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"Быстрый и внеплановый демонтаж": Starship взорвался вскоре после старта - РИА Новости, 20.04.2023
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18:10 20.04.2023 (обновлено: 18:25 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/starship-1866701751.html
"Быстрый и внеплановый демонтаж": Starship взорвался вскоре после старта
"Быстрый и внеплановый демонтаж": Starship взорвался вскоре после старта - РИА Новости, 20.04.2023
"Быстрый и внеплановый демонтаж": Starship взорвался вскоре после старта
Первый испытательный полет корабля Starship компании SpaceX завершился нештатной ситуацией. Кадры с космодрома в Бока-Чика — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:10
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фото
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космос
космос - риа наука
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Первый испытательный полет корабля Starship компании SpaceX завершился нештатной ситуацией. Кадры с космодрома в Бока-Чика — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, SpaceX, Космос, Космос - РИА Наука, Starship

"Быстрый и внеплановый демонтаж": Starship взорвался вскоре после старта

Читать ria.ru в
Первый испытательный полет корабля Starship компании SpaceX завершился нештатной ситуацией. Кадры с космодрома в Бока-Чика — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Eric Gay

Корабль, созданный для покорения дальнего космоса, разрушился перед отделением ступени ракеты на высоте около 38 километров.

Старт ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship на космодроме в Бока-Чика, Техас

Корабль, созданный для покорения дальнего космоса, разрушился перед отделением ступени ракеты на высоте около 38 километров.

© AP Photo / Eric Gay
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© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

В первый испытательный полет Starship ушел с космодрома в Бока-Чика в 16.33 по московскому времени.

Журналисты готовятся к съемке старта ракеты-носителя SpaceX Starship

В первый испытательный полет Starship ушел с космодрома в Бока-Чика в 16.33 по московскому времени.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
2 из 11
© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

Предполагалось, что ракета-носитель Super Heavy доставит Starship на околоземную орбиту, а потом обе части конструкции приводнятся в Мексиканском заливе и Тихом океане соответственно.

Подготовка ракеты-носителя SpaceX к старту на космодроме в Бока-Чика, Техас

Предполагалось, что ракета-носитель Super Heavy доставит Starship на околоземную орбиту, а потом обе части конструкции приводнятся в Мексиканском заливе и Тихом океане соответственно.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
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© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

Зрители ждут старта ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship.

Люди наблюдают за запуском ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship в Бока-Чика, Техас

Зрители ждут старта ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
4 из 11
© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

Через три минуты после старта стало видно, что ракета начала крутиться.

Старт ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship на космодроме в Бока-Чика, Техас

Через три минуты после старта стало видно, что ракета начала крутиться.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
5 из 11
© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

В районе старта был слышен громкий взрыв.

Старт ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship на космодроме в Бока-Чика, Техас

В районе старта был слышен громкий взрыв.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
6 из 11
© AP Photo / Eric Gay

Ведущий трансляции SpaceX подтвердил, что произошла нештатная ситуация.

Взрыв космического корабля Starship после запуска с космодрома в Техасе

Ведущий трансляции SpaceX подтвердил, что произошла нештатная ситуация.

© AP Photo / Eric Gay
7 из 11
© AP Photo / Eric Gay

Новый испытательный полет будет возможен только через несколько месяцев.

Зрители ждут старта ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship на космодроме в Бока-Чика, Техас

Новый испытательный полет будет возможен только через несколько месяцев.

© AP Photo / Eric Gay
8 из 11
© AP Photo / Eric Gay

"Starship пережил быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени", — сообщили в компании Илона Маска.

Старт ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship на космодроме в Бока-Чика, Техас

"Starship пережил быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени", — сообщили в компании Илона Маска.

© AP Photo / Eric Gay
9 из 11
© AP Photo / Eric Gay

В SpaceX добавили, что специалисты проанализируют данные пуска и будут готовиться к следующим стартам.

Астронавты НАСА Сунита Уильямс и Хейли Эспарза во время конной прогулки около ракеты-носителя SpaceX на космодроме в Бока-Чика, Техас

В SpaceX добавили, что специалисты проанализируют данные пуска и будут готовиться к следующим стартам.

© AP Photo / Eric Gay
10 из 11
© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

Starship позиционируют как самый мощный из всех создаваемых человеком аппаратов. По задумке Маска, именно он будет использоваться для экспедиций на Луну и Марс.

Подготовка ракеты-носителя SpaceX к старту на космодроме в Бока-Чика, Техас

Starship позиционируют как самый мощный из всех создаваемых человеком аппаратов. По задумке Маска, именно он будет использоваться для экспедиций на Луну и Марс.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
11 из 11
 
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