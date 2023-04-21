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Twitter снял отметку о госфинансировании с каналов "Россия сегодня"

Twitter снял отметку о госфинансировании с каналов "Россия сегодня" - РИА Новости, 21.04.2023

Twitter снял отметку о госфинансировании с каналов "Россия сегодня"

Главный редактор "России сегодня" Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что Twitter снял метку "СМИ, финансируемые государством" с нее и каналов... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:14

2023-04-21T15:14

2023-04-21T15:42

россия

маргарита симоньян

twitter

общество

технологии

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Главный редактор "России сегодня" Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что Twitter снял метку "СМИ, финансируемые государством" с нее и каналов медиагруппы. "Теперь меня даже можно найти в поиске. По-братски, Илон, от души", — написала она.Twitter в 2020 году удалил из поисковой выдачи аккаунты RT, Sputnik и РИА Новости. Кроме того, администрация помечала страницы СМИ, которые, по ее мнению, находятся под контролем властей, а также аккаунты государственных деятелей, политиков, чиновников, дипломатов. Российский МИД усмотрел в этом проявление политики двойных стандартов, нарушение демократических принципов и стремление американских IТ-гигантов вытеснить медиаконтент российских СМИ из международного информационного пространства.Осенью прошлого года владельцем Twitter стал американский предприниматель Илон Маск. Он обещал либерализовать редакционную политику, которую критиковали за жестокую цензуру. В апреле сервис снова начал выдавать в поиске аккаунты RT и Sputnik, а также российских государственных ведомств. C 24 февраля 2022 года доступ к Twitter в России ограничили по требованию Генпрокуратуры.

https://ria.ru/20230412/twitter-1864912563.html

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россия, маргарита симоньян, twitter, общество, технологии, миа "россия сегодня"