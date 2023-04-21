https://ria.ru/20230421/twitter-1866809290.html

Twitter откажется от пометки "государственные СМИ"

Twitter откажется от пометки "государственные СМИ" - РИА Новости, 21.04.2023

Twitter откажется от пометки "государственные СМИ"

Twitter снимает пометки "связанные с государством" и "финансируемый правительством" с аккаунтов средств массовой информации в этой социальной сети. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T09:37

2023-04-21T09:37

2023-04-21T09:37

в мире

twitter

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Twitter снимает пометки "связанные с государством" и "финансируемый правительством" с аккаунтов средств массовой информации в этой социальной сети. Администрация Twitter в 2020 году начала маркировать страницы СМИ, которые, по ее мнению, находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИДов, послов, официальных представителей и главных дипломатов.

https://ria.ru/20230418/twitter-1865965915.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, twitter