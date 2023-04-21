https://ria.ru/20230421/ukraina-1866960924.html

Киев получил "зеленый свет" на работу с агентством НАТО по закупкам

Киев получил "зеленый свет" на работу с агентством НАТО по закупкам - РИА Новости, 21.04.2023

Киев получил "зеленый свет" на работу с агентством НАТО по закупкам

Киев получил "зеленый свет" на работу с агентством НАТО по обеспечению и закупкам, сообщил в пятницу в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:21

2023-04-21T17:21

2023-04-21T17:21

в мире

украина

алексей резников

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851924685_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d0e6e81957cd1840ed2335b09c2dedd.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Киев получил "зеленый свет" на работу с агентством НАТО по обеспечению и закупкам, сообщил в пятницу в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников. "Рад получить зеленый свет тесному сотрудничеству с NSPA, агентством НАТО по закупкам", - написал Резников в соцсети. Резников добавил, что Украина де-факто уже является частью пространства безопасности НАТО и достигла беспрецедентного уровня оперативного взаимодействия со структурами альянса. Министр выразил надежду, что такая степень взаимодействия ускорит вступление Украины в блок. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230421/nato-1866947925.html

https://ria.ru/20230421/samolety-1866825340.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, алексей резников, нато