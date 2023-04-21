https://ria.ru/20230421/ukraina-1866890759.html

Эксперт назвал Украину фактическим членом НАТО

Эксперт назвал Украину фактическим членом НАТО - РИА Новости, 21.04.2023

Эксперт назвал Украину фактическим членом НАТО

Украину уже сейчас можно считать членом НАТО, страны которой полностью координируют ее деятельность, заявил РИА Новости исполнительный директор Института стран... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:56

2023-04-21T13:56

2023-04-21T13:56

в мире

украина

сергей горбачев

нато

россия

севастополь

институт стран снг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Украину уже сейчас можно считать членом НАТО, страны которой полностью координируют ее деятельность, заявил РИА Новости исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев. Все в НАТО согласны с тем, что Украина должна стать ее членом, сообщил сегодня генсек альянса Йенс Столтенберг. "Это заявление неслучайно. Насколько оно реализуемо, время покажет. Украина взаимодействует с НАТО на протяжении уже более четверти века. Начиная с 1997 года эти отношения стали формализоваться, развиваться и наполняться конкретным содержанием. Украина участвовала в целом ряде натовских программ, миссий, учений. По факту Украина уже является членом альянса, который координирует ее деятельность. Идет ускоренная стандартизация по натовским лекалам, накачка вооружением и боеприпасами, обмен информацией, подготовка кадров и многое другое. Пожалуй, с некоторыми членами альянса работа ведётся в меньших масштабах и объёмах", – сказал Горбачев. Он заметил, что столь проблемную страну, коей является Украина, как правило, официально не принимают в альянс, что позволяет не распространять на неё положения устава, в том числе по коллективной безопасности. "Но подобного рода заявления представителей НАТО говорят о том, что альянс является участником конфликта на Украине", - подчеркнул Горбачев.

https://ria.ru/20230420/medvedev-1866737261.html

украина

россия

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сергей горбачев, нато, россия, севастополь, институт стран снг