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У берегов Южной Кореи загорелось российское судно, четыре человека пропали - РИА Новости, 21.04.2023
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02:49 21.04.2023 (обновлено: 03:37 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/sudno-1866778466.html
У берегов Южной Кореи загорелось российское судно, четыре человека пропали
У берегов Южной Кореи загорелось российское судно, четыре человека пропали - РИА Новости, 21.04.2023
У берегов Южной Кореи загорелось российское судно, четыре человека пропали
Российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 25 человек, загорелось у берегов южнокорейского города Ульсана, четыре человека пропали без вести,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T02:49
2023-04-21T03:37
в мире
ульсан
южная корея
сеул
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 25 человек, загорелось у берегов южнокорейского города Ульсана, четыре человека пропали без вести, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на береговую охрану Республики Кореи. Как уточнили в транспортной прокуратуре в беседе с РИА Новости, речь идет о судне "Калтан" из Владивостока."Представители береговой охраны сообщили, что российское рыболовное судно, перевозившее 25 человек, загорелось у юго-восточного прибрежного города Ульсан утром в пятницу, четыре человека пропали без вести... Два человека получили незначительные травмы", — говорится в сообщении южнокорейского агентства. Согласно представителям береговой охраны, 769-тонное судно, перевозившее 100 тонн морепродуктов в водах у Ульсана, примерно в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, шло по направлению к России, когда в 0.43 (18.43 мск четверга) вспыхнул пожар. Подчеркивается, что все члены экипажа — россияне. После получения сигнала тревоги береговая охрана Южной Кореи направила спасательные суда к месту происшествия. Двадцать одного человека удалось спасти. Как отмечает агентство, с помощью кораблей ВМС власти Республики Кореи продолжают поиск пропавших и тушение пожара.
https://ria.ru/20230330/filippiny-1861733495.html
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в мире, ульсан, южная корея, сеул
В мире, Ульсан, Южная Корея, Сеул
У берегов Южной Кореи загорелось российское судно, четыре человека пропали

Ренхап: у берегов Южной Кореи загорелось судно из России, четыре человека пропали

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРеспублика Корея
Республика Корея - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Республика Корея. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 25 человек, загорелось у берегов южнокорейского города Ульсана, четыре человека пропали без вести, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на береговую охрану Республики Кореи.
Как уточнили в транспортной прокуратуре в беседе с РИА Новости, речь идет о судне "Калтан" из Владивостока.
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"Представители береговой охраны сообщили, что российское рыболовное судно, перевозившее 25 человек, загорелось у юго-восточного прибрежного города Ульсан утром в пятницу, четыре человека пропали без вести... Два человека получили незначительные травмы", — говорится в сообщении южнокорейского агентства.
Согласно представителям береговой охраны, 769-тонное судно, перевозившее 100 тонн морепродуктов в водах у Ульсана, примерно в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, шло по направлению к России, когда в 0.43 (18.43 мск четверга) вспыхнул пожар. Подчеркивается, что все члены экипажа — россияне.
После получения сигнала тревоги береговая охрана Южной Кореи направила спасательные суда к месту происшествия. Двадцать одного человека удалось спасти.
Как отмечает агентство, с помощью кораблей ВМС власти Республики Кореи продолжают поиск пропавших и тушение пожара.
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