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Twitter откажется от пометки "государственные СМИ" - РИА Новости, 21.04.2023
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09:37 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/twitter-1866809290.html
Twitter откажется от пометки "государственные СМИ"
Twitter откажется от пометки "государственные СМИ" - РИА Новости, 21.04.2023
Twitter откажется от пометки "государственные СМИ"
Twitter снимает пометки "связанные с государством" и "финансируемый правительством" с аккаунтов средств массовой информации в этой социальной сети. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T09:37
2023-04-21T09:37
в мире
twitter
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Twitter снимает пометки "связанные с государством" и "финансируемый правительством" с аккаунтов средств массовой информации в этой социальной сети. Администрация Twitter в 2020 году начала маркировать страницы СМИ, которые, по ее мнению, находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИДов, послов, официальных представителей и главных дипломатов.
https://ria.ru/20230418/twitter-1865965915.html
РИА Новости
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2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
в мире, twitter
В мире, Twitter
Twitter откажется от пометки "государственные СМИ"

Twitter снимает пометку "финансируемый правительством" с аккаунтов СМИ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Twitter снимает пометки "связанные с государством" и "финансируемый правительством" с аккаунтов средств массовой информации в этой социальной сети.
Администрация Twitter в 2020 году начала маркировать страницы СМИ, которые, по ее мнению, находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИДов, послов, официальных представителей и главных дипломатов.
Twitter - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Twitter присвоил CBC маркировку финансируемого на 69% государством СМИ
18 апреля, 05:27
 
В миреTwitter
 
 
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