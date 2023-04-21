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Отслуживший в зоне СВО депутат будет участвовать в выборах главы Хакасии - РИА Новости, 21.04.2023
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07:49 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/sokol-1866789987.html
Отслуживший в зоне СВО депутат будет участвовать в выборах главы Хакасии
Отслуживший в зоне СВО депутат будет участвовать в выборах главы Хакасии - РИА Новости, 21.04.2023
Отслуживший в зоне СВО депутат будет участвовать в выборах главы Хакасии
Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол, вернувшийся в Хакасию после службы добровольцем в зоне проведения специальной военной операции, заявил о... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T07:49
2023-04-21T07:49
политика
россия
иркутская область
красноярский край
сергей сокол
валентин коновалов
владимир путин
госдума рф
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КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол, вернувшийся в Хакасию после службы добровольцем в зоне проведения специальной военной операции, заявил о желании участвовать в выборах, сообщили РИА Новости в штабе "Единой России" в Хакасии. В конце сентября 2022 года Сокол написал заявление в адрес Минобороны РФ и руководства ЕР с просьбой отправить его добровольцем в зону СВО и уже в октябре уехал в учебную часть на боевое слаживание. Известно, что он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС "Каскад". В январе он продлил контракт. В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Сокола орденом Мужества. Накануне депутат ГД вернулся в Хакасию. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщал, что партия выдвинет Сокола на выборы губернатора Хакасии. "Сергей Михайлович заявлял, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост главы республики Хакасия и рассчитывает на победу", - сказал собеседник агентства. Ранее Сокол занимал посты заместителя губернаторов Красноярского края и Иркутской области, являлся спикером заксобрания Иркутской области. В 2020 году стал депутатом Госдумы VII созыва, в 2021 году избрался депутатом Госдумы VIII созыва по Хакасии. Действующий губернатор Хакасии 35-летний Валентин Коновалов представляет КПРФ. Он был избран главой региона во втором туре выборов в ноябре 2018 года. До Коновалова республику с 2009 года возглавлял единорос Виктор Зимин. В сентябре 2018 года на выборах губернатора он набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку. Коновалов остался единственным кандидатом на пост главы региона, 11 ноября за него отдали свои голоса 57,57% избирателей, против проголосовали 41,16%.
https://ria.ru/20230421/izbirateli-1866788417.html
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политика, россия, иркутская область, красноярский край, сергей сокол, валентин коновалов, владимир путин, госдума рф, единая россия, кпрф
Политика, Россия, Иркутская область, Красноярский край, Сергей Сокол, Валентин Коновалов, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия, КПРФ
Отслуживший в зоне СВО депутат будет участвовать в выборах главы Хакасии

Депутат Сокол, отслуживший в зоне СВО, планирует участвовать в выборах главы Хакасии

© Фото : Сергей Сокол/TelegramДепутат Госдумы Сергей Сокол
Депутат Госдумы Сергей Сокол - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : Сергей Сокол/Telegram
Депутат Госдумы Сергей Сокол. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол, вернувшийся в Хакасию после службы добровольцем в зоне проведения специальной военной операции, заявил о желании участвовать в выборах, сообщили РИА Новости в штабе "Единой России" в Хакасии.
В конце сентября 2022 года Сокол написал заявление в адрес Минобороны РФ и руководства ЕР с просьбой отправить его добровольцем в зону СВО и уже в октябре уехал в учебную часть на боевое слаживание. Известно, что он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС "Каскад". В январе он продлил контракт. В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Сокола орденом Мужества. Накануне депутат ГД вернулся в Хакасию. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщал, что партия выдвинет Сокола на выборы губернатора Хакасии.
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
На предварительное голосование ЕР зарегистрировались 550 тысяч избирателей
Вчера, 07:27
"Сергей Михайлович заявлял, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост главы республики Хакасия и рассчитывает на победу", - сказал собеседник агентства.
Ранее Сокол занимал посты заместителя губернаторов Красноярского края и Иркутской области, являлся спикером заксобрания Иркутской области. В 2020 году стал депутатом Госдумы VII созыва, в 2021 году избрался депутатом Госдумы VIII созыва по Хакасии.
Действующий губернатор Хакасии 35-летний Валентин Коновалов представляет КПРФ. Он был избран главой региона во втором туре выборов в ноябре 2018 года. До Коновалова республику с 2009 года возглавлял единорос Виктор Зимин. В сентябре 2018 года на выборах губернатора он набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку. Коновалов остался единственным кандидатом на пост главы региона, 11 ноября за него отдали свои голоса 57,57% избирателей, против проголосовали 41,16%.
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Полпред представит врио губернатора Красноярского края Котюкова
Вчера, 04:28
 
ПолитикаРоссияИркутская областьКрасноярский крайСергей СоколВалентин КоноваловВладимир ПутинГосдума РФЕдиная РоссияКПРФ
 
 
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