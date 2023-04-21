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Университет Йоханнесбурга присоединился к SputnikPro - РИА Новости, 21.04.2023
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17:20 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/universitet-1866960325.html
Университет Йоханнесбурга присоединился к SputnikPro
Университет Йоханнесбурга присоединился к SputnikPro - РИА Новости, 21.04.2023
Университет Йоханнесбурга присоединился к SputnikPro
Глава дирекции международного сотрудничества новостного агентства и радио Sputnik Василий Пушков и советник Олег Дмитриев провели мастер-класс в онлайн-формате... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:20
2023-04-21T17:20
йоханнесбург
юар
россия
миа "россия сегодня"
sputnik
фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Глава дирекции международного сотрудничества новостного агентства и радио Sputnik Василий Пушков и советник Олег Дмитриев провели мастер-класс в онлайн-формате для студентов факультета коммуникаций Университета Йоханнесбурга. Темой для обсуждения стали новые медиа и проблемы глобального медиарынка сегодня. Живой интерес у будущих журналистов также вызвал анализ применения технологий искусственно интеллекта в работе медиакомпаний."Партнёрство и взаимодействие в рамках проекта идет на благо народов ЮАР и России. Мы больше узнаём друг о друге. Для университета Йоханнесбурга это важно также с точки зрения развития международных связей и взаимодействия в формате БРИКС", – отметил доцент кафедры коммуникаций Университета Йоханнесбурга Эдмае Маэ.Лекция организована в рамках цикла образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки", который проводит медиагруппа "Россия сегодня" в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Университет Йоханнесбурга является одним из самых престижных вузов Африки. Согласно рейтингу агентства QS, Университет Йоханнесбурга в 2022 году занял второе место среди вузов ЮАР и африканского континента в целом. В университете обучаются более 50 тысяч студентов из 80 стран.
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Алёна Пава
Алёна Пава
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йоханнесбург, юар, россия, миа "россия сегодня", sputnik, фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова, новости агентства
Йоханнесбург, ЮАР, Россия, МИА "Россия сегодня", Sputnik, Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, Новости агентства

Университет Йоханнесбурга присоединился к SputnikPro

© Фото : Университет ЙоханнесбургаУниверситет Йоханнесбурга
Университет Йоханнесбурга - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : Университет Йоханнесбурга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Глава дирекции международного сотрудничества новостного агентства и радио Sputnik Василий Пушков и советник Олег Дмитриев провели мастер-класс в онлайн-формате для студентов факультета коммуникаций Университета Йоханнесбурга. Темой для обсуждения стали новые медиа и проблемы глобального медиарынка сегодня. Живой интерес у будущих журналистов также вызвал анализ применения технологий искусственно интеллекта в работе медиакомпаний.
© РИА НовостиСоветник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев
Советник медиагруппы Россия сегодня Олег Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости
Советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев
"Партнёрство и взаимодействие в рамках проекта идет на благо народов ЮАР и России. Мы больше узнаём друг о друге. Для университета Йоханнесбурга это важно также с точки зрения развития международных связей и взаимодействия в формате БРИКС", – отметил доцент кафедры коммуникаций Университета Йоханнесбурга Эдмае Маэ.
Лекция организована в рамках цикла образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки", который проводит медиагруппа "Россия сегодня" в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
Университет Йоханнесбурга является одним из самых престижных вузов Африки. Согласно рейтингу агентства QS, Университет Йоханнесбурга в 2022 году занял второе место среди вузов ЮАР и африканского континента в целом. В университете обучаются более 50 тысяч студентов из 80 стран.
Университет Дамаска впервые стал участником SputnikPro - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Университет Дамаска впервые стал участником SputnikPro
27 марта, 16:30
 
ЙоханнесбургЮАРРоссияМИА "Россия сегодня"SputnikФонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. ГорчаковаНовости агентства
 
 
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