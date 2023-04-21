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В Кремле прокомментировали кадровое предложение Путина Уссу - РИА Новости, 21.04.2023
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12:42 21.04.2023 (обновлено: 12:49 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/uss-1866871515.html
В Кремле прокомментировали кадровое предложение Путина Уссу
В Кремле прокомментировали кадровое предложение Путина Уссу - РИА Новости, 21.04.2023
В Кремле прокомментировали кадровое предложение Путина Уссу
Бывший красноярский губернатор Александр Усс может продолжить работу в Совете Федерации, такая возможность не исключается, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:42
2023-04-21T12:49
политика
совет федерации рф
россия
красноярский край
александр усс
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший красноярский губернатор Александр Усс может продолжить работу в Совете Федерации, такая возможность не исключается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Усс 20 апреля 2023 года сообщил, что президент России предложил ему продолжить работу на федеральном уровне, занимаясь при этом и вопросами социально-экономического развития Красноярского края."Федеральный уровень. Мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230420/kotyukov-1866755312.html
россия
красноярский край
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политика, совет федерации рф, россия, красноярский край, александр усс, дмитрий песков
Политика, Совет Федерации РФ, Россия, Красноярский край, Александр Усс, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали кадровое предложение Путина Уссу

Песков заявил, что экс-губернатор Красноярского края Усс может перейти в Совфед

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБывший губернатор Красноярского края Александр Усс
Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший красноярский губернатор Александр Усс может продолжить работу в Совете Федерации, такая возможность не исключается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Усс 20 апреля 2023 года сообщил, что президент России предложил ему продолжить работу на федеральном уровне, занимаясь при этом и вопросами социально-экономического развития Красноярского края.
"Федеральный уровень. Мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации", - сказал Песков журналистам.
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Путин назначил Котюкова врио губернатора Красноярского края
20 апреля, 21:29
 
ПолитикаСовет Федерации РФРоссияКрасноярский крайАлександр УссДмитрий Песков
 
 
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