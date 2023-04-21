https://ria.ru/20230421/soglashenie-1866846861.html

КЧР и лидеры провинции Гуандун Китая подписали соглашение о сотрудничестве

КЧР и лидеры провинции Гуандун Китая подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 21.04.2023

КЧР и лидеры провинции Гуандун Китая подписали соглашение о сотрудничестве

Итогом двухнедельного официального визита делегации из Карачаево-Черкесии в Китай стало подписание соглашения о сотрудничестве региона и провинции Гуандун в... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T11:38

2023-04-21T11:38

2023-04-21T11:38

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

гуандун

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ЧЕРКЕССК, 21 апр — РИА Новости. Итогом двухнедельного официального визита делегации из Карачаево-Черкесии в Китай стало подписание соглашения о сотрудничестве региона и провинции Гуандун в сфере промышленности и торговли, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Соглашение подразумевает расширение взаимодействия Карачаево-Черкесии с китайскими предприятиями в области автомобилестроения, сельского хозяйства, туризма и обсуждение новых направлений взаимовыгодного сотрудничества региона с китайскими партнерами.В частности, стороны пришли к договоренности о проведении выставки-ярмарки оборудования и технологий в целях укрепления взаимодействия российско-китайского бизнеса.Делегация КЧР презентовала в провинции Гуандун экономический и инвестиционный потенциал республики."Сегодня Гуандун - одна из самых экономически развитых провинций и индустриальных центров страны. Мы встретились с членами их правительства, представителями крупнейших автомобильных компаний. Решено провести в Карачаево-Черкесии выставку-ярмарку наших лучших технических достижений", - написал Темрезов.

https://ria.ru/20221209/temrezov-1837604317.html

гуандун

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Артем Смирнов

рашид темрезов, гуандун