https://ria.ru/20230421/twitter-1866809290.html
Twitter откажется от пометки "государственные СМИ"
Twitter откажется от пометки "государственные СМИ" - РИА Новости, 21.04.2023
Twitter откажется от пометки "государственные СМИ"
Twitter снимает пометки "связанные с государством" и "финансируемый правительством" с аккаунтов средств массовой информации в этой социальной сети. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T09:37
2023-04-21T09:37
2023-04-21T09:37
в мире
twitter
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Twitter снимает пометки "связанные с государством" и "финансируемый правительством" с аккаунтов средств массовой информации в этой социальной сети. Администрация Twitter в 2020 году начала маркировать страницы СМИ, которые, по ее мнению, находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИДов, послов, официальных представителей и главных дипломатов.
https://ria.ru/20230418/twitter-1865965915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, twitter
Twitter откажется от пометки "государственные СМИ"
Twitter снимает пометку "финансируемый правительством" с аккаунтов СМИ
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Twitter снимает пометки "связанные с государством" и "финансируемый правительством" с аккаунтов средств массовой информации в этой социальной сети.
Администрация Twitter в 2020 году начала маркировать страницы СМИ, которые, по ее мнению, находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИДов, послов, официальных представителей и главных дипломатов.
Twitter присвоил CBC маркировку финансируемого на 69% государством СМИ