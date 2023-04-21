Депутат Сокол, участвовавший в СВО, хочет победить на выборах главы Хакасии
Депутат Сокол, служивший в зоне СВО, заявил о намерении стать губернатором Хакасии
© Фото : Официальный сайт Законодательного собрания Иркутской областиДепутат Госдумы Сергей Сокол
© Фото : Официальный сайт Законодательного собрания Иркутской области
Депутат Госдумы Сергей Сокол. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол, вернувшийся в Хакасию после службы добровольцем в зоне проведения специальной военной операции, заявил, что примет участие в выборах главы республики и намерен победить.
В конце сентября 2022 года Сокол написал заявление в адрес Минобороны РФ и руководства ЕР с просьбой отправить его добровольцем в зону СВО и уже в октябре уехал в учебную часть на боевое слаживание. Известно, что он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС "Каскад". В январе он продлил контракт. В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Сокола орденом Мужества. Накануне депутат ГД вернулся в Хакасию. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщал, что партия выдвинет Сокола на выборы губернатора Хакасии.
Сокол в своем телеграм-канале рассказал о первом рабочем дне в республике после возвращения. "Первый рабочий день в Хакасии, после возвращения из зоны СВО, был очень насыщенным и конструктивным. Вместе с Андреем Турчаком ознакомились с планом реконструкции Парка Победы, открыли Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия", встретились с активом партии и кандидатами на предварительное голосование. Прозвучало довольно много вопросов, в том числе меня неоднократно спрашивали, буду ли я выдвигать свою кандидатуру на должность главы Хакасии. Отвечу еще раз - да, я иду на выборы! И да, я иду побеждать!" – написал депутат.
Ранее Сокол занимал посты заместителя губернаторов Красноярского края и Иркутской области, являлся спикером заксобрания Иркутской области. В 2020 году стал депутатом Госдумы VII созыва, в 2021 году избрался депутатом Госдумы VIII созыва по Хакасии.
Действующий губернатор Хакасии 35-летний Валентин Коновалов представляет КПРФ. Он был избран главой региона во втором туре выборов в ноябре 2018 года. До Коновалова республику с 2009 года возглавлял единорос Виктор Зимин. В сентябре 2018 года на выборах губернатора он набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку. Коновалов остался единственным кандидатом на пост главы региона, 11 ноября за него отдали свои голоса 57,57% избирателей, против проголосовали 41,16%.