https://ria.ru/20230421/sudno-1866778466.html
У берегов Южной Кореи загорелось российское судно, четыре человека пропали
У берегов Южной Кореи загорелось российское судно, четыре человека пропали - РИА Новости, 21.04.2023
У берегов Южной Кореи загорелось российское судно, четыре человека пропали
Российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 25 человек, загорелось у берегов южнокорейского города Ульсана, четыре человека пропали без вести,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T02:49
2023-04-21T02:49
2023-04-21T03:37
в мире
ульсан
южная корея
сеул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111671/04/1116710462_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_e62201aa438a975e25dc6611c7f8aff6.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 25 человек, загорелось у берегов южнокорейского города Ульсана, четыре человека пропали без вести, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на береговую охрану Республики Кореи. Как уточнили в транспортной прокуратуре в беседе с РИА Новости, речь идет о судне "Калтан" из Владивостока."Представители береговой охраны сообщили, что российское рыболовное судно, перевозившее 25 человек, загорелось у юго-восточного прибрежного города Ульсан утром в пятницу, четыре человека пропали без вести... Два человека получили незначительные травмы", — говорится в сообщении южнокорейского агентства. Согласно представителям береговой охраны, 769-тонное судно, перевозившее 100 тонн морепродуктов в водах у Ульсана, примерно в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, шло по направлению к России, когда в 0.43 (18.43 мск четверга) вспыхнул пожар. Подчеркивается, что все члены экипажа — россияне. После получения сигнала тревоги береговая охрана Южной Кореи направила спасательные суда к месту происшествия. Двадцать одного человека удалось спасти. Как отмечает агентство, с помощью кораблей ВМС власти Республики Кореи продолжают поиск пропавших и тушение пожара.
https://ria.ru/20230330/filippiny-1861733495.html
https://ria.ru/20230328/spasenie-1861117512.html
ульсан
южная корея
сеул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111671/04/1116710462_174:0:2841:2000_1920x0_80_0_0_846b94ada82e61ca45b8fdc905e60e6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ульсан, южная корея, сеул
В мире, Ульсан, Южная Корея, Сеул
У берегов Южной Кореи загорелось российское судно, четыре человека пропали
Ренхап: у берегов Южной Кореи загорелось судно из России, четыре человека пропали