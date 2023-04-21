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Starship уничтожили преднамеренно, сообщила SpaceX - РИА Новости, 21.04.2023
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Наука
 
01:19 21.04.2023 (обновлено: 02:24 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/starship-1866774757.html
Starship уничтожили преднамеренно, сообщила SpaceX
Starship уничтожили преднамеренно, сообщила SpaceX - РИА Новости, 21.04.2023
Starship уничтожили преднамеренно, сообщила SpaceX
Разрушившуюся вскоре после старта ракету Starship пришлось преднамеренно уничтожить из-за проблем с двигателями и начала потери высоты, сообщила компания... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T01:19
2023-04-21T02:24
наука
космос - риа наука
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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Разрушившуюся вскоре после старта ракету Starship пришлось преднамеренно уничтожить из-за проблем с двигателями и начала потери высоты, сообщила компания SpaceX. Сверхмощная ракета Starship стартовала с площадки в Бока Чика на побережье Техаса в 16.33 мск в четверг. Через несколько минут после старта ракета начала вращаться и разрушилась. Компания SpaceX назвала инцидент "быстрым внеплановым демонтажом". Как сообщает телеканал Kris 6 News, ракета затонула в Мексиканском заливе, а "ее обломки после взрыва летали повсюду". "У корабля вышли из строя несколько двигателей, произошла потеря высоты и он начал вращаться. Была дана команда на завершение полета как кораблю, так и ускорителю", — уточнила компания. Во время испытания выяснилось, что на старте у первой ступени-ускорителя Super Heavy не работали три из 33 двигателей Raptor, затем при наборе высоты их число увеличилось по меньшей мере до шести. Как сообщили в SpaceX, до начала нештатной ситуации Starship удалось достичь высоты в 39 километров. Компания SpaceX создает Starship для полетов в дальний космос. Это должен быть самый мощный и большой из всех создаваемых человеком аппаратов. По задумке Илона Маска, именно на нем полетят экспедиции на Луну и Марс.До сих пор по меньшей мере семь различных испытаний Starship завершились взрывом ракеты. В преддверии первого полета Маск говорил, что рассчитывать на его успех было бы безумием. При этом он дал понять, что больше всего хотел бы избежать взрыва на стартовой площадке, поскольку в таком случае на подготовку к новому пуску может уйти несколько месяцев.
https://ria.ru/20230209/spacex-1850864252.html
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космос - риа наука, техас, мексиканский залив, земля, spacex, наса
Наука, Космос - РИА Наука, Техас, Мексиканский залив, Земля, SpaceX, НАСА
Starship уничтожили преднамеренно, сообщила SpaceX

SpaceX: Starship уничтожили преднамеренно из-за проблем с двигателями и потери высоты

© AFP 2023 / Patrick T. FallonПодготовка ракеты-носителя SpaceX
Подготовка ракеты-носителя SpaceX - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
Подготовка ракеты-носителя SpaceX. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Разрушившуюся вскоре после старта ракету Starship пришлось преднамеренно уничтожить из-за проблем с двигателями и начала потери высоты, сообщила компания SpaceX.
Сверхмощная ракета Starship стартовала с площадки в Бока Чика на побережье Техаса в 16.33 мск в четверг. Через несколько минут после старта ракета начала вращаться и разрушилась. Компания SpaceX назвала инцидент "быстрым внеплановым демонтажом". Как сообщает телеканал Kris 6 News, ракета затонула в Мексиканском заливе, а "ее обломки после взрыва летали повсюду".
"Быстрый и внеплановый демонтаж": Starship взорвался вскоре после старта
© AP Photo / Eric Gay

Корабль, созданный для покорения дальнего космоса, разрушился перед отделением ступени ракеты на высоте около 38 километров.

Старт ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship на космодроме в Бока-Чика, Техас

Корабль, созданный для покорения дальнего космоса, разрушился перед отделением ступени ракеты на высоте около 38 километров.

© AP Photo / Eric Gay
1 из 11
© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

В первый испытательный полет Starship ушел с космодрома в Бока-Чика в 16.33 по московскому времени.

Журналисты готовятся к съемке старта ракеты-носителя SpaceX Starship

В первый испытательный полет Starship ушел с космодрома в Бока-Чика в 16.33 по московскому времени.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
2 из 11
© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

Предполагалось, что ракета-носитель Super Heavy доставит Starship на околоземную орбиту, а потом обе части конструкции приводнятся в Мексиканском заливе и Тихом океане соответственно.

Подготовка ракеты-носителя SpaceX к старту на космодроме в Бока-Чика, Техас

Предполагалось, что ракета-носитель Super Heavy доставит Starship на околоземную орбиту, а потом обе части конструкции приводнятся в Мексиканском заливе и Тихом океане соответственно.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
3 из 11
© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

Зрители ждут старта ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship.

Люди наблюдают за запуском ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship в Бока-Чика, Техас

Зрители ждут старта ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
4 из 11
© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

Через три минуты после старта стало видно, что ракета начала крутиться.

Старт ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship на космодроме в Бока-Чика, Техас

Через три минуты после старта стало видно, что ракета начала крутиться.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
5 из 11
© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

В районе старта был слышен громкий взрыв.

Старт ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship на космодроме в Бока-Чика, Техас

В районе старта был слышен громкий взрыв.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
6 из 11
© AP Photo / Eric Gay

Ведущий трансляции SpaceX подтвердил, что произошла нештатная ситуация.

Взрыв космического корабля Starship после запуска с космодрома в Техасе

Ведущий трансляции SpaceX подтвердил, что произошла нештатная ситуация.

© AP Photo / Eric Gay
7 из 11
© AP Photo / Eric Gay

Новый испытательный полет будет возможен только через несколько месяцев.

Зрители ждут старта ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship на космодроме в Бока-Чика, Техас

Новый испытательный полет будет возможен только через несколько месяцев.

© AP Photo / Eric Gay
8 из 11
© AP Photo / Eric Gay

"Starship пережил быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени", — сообщили в компании Илона Маска.

Старт ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship на космодроме в Бока-Чика, Техас

"Starship пережил быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени", — сообщили в компании Илона Маска.

© AP Photo / Eric Gay
9 из 11
© AP Photo / Eric Gay

В SpaceX добавили, что специалисты проанализируют данные пуска и будут готовиться к следующим стартам.

Астронавты НАСА Сунита Уильямс и Хейли Эспарза во время конной прогулки около ракеты-носителя SpaceX на космодроме в Бока-Чика, Техас

В SpaceX добавили, что специалисты проанализируют данные пуска и будут готовиться к следующим стартам.

© AP Photo / Eric Gay
10 из 11
© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

Starship позиционируют как самый мощный из всех создаваемых человеком аппаратов. По задумке Маска, именно он будет использоваться для экспедиций на Луну и Марс.

Подготовка ракеты-носителя SpaceX к старту на космодроме в Бока-Чика, Техас

Starship позиционируют как самый мощный из всех создаваемых человеком аппаратов. По задумке Маска, именно он будет использоваться для экспедиций на Луну и Марс.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
11 из 11

Корабль, созданный для покорения дальнего космоса, разрушился перед отделением ступени ракеты на высоте около 38 километров.

© AP Photo / Eric Gay
1 из 11

В первый испытательный полет Starship ушел с космодрома в Бока-Чика в 16.33 по московскому времени.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
2 из 11

Предполагалось, что ракета-носитель Super Heavy доставит Starship на околоземную орбиту, а потом обе части конструкции приводнятся в Мексиканском заливе и Тихом океане соответственно.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
3 из 11

Зрители ждут старта ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
4 из 11

Через три минуты после старта стало видно, что ракета начала крутиться.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
5 из 11

В районе старта был слышен громкий взрыв.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
6 из 11

Ведущий трансляции SpaceX подтвердил, что произошла нештатная ситуация.

© AP Photo / Eric Gay
7 из 11

Новый испытательный полет будет возможен только через несколько месяцев.

© AP Photo / Eric Gay
8 из 11

"Starship пережил быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени", — сообщили в компании Илона Маска.

© AP Photo / Eric Gay
9 из 11

В SpaceX добавили, что специалисты проанализируют данные пуска и будут готовиться к следующим стартам.

© AP Photo / Eric Gay
10 из 11

Starship позиционируют как самый мощный из всех создаваемых человеком аппаратов. По задумке Маска, именно он будет использоваться для экспедиций на Луну и Марс.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
11 из 11
"У корабля вышли из строя несколько двигателей, произошла потеря высоты и он начал вращаться. Была дана команда на завершение полета как кораблю, так и ускорителю", — уточнила компания.
Во время испытания выяснилось, что на старте у первой ступени-ускорителя Super Heavy не работали три из 33 двигателей Raptor, затем при наборе высоты их число увеличилось по меньшей мере до шести.
Как сообщили в SpaceX, до начала нештатной ситуации Starship удалось достичь высоты в 39 километров.
Компания SpaceX создает Starship для полетов в дальний космос. Это должен быть самый мощный и большой из всех создаваемых человеком аппаратов. По задумке Илона Маска, именно на нем полетят экспедиции на Луну и Марс.
До сих пор по меньшей мере семь различных испытаний Starship завершились взрывом ракеты. В преддверии первого полета Маск говорил, что рассчитывать на его успех было бы безумием. При этом он дал понять, что больше всего хотел бы избежать взрыва на стартовой площадке, поскольку в таком случае на подготовку к новому пуску может уйти несколько месяцев.
Американская компания SpaceX завершила сборку крупнейшей в мире ракеты Starship - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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