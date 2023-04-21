https://ria.ru/20230421/uss-1866871515.html

В Кремле прокомментировали кадровое предложение Путина Уссу

В Кремле прокомментировали кадровое предложение Путина Уссу - РИА Новости, 21.04.2023

В Кремле прокомментировали кадровое предложение Путина Уссу

Бывший красноярский губернатор Александр Усс может продолжить работу в Совете Федерации, такая возможность не исключается, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:42

2023-04-21T12:42

2023-04-21T12:49

политика

совет федерации рф

россия

красноярский край

александр усс

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший красноярский губернатор Александр Усс может продолжить работу в Совете Федерации, такая возможность не исключается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Усс 20 апреля 2023 года сообщил, что президент России предложил ему продолжить работу на федеральном уровне, занимаясь при этом и вопросами социально-экономического развития Красноярского края."Федеральный уровень. Мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230420/kotyukov-1866755312.html

россия

красноярский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, совет федерации рф, россия, красноярский край, александр усс, дмитрий песков