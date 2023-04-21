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Эксперт назвал Украину фактическим членом НАТО - РИА Новости, 21.04.2023
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13:56 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/ukraina-1866890759.html
Эксперт назвал Украину фактическим членом НАТО
Эксперт назвал Украину фактическим членом НАТО - РИА Новости, 21.04.2023
Эксперт назвал Украину фактическим членом НАТО
Украину уже сейчас можно считать членом НАТО, страны которой полностью координируют ее деятельность, заявил РИА Новости исполнительный директор Института стран... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:56
2023-04-21T13:56
в мире
украина
сергей горбачев
нато
россия
севастополь
институт стран снг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Украину уже сейчас можно считать членом НАТО, страны которой полностью координируют ее деятельность, заявил РИА Новости исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев. Все в НАТО согласны с тем, что Украина должна стать ее членом, сообщил сегодня генсек альянса Йенс Столтенберг. "Это заявление неслучайно. Насколько оно реализуемо, время покажет. Украина взаимодействует с НАТО на протяжении уже более четверти века. Начиная с 1997 года эти отношения стали формализоваться, развиваться и наполняться конкретным содержанием. Украина участвовала в целом ряде натовских программ, миссий, учений. По факту Украина уже является членом альянса, который координирует ее деятельность. Идет ускоренная стандартизация по натовским лекалам, накачка вооружением и боеприпасами, обмен информацией, подготовка кадров и многое другое. Пожалуй, с некоторыми членами альянса работа ведётся в меньших масштабах и объёмах", – сказал Горбачев. Он заметил, что столь проблемную страну, коей является Украина, как правило, официально не принимают в альянс, что позволяет не распространять на неё положения устава, в том числе по коллективной безопасности. "Но подобного рода заявления представителей НАТО говорят о том, что альянс является участником конфликта на Украине", - подчеркнул Горбачев.
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в мире, украина, сергей горбачев, нато, россия, севастополь, институт стран снг
В мире, Украина, Сергей Горбачев, НАТО, Россия, Севастополь, Институт стран СНГ
Эксперт назвал Украину фактическим членом НАТО

Эксперт Горбачев считает, что Украину уже сейчас можно считать членом НАТО

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Украину уже сейчас можно считать членом НАТО, страны которой полностью координируют ее деятельность, заявил РИА Новости исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.
Все в НАТО согласны с тем, что Украина должна стать ее членом, сообщил сегодня генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Это заявление неслучайно. Насколько оно реализуемо, время покажет. Украина взаимодействует с НАТО на протяжении уже более четверти века. Начиная с 1997 года эти отношения стали формализоваться, развиваться и наполняться конкретным содержанием. Украина участвовала в целом ряде натовских программ, миссий, учений. По факту Украина уже является членом альянса, который координирует ее деятельность. Идет ускоренная стандартизация по натовским лекалам, накачка вооружением и боеприпасами, обмен информацией, подготовка кадров и многое другое. Пожалуй, с некоторыми членами альянса работа ведётся в меньших масштабах и объёмах", – сказал Горбачев.
Он заметил, что столь проблемную страну, коей является Украина, как правило, официально не принимают в альянс, что позволяет не распространять на неё положения устава, в том числе по коллективной безопасности. "Но подобного рода заявления представителей НАТО говорят о том, что альянс является участником конфликта на Украине", - подчеркнул Горбачев.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Медведев объяснил слова генсека НАТО о месте Украины в альянсе
20 апреля, 19:40
 
В миреУкраинаСергей ГорбачевНАТОРоссияСевастопольИнститут стран СНГ
 
 
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