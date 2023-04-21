https://ria.ru/20230421/twitter-1866935467.html

Маск рассказал, в каких Twitter-аккаунтах лично платит за синие галочки

Маск рассказал, в каких Twitter-аккаунтах лично платит за синие галочки - РИА Новости, 21.04.2023

Маск рассказал, в каких Twitter-аккаунтах лично платит за синие галочки

Главный исполнительный директор Twitter Илон Маск рассказал, что он лично платит, чтобы сохранить синие галочки в Twitter-аккаунтах трех знаменитостей - актёра... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:51

2023-04-21T15:51

2023-04-21T15:51

технологии

илон маск

twitter

стивен кинг

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Главный исполнительный директор Twitter Илон Маск рассказал, что он лично платит, чтобы сохранить синие галочки в Twitter-аккаунтах трех знаменитостей - актёра Уильяма Шетнера, писателя Стивена Кинга и баскетболиста Леброна Джеймса. "Только (актер - ред.) Шетнер, Леброн и Кинг", - написал Маск, отвечая на сообщение о том, что владелец Twitter лично платит за подписку на Twitter Blue некоторых звезд. Ранее стало известно, что с 1 апреля Twitter будет удалять синие галочки, которые использовались для подтверждения учётных записей пользователей. Сервис предложил пользователям платить фиксированную сумму в месяц за специальную подписку, с помощью которой можно сохранить галочку. Подписка сейчас стоит 8 долларов. Ранее Джеймс, Кинг и Шетнер выразили недовольство нововведением из-за стоимости подписки или из-за того, что слишком долго пользуются соцсетью, чтобы за нее платить.

https://ria.ru/20230421/twitter-1866921727.html

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технологии, илон маск, twitter, стивен кинг