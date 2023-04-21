https://ria.ru/20230421/sokol-1866789987.html

Отслуживший в зоне СВО депутат будет участвовать в выборах главы Хакасии

Отслуживший в зоне СВО депутат будет участвовать в выборах главы Хакасии - РИА Новости, 21.04.2023

Отслуживший в зоне СВО депутат будет участвовать в выборах главы Хакасии

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол, вернувшийся в Хакасию после службы добровольцем в зоне проведения специальной военной операции, заявил о... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T07:49

2023-04-21T07:49

2023-04-21T07:49

политика

россия

иркутская область

красноярский край

сергей сокол

валентин коновалов

владимир путин

госдума рф

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КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол, вернувшийся в Хакасию после службы добровольцем в зоне проведения специальной военной операции, заявил о желании участвовать в выборах, сообщили РИА Новости в штабе "Единой России" в Хакасии. В конце сентября 2022 года Сокол написал заявление в адрес Минобороны РФ и руководства ЕР с просьбой отправить его добровольцем в зону СВО и уже в октябре уехал в учебную часть на боевое слаживание. Известно, что он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС "Каскад". В январе он продлил контракт. В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Сокола орденом Мужества. Накануне депутат ГД вернулся в Хакасию. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщал, что партия выдвинет Сокола на выборы губернатора Хакасии. "Сергей Михайлович заявлял, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост главы республики Хакасия и рассчитывает на победу", - сказал собеседник агентства. Ранее Сокол занимал посты заместителя губернаторов Красноярского края и Иркутской области, являлся спикером заксобрания Иркутской области. В 2020 году стал депутатом Госдумы VII созыва, в 2021 году избрался депутатом Госдумы VIII созыва по Хакасии. Действующий губернатор Хакасии 35-летний Валентин Коновалов представляет КПРФ. Он был избран главой региона во втором туре выборов в ноябре 2018 года. До Коновалова республику с 2009 года возглавлял единорос Виктор Зимин. В сентябре 2018 года на выборах губернатора он набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку. Коновалов остался единственным кандидатом на пост главы региона, 11 ноября за него отдали свои голоса 57,57% избирателей, против проголосовали 41,16%.

https://ria.ru/20230421/izbirateli-1866788417.html

https://ria.ru/20230421/kotyukov-1866782013.html

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политика, россия, иркутская область, красноярский край, сергей сокол, валентин коновалов, владимир путин, госдума рф, единая россия, кпрф