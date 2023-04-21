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Депутат Сокол, участвовавший в СВО, хочет победить на выборах главы Хакасии - РИА Новости, 21.04.2023
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11:54 21.04.2023 (обновлено: 13:03 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/sokol-1866854392.html
Депутат Сокол, участвовавший в СВО, хочет победить на выборах главы Хакасии
Депутат Сокол, участвовавший в СВО, хочет победить на выборах главы Хакасии - РИА Новости, 21.04.2023
Депутат Сокол, участвовавший в СВО, хочет победить на выборах главы Хакасии
Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол, вернувшийся в Хакасию после службы добровольцем в зоне проведения специальной военной операции, заявил, что... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:54
2023-04-21T13:03
политика
россия
республика хакасия
сергей сокол
госдума рф
единая россия
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КРАСНОЯРСК, 21 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол, вернувшийся в Хакасию после службы добровольцем в зоне проведения специальной военной операции, заявил, что примет участие в выборах главы республики и намерен победить. В конце сентября 2022 года Сокол написал заявление в адрес Минобороны РФ и руководства ЕР с просьбой отправить его добровольцем в зону СВО и уже в октябре уехал в учебную часть на боевое слаживание. Известно, что он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС "Каскад". В январе он продлил контракт. В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Сокола орденом Мужества. Накануне депутат ГД вернулся в Хакасию. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщал, что партия выдвинет Сокола на выборы губернатора Хакасии. Сокол в своем телеграм-канале рассказал о первом рабочем дне в республике после возвращения. "Первый рабочий день в Хакасии, после возвращения из зоны СВО, был очень насыщенным и конструктивным. Вместе с Андреем Турчаком ознакомились с планом реконструкции Парка Победы, открыли Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия", встретились с активом партии и кандидатами на предварительное голосование. Прозвучало довольно много вопросов, в том числе меня неоднократно спрашивали, буду ли я выдвигать свою кандидатуру на должность главы Хакасии. Отвечу еще раз - да, я иду на выборы! И да, я иду побеждать!" – написал депутат. Ранее Сокол занимал посты заместителя губернаторов Красноярского края и Иркутской области, являлся спикером заксобрания Иркутской области. В 2020 году стал депутатом Госдумы VII созыва, в 2021 году избрался депутатом Госдумы VIII созыва по Хакасии. Действующий губернатор Хакасии 35-летний Валентин Коновалов представляет КПРФ. Он был избран главой региона во втором туре выборов в ноябре 2018 года. До Коновалова республику с 2009 года возглавлял единорос Виктор Зимин. В сентябре 2018 года на выборах губернатора он набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку. Коновалов остался единственным кандидатом на пост главы региона, 11 ноября за него отдали свои голоса 57,57% избирателей, против проголосовали 41,16%.
https://ria.ru/20230117/deputaty-1845421653.html
https://ria.ru/20230420/kotyukov-1866755312.html
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политика, россия, республика хакасия, сергей сокол, госдума рф, единая россия
Политика, Россия, Республика Хакасия, Сергей Сокол, Госдума РФ, Единая Россия
Депутат Сокол, участвовавший в СВО, хочет победить на выборах главы Хакасии

Депутат Сокол, служивший в зоне СВО, заявил о намерении стать губернатором Хакасии

© Фото : Официальный сайт Законодательного собрания Иркутской областиДепутат Госдумы Сергей Сокол
Депутат Госдумы Сергей Сокол - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : Официальный сайт Законодательного собрания Иркутской области
Депутат Госдумы Сергей Сокол. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 21 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол, вернувшийся в Хакасию после службы добровольцем в зоне проведения специальной военной операции, заявил, что примет участие в выборах главы республики и намерен победить.
В конце сентября 2022 года Сокол написал заявление в адрес Минобороны РФ и руководства ЕР с просьбой отправить его добровольцем в зону СВО и уже в октябре уехал в учебную часть на боевое слаживание. Известно, что он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС "Каскад". В январе он продлил контракт. В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Сокола орденом Мужества. Накануне депутат ГД вернулся в Хакасию. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщал, что партия выдвинет Сокола на выборы губернатора Хакасии.
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Сокол в своем телеграм-канале рассказал о первом рабочем дне в республике после возвращения. "Первый рабочий день в Хакасии, после возвращения из зоны СВО, был очень насыщенным и конструктивным. Вместе с Андреем Турчаком ознакомились с планом реконструкции Парка Победы, открыли Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия", встретились с активом партии и кандидатами на предварительное голосование. Прозвучало довольно много вопросов, в том числе меня неоднократно спрашивали, буду ли я выдвигать свою кандидатуру на должность главы Хакасии. Отвечу еще раз - да, я иду на выборы! И да, я иду побеждать!" – написал депутат.
Ранее Сокол занимал посты заместителя губернаторов Красноярского края и Иркутской области, являлся спикером заксобрания Иркутской области. В 2020 году стал депутатом Госдумы VII созыва, в 2021 году избрался депутатом Госдумы VIII созыва по Хакасии.
Действующий губернатор Хакасии 35-летний Валентин Коновалов представляет КПРФ. Он был избран главой региона во втором туре выборов в ноябре 2018 года. До Коновалова республику с 2009 года возглавлял единорос Виктор Зимин. В сентябре 2018 года на выборах губернатора он набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку. Коновалов остался единственным кандидатом на пост главы региона, 11 ноября за него отдали свои голоса 57,57% избирателей, против проголосовали 41,16%.
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20 апреля, 21:29
 
ПолитикаРоссияРеспублика ХакасияСергей СоколГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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