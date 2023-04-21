https://ria.ru/20230421/universitet-1866960325.html

Университет Йоханнесбурга присоединился к SputnikPro

Университет Йоханнесбурга присоединился к SputnikPro - РИА Новости, 21.04.2023

Университет Йоханнесбурга присоединился к SputnikPro

Глава дирекции международного сотрудничества новостного агентства и радио Sputnik Василий Пушков и советник Олег Дмитриев провели мастер-класс в онлайн-формате... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:20

2023-04-21T17:20

2023-04-21T17:20

йоханнесбург

юар

россия

миа "россия сегодня"

sputnik

фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова

новости агентства

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Глава дирекции международного сотрудничества новостного агентства и радио Sputnik Василий Пушков и советник Олег Дмитриев провели мастер-класс в онлайн-формате для студентов факультета коммуникаций Университета Йоханнесбурга. Темой для обсуждения стали новые медиа и проблемы глобального медиарынка сегодня. Живой интерес у будущих журналистов также вызвал анализ применения технологий искусственно интеллекта в работе медиакомпаний."Партнёрство и взаимодействие в рамках проекта идет на благо народов ЮАР и России. Мы больше узнаём друг о друге. Для университета Йоханнесбурга это важно также с точки зрения развития международных связей и взаимодействия в формате БРИКС", – отметил доцент кафедры коммуникаций Университета Йоханнесбурга Эдмае Маэ.Лекция организована в рамках цикла образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки", который проводит медиагруппа "Россия сегодня" в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Университет Йоханнесбурга является одним из самых престижных вузов Африки. Согласно рейтингу агентства QS, Университет Йоханнесбурга в 2022 году занял второе место среди вузов ЮАР и африканского континента в целом. В университете обучаются более 50 тысяч студентов из 80 стран.

https://ria.ru/20230327/universitet-1860992162.html

йоханнесбург

юар

россия

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

йоханнесбург, юар, россия, миа "россия сегодня", sputnik, фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова, новости агентства