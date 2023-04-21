https://ria.ru/20230421/spetsoperatsiya-1867014979.html

Спецоперация, 21 апреля: встреча в Рамштайне и ответ Москвы на угрозы НАТО

Спецоперация, 21 апреля: встреча в Рамштайне и ответ Москвы на угрозы НАТО - РИА Новости, 21.04.2023

Спецоперация, 21 апреля: встреча в Рамштайне и ответ Москвы на угрозы НАТО

На американской авиабазе "Рамштайн" в Германии в пятницу прошло заседание контактной группы по Украине. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T21:38

2023-04-21T21:38

2023-04-21T21:38

специальная военная операция на украине

в мире

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анита ананд

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. На американской авиабазе "Рамштайн" в Германии в пятницу прошло заседание контактной группы по Украине. Накачивание Украины оружиемГлава Пентагона Ллойд Остин заяввил, что на встрече в Рамштайне по Украине обсуждение сосредоточится на вопросах ПВО и вооружений. Члены контактной группы по поддержке Украины передали Киеву помощь в сфере безопасности на более чем 55 миллиардов долларов.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что более 16 тысяч украинских военнослужащих получили военную подготовку в рамках помощи ЕС Украине, Киев также получил от ЕС боеприпасы и ракеты на сумму более 600 миллионов евро. Обучение в Германии прошли или проходят около 11,5 тысячи украинских военных, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Милли. В общей сложности 14 тысяч украинских военных вернулись на Украину после военной подготовки в Великобритании, говорится в заявлении британского министерства обороны. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус, в свою очередь, отметил, что программу обучения свыше 100 украинских военнослужащих управлению немецкими танками Leopard A5 начнут в эту субботу. Он также заявил, что проведение военных операций Украины на территории Российской Федерации является "нормальным явлением", пока не совершаются нападения на города и гражданских лиц. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на эти слова, отметив, что "тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине". Ситуация в АртемовскеВрио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске остается напряженной, российские силы продвигаются, но говорить о "котле" для украинских войск как о свершившемся факте преждевременно. Реакция России на угрозы НАТОМинистерство иностранных дел России отреагировало на необъявленную поездку генсека НАТО Йенса Столтенберга в четверг в Киев, где он заявил, что Украина в конце концов войдет в альянс. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, НАТО обещает принять Украину в свой состав, чтобы мотивировать ее выполнить задачу альянса "победить" Россию. По ее словам, подобные заявления недальновидны и просто опасны и могут привести к окончательному развалу системы европейской безопасности.

https://ria.ru/20230421/vooruzhenie-1866993390.html

https://ria.ru/20230421/karta-1866981350.html

https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html

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в мире, украина, россия, германия, ллойд остин, марк милли, анита ананд, нато, министерство обороны сша, евросоюз