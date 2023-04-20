"Быстрый и внеплановый демонтаж": Starship взорвался вскоре после старта

Корабль, созданный для покорения дальнего космоса, разрушился перед отделением ступени ракеты на высоте около 38 километров.
Корабль, созданный для покорения дальнего космоса, разрушился перед отделением ступени ракеты на высоте около 38 километров.
В первый испытательный полет Starship ушел с космодрома в Бока-Чика в 16.33 по московскому времени.
В первый испытательный полет Starship ушел с космодрома в Бока-Чика в 16.33 по московскому времени.
Предполагалось, что ракета-носитель Super Heavy доставит Starship на околоземную орбиту, а потом обе части конструкции приводнятся в Мексиканском заливе и Тихом океане соответственно.
Предполагалось, что ракета-носитель Super Heavy доставит Starship на околоземную орбиту, а потом обе части конструкции приводнятся в Мексиканском заливе и Тихом океане соответственно.
Зрители ждут старта ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship.
Через три минуты после старта стало видно, что ракета начала крутиться.
Через три минуты после старта стало видно, что ракета начала крутиться.
В районе старта был слышен громкий взрыв.
Ведущий трансляции SpaceX подтвердил, что произошла нештатная ситуация.
Ведущий трансляции SpaceX подтвердил, что произошла нештатная ситуация.
Новый испытательный полет будет возможен только через несколько месяцев.
Новый испытательный полет будет возможен только через несколько месяцев.
"Starship пережил быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени", — сообщили в компании Илона Маска.
"Starship пережил быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени", — сообщили в компании Илона Маска.
В SpaceX добавили, что специалисты проанализируют данные пуска и будут готовиться к следующим стартам.
В SpaceX добавили, что специалисты проанализируют данные пуска и будут готовиться к следующим стартам.
Starship позиционируют как самый мощный из всех создаваемых человеком аппаратов. По задумке Маска, именно он будет использоваться для экспедиций на Луну и Марс.
Starship позиционируют как самый мощный из всех создаваемых человеком аппаратов. По задумке Маска, именно он будет использоваться для экспедиций на Луну и Марс.