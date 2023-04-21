https://ria.ru/20230421/starship-1866774757.html

Starship уничтожили преднамеренно, сообщила SpaceX

Starship уничтожили преднамеренно, сообщила SpaceX - РИА Новости, 21.04.2023

Starship уничтожили преднамеренно, сообщила SpaceX

Разрушившуюся вскоре после старта ракету Starship пришлось преднамеренно уничтожить из-за проблем с двигателями и начала потери высоты, сообщила компания... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T01:19

2023-04-21T01:19

2023-04-21T02:24

наука

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spacex

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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Разрушившуюся вскоре после старта ракету Starship пришлось преднамеренно уничтожить из-за проблем с двигателями и начала потери высоты, сообщила компания SpaceX. Сверхмощная ракета Starship стартовала с площадки в Бока Чика на побережье Техаса в 16.33 мск в четверг. Через несколько минут после старта ракета начала вращаться и разрушилась. Компания SpaceX назвала инцидент "быстрым внеплановым демонтажом". Как сообщает телеканал Kris 6 News, ракета затонула в Мексиканском заливе, а "ее обломки после взрыва летали повсюду". "У корабля вышли из строя несколько двигателей, произошла потеря высоты и он начал вращаться. Была дана команда на завершение полета как кораблю, так и ускорителю", — уточнила компания. Во время испытания выяснилось, что на старте у первой ступени-ускорителя Super Heavy не работали три из 33 двигателей Raptor, затем при наборе высоты их число увеличилось по меньшей мере до шести. Как сообщили в SpaceX, до начала нештатной ситуации Starship удалось достичь высоты в 39 километров. Компания SpaceX создает Starship для полетов в дальний космос. Это должен быть самый мощный и большой из всех создаваемых человеком аппаратов. По задумке Илона Маска, именно на нем полетят экспедиции на Луну и Марс.До сих пор по меньшей мере семь различных испытаний Starship завершились взрывом ракеты. В преддверии первого полета Маск говорил, что рассчитывать на его успех было бы безумием. При этом он дал понять, что больше всего хотел бы избежать взрыва на стартовой площадке, поскольку в таком случае на подготовку к новому пуску может уйти несколько месяцев.

https://ria.ru/20230209/spacex-1850864252.html

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космос - риа наука, техас, мексиканский залив, земля, spacex, наса