https://ria.ru/20230421/universitet-1866960325.html
Университет Йоханнесбурга присоединился к SputnikPro
Университет Йоханнесбурга присоединился к SputnikPro - РИА Новости, 21.04.2023
Университет Йоханнесбурга присоединился к SputnikPro
Глава дирекции международного сотрудничества новостного агентства и радио Sputnik Василий Пушков и советник Олег Дмитриев провели мастер-класс в онлайн-формате... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:20
2023-04-21T17:20
2023-04-21T17:20
йоханнесбург
юар
россия
миа "россия сегодня"
sputnik
фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова
новости агентства
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Глава дирекции международного сотрудничества новостного агентства и радио Sputnik Василий Пушков и советник Олег Дмитриев провели мастер-класс в онлайн-формате для студентов факультета коммуникаций Университета Йоханнесбурга. Темой для обсуждения стали новые медиа и проблемы глобального медиарынка сегодня. Живой интерес у будущих журналистов также вызвал анализ применения технологий искусственно интеллекта в работе медиакомпаний."Партнёрство и взаимодействие в рамках проекта идет на благо народов ЮАР и России. Мы больше узнаём друг о друге. Для университета Йоханнесбурга это важно также с точки зрения развития международных связей и взаимодействия в формате БРИКС", – отметил доцент кафедры коммуникаций Университета Йоханнесбурга Эдмае Маэ.Лекция организована в рамках цикла образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки", который проводит медиагруппа "Россия сегодня" в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Университет Йоханнесбурга является одним из самых престижных вузов Африки. Согласно рейтингу агентства QS, Университет Йоханнесбурга в 2022 году занял второе место среди вузов ЮАР и африканского континента в целом. В университете обучаются более 50 тысяч студентов из 80 стран.
https://ria.ru/20230327/universitet-1860992162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
йоханнесбург, юар, россия, миа "россия сегодня", sputnik, фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова, новости агентства
Йоханнесбург, ЮАР, Россия, МИА "Россия сегодня", Sputnik, Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, Новости агентства