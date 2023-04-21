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КЧР и лидеры провинции Гуандун Китая подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 21.04.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
11:38 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/soglashenie-1866846861.html
КЧР и лидеры провинции Гуандун Китая подписали соглашение о сотрудничестве
КЧР и лидеры провинции Гуандун Китая подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 21.04.2023
КЧР и лидеры провинции Гуандун Китая подписали соглашение о сотрудничестве
Итогом двухнедельного официального визита делегации из Карачаево-Черкесии в Китай стало подписание соглашения о сотрудничестве региона и провинции Гуандун в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:38
2023-04-21T11:38
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
гуандун
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ЧЕРКЕССК, 21 апр — РИА Новости. Итогом двухнедельного официального визита делегации из Карачаево-Черкесии в Китай стало подписание соглашения о сотрудничестве региона и провинции Гуандун в сфере промышленности и торговли, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Соглашение подразумевает расширение взаимодействия Карачаево-Черкесии с китайскими предприятиями в области автомобилестроения, сельского хозяйства, туризма и обсуждение новых направлений взаимовыгодного сотрудничества региона с китайскими партнерами.В частности, стороны пришли к договоренности о проведении выставки-ярмарки оборудования и технологий в целях укрепления взаимодействия российско-китайского бизнеса.Делегация КЧР презентовала в провинции Гуандун экономический и инвестиционный потенциал республики."Сегодня Гуандун - одна из самых экономически развитых провинций и индустриальных центров страны. Мы встретились с членами их правительства, представителями крупнейших автомобильных компаний. Решено провести в Карачаево-Черкесии выставку-ярмарку наших лучших технических достижений", - написал Темрезов.
https://ria.ru/20221209/temrezov-1837604317.html
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рашид темрезов, гуандун
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Гуандун

КЧР и лидеры провинции Гуандун Китая подписали соглашение о сотрудничестве

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
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ЧЕРКЕССК, 21 апр — РИА Новости. Итогом двухнедельного официального визита делегации из Карачаево-Черкесии в Китай стало подписание соглашения о сотрудничестве региона и провинции Гуандун в сфере промышленности и торговли, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
Соглашение подразумевает расширение взаимодействия Карачаево-Черкесии с китайскими предприятиями в области автомобилестроения, сельского хозяйства, туризма и обсуждение новых направлений взаимовыгодного сотрудничества региона с китайскими партнерами.
Глава КЧР Рашид Темрезов
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В частности, стороны пришли к договоренности о проведении выставки-ярмарки оборудования и технологий в целях укрепления взаимодействия российско-китайского бизнеса.
Делегация КЧР презентовала в провинции Гуандун экономический и инвестиционный потенциал республики.
"Сегодня Гуандун - одна из самых экономически развитых провинций и индустриальных центров страны. Мы встретились с членами их правительства, представителями крупнейших автомобильных компаний. Решено провести в Карачаево-Черкесии выставку-ярмарку наших лучших технических достижений", - написал Темрезов.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовГуандун
 
 
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