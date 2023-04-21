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КЧР и лидеры провинции Гуандун Китая подписали соглашение о сотрудничестве
КЧР и лидеры провинции Гуандун Китая подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 21.04.2023
КЧР и лидеры провинции Гуандун Китая подписали соглашение о сотрудничестве
Итогом двухнедельного официального визита делегации из Карачаево-Черкесии в Китай стало подписание соглашения о сотрудничестве региона и провинции Гуандун в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:38
2023-04-21T11:38
2023-04-21T11:38
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
гуандун
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ЧЕРКЕССК, 21 апр — РИА Новости. Итогом двухнедельного официального визита делегации из Карачаево-Черкесии в Китай стало подписание соглашения о сотрудничестве региона и провинции Гуандун в сфере промышленности и торговли, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Соглашение подразумевает расширение взаимодействия Карачаево-Черкесии с китайскими предприятиями в области автомобилестроения, сельского хозяйства, туризма и обсуждение новых направлений взаимовыгодного сотрудничества региона с китайскими партнерами.В частности, стороны пришли к договоренности о проведении выставки-ярмарки оборудования и технологий в целях укрепления взаимодействия российско-китайского бизнеса.Делегация КЧР презентовала в провинции Гуандун экономический и инвестиционный потенциал республики."Сегодня Гуандун - одна из самых экономически развитых провинций и индустриальных центров страны. Мы встретились с членами их правительства, представителями крупнейших автомобильных компаний. Решено провести в Карачаево-Черкесии выставку-ярмарку наших лучших технических достижений", - написал Темрезов.
https://ria.ru/20221209/temrezov-1837604317.html
гуандун
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов, гуандун
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Гуандун
ЧЕРКЕССК, 21 апр — РИА Новости. Итогом двухнедельного официального визита делегации из Карачаево-Черкесии в Китай стало подписание соглашения о сотрудничестве региона и провинции Гуандун в сфере промышленности и торговли, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
Соглашение подразумевает расширение взаимодействия Карачаево-Черкесии с китайскими предприятиями в области автомобилестроения, сельского хозяйства, туризма и обсуждение новых направлений взаимовыгодного сотрудничества региона с китайскими партнерами.
Рашид Темрезов: стабильность – это хорошо, но мы стремимся к росту
В частности, стороны пришли к договоренности о проведении выставки-ярмарки оборудования и технологий в целях укрепления взаимодействия российско-китайского бизнеса.
Делегация КЧР презентовала в провинции Гуандун экономический и инвестиционный потенциал республики.
"Сегодня Гуандун - одна из самых экономически развитых провинций и индустриальных центров страны. Мы встретились с членами их правительства, представителями крупнейших автомобильных компаний. Решено провести в Карачаево-Черкесии выставку-ярмарку наших лучших технических достижений", - написал Темрезов
.