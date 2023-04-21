https://ria.ru/20230421/sudno-1866778466.html

У берегов Южной Кореи загорелось российское судно, четыре человека пропали

У берегов Южной Кореи загорелось российское судно, четыре человека пропали - РИА Новости, 21.04.2023

У берегов Южной Кореи загорелось российское судно, четыре человека пропали

Российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 25 человек, загорелось у берегов южнокорейского города Ульсана, четыре человека пропали без вести,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T02:49

2023-04-21T02:49

2023-04-21T03:37

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 25 человек, загорелось у берегов южнокорейского города Ульсана, четыре человека пропали без вести, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на береговую охрану Республики Кореи. Как уточнили в транспортной прокуратуре в беседе с РИА Новости, речь идет о судне "Калтан" из Владивостока."Представители береговой охраны сообщили, что российское рыболовное судно, перевозившее 25 человек, загорелось у юго-восточного прибрежного города Ульсан утром в пятницу, четыре человека пропали без вести... Два человека получили незначительные травмы", — говорится в сообщении южнокорейского агентства. Согласно представителям береговой охраны, 769-тонное судно, перевозившее 100 тонн морепродуктов в водах у Ульсана, примерно в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, шло по направлению к России, когда в 0.43 (18.43 мск четверга) вспыхнул пожар. Подчеркивается, что все члены экипажа — россияне. После получения сигнала тревоги береговая охрана Южной Кореи направила спасательные суда к месту происшествия. Двадцать одного человека удалось спасти. Как отмечает агентство, с помощью кораблей ВМС власти Республики Кореи продолжают поиск пропавших и тушение пожара.

https://ria.ru/20230330/filippiny-1861733495.html

https://ria.ru/20230328/spasenie-1861117512.html

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в мире, ульсан, южная корея, сеул