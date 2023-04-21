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Киев получил "зеленый свет" на работу с агентством НАТО по закупкам - РИА Новости, 21.04.2023
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17:21 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/ukraina-1866960924.html
Киев получил "зеленый свет" на работу с агентством НАТО по закупкам
Киев получил "зеленый свет" на работу с агентством НАТО по закупкам - РИА Новости, 21.04.2023
Киев получил "зеленый свет" на работу с агентством НАТО по закупкам
Киев получил "зеленый свет" на работу с агентством НАТО по обеспечению и закупкам, сообщил в пятницу в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:21
2023-04-21T17:21
в мире
украина
алексей резников
нато
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Киев получил "зеленый свет" на работу с агентством НАТО по обеспечению и закупкам, сообщил в пятницу в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников. "Рад получить зеленый свет тесному сотрудничеству с NSPA, агентством НАТО по закупкам", - написал Резников в соцсети. Резников добавил, что Украина де-факто уже является частью пространства безопасности НАТО и достигла беспрецедентного уровня оперативного взаимодействия со структурами альянса. Министр выразил надежду, что такая степень взаимодействия ускорит вступление Украины в блок. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230421/nato-1866947925.html
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в мире, украина, алексей резников, нато
В мире, Украина, Алексей Резников, НАТО
Киев получил "зеленый свет" на работу с агентством НАТО по закупкам

Резников: Киев получил зеленый свет на работу с агентством НАТО по обеспечению и закупкам

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Украины Алексей Резников
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Киев получил "зеленый свет" на работу с агентством НАТО по обеспечению и закупкам, сообщил в пятницу в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.
"Рад получить зеленый свет тесному сотрудничеству с NSPA, агентством НАТО по закупкам", - написал Резников в соцсети.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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Резников добавил, что Украина де-факто уже является частью пространства безопасности НАТО и достигла беспрецедентного уровня оперативного взаимодействия со структурами альянса.
Министр выразил надежду, что такая степень взаимодействия ускорит вступление Украины в блок.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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