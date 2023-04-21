Спецоперация, 21 апреля: встреча в Рамштайне и ответ Москвы на угрозы НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. На американской авиабазе "Рамштайн" в Германии в пятницу прошло заседание контактной группы по Украине.
Накачивание Украины оружием
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что более 16 тысяч украинских военнослужащих получили военную подготовку в рамках помощи ЕС Украине, Киев также получил от ЕС боеприпасы и ракеты на сумму более 600 миллионов евро. Обучение в Германии прошли или проходят около 11,5 тысячи украинских военных, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Милли. В общей сложности 14 тысяч украинских военных вернулись на Украину после военной подготовки в Великобритании, говорится в заявлении британского министерства обороны.
Глава минобороны ФРГ Борис Писториус, в свою очередь, отметил, что программу обучения свыше 100 украинских военнослужащих управлению немецкими танками Leopard A5 начнут в эту субботу. Он также заявил, что проведение военных операций Украины на территории Российской Федерации является "нормальным явлением", пока не совершаются нападения на города и гражданских лиц.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на эти слова, отметив, что "тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине".
Ситуация в Артемовске
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске остается напряженной, российские силы продвигаются, но говорить о "котле" для украинских войск как о свершившемся факте преждевременно.
Реакция России на угрозы НАТО
Министерство иностранных дел России отреагировало на необъявленную поездку генсека НАТО Йенса Столтенберга в четверг в Киев, где он заявил, что Украина в конце концов войдет в альянс.
Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, НАТО обещает принять Украину в свой состав, чтобы мотивировать ее выполнить задачу альянса "победить" Россию. По ее словам, подобные заявления недальновидны и просто опасны и могут привести к окончательному развалу системы европейской безопасности.