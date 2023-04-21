Киев получил "зеленый свет" на работу с агентством НАТО по закупкам
Резников: Киев получил зеленый свет на работу с агентством НАТО по обеспечению и закупкам
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Украины Алексей Резников
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Киев получил "зеленый свет" на работу с агентством НАТО по обеспечению и закупкам, сообщил в пятницу в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.
"Рад получить зеленый свет тесному сотрудничеству с NSPA, агентством НАТО по закупкам", - написал Резников в соцсети.
Резников добавил, что Украина де-факто уже является частью пространства безопасности НАТО и достигла беспрецедентного уровня оперативного взаимодействия со структурами альянса.
Министр выразил надежду, что такая степень взаимодействия ускорит вступление Украины в блок.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.