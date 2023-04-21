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Оренбургские депутаты предложили усыплять агрессивных бездомных собак - РИА Новости, 21.04.2023
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17:12 21.04.2023 (обновлено: 17:49 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/sobaki-1866958003.html
Оренбургские депутаты предложили усыплять агрессивных бездомных собак
Оренбургские депутаты предложили усыплять агрессивных бездомных собак - РИА Новости, 21.04.2023
Оренбургские депутаты предложили усыплять агрессивных бездомных собак
Депутаты оренбургского заксобрания направили в Госдуму инициативу законопроекта, согласно которому бездомных собак после отлова не будут возвращать в прежнюю... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:12
2023-04-21T17:49
оренбургская область
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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УФА, 21 апр - РИА Новости. Депутаты оренбургского заксобрания направили в Госдуму инициативу законопроекта, согласно которому бездомных собак после отлова не будут возвращать в прежнюю среду обитания и усыплять, если животное проявляет агрессию, сообщает заксобрание Оренбургской области.В Оренбурге 16 апреля стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребёнок был один, очевидцев нет. СК возбудил уголовные дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. По уголовному делу был задержан начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Байкаров, он под домашним арестом.С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. После ЧП губернатор области Денис Паслер заявлял, что считает несовершенным закон, согласно которому безнадзорных собак отлавливают и после ряда процедур отпускают на улицы. Власти региона еще в 2021 году обращались к федеральным властям с просьбой изменить закон об обращении с животными, в том числе усыплять немотивированно агрессивных собак. Но инициатива не была поддержана.В четверг Паслер направил в законодательное собрание региона предложения по внесению изменений в федеральный закон № 498 "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Он предложил предоставить органам власти субъектов право дополнительного правового регулирования в этой сфере, обязать владельцев домашних животных регистрировать их, создавать в муниципалитетах приюты кратковременного содержания и усыплять агрессивных собак."Депутаты областного парламента предложили не возвращать собак на прежнее место после отлова и вернуть процедуру их умерщвления. Законодательная инициатива, разработанная в профильных комитетах Заксобрания совместно с Правительством и губернатором, направлена в Госдуму и Совет Федерации", - сообщает областной парламент.Отмечается, что предлагается усыплять животных при наличии у него немотивированной агрессивности в поведении, установленной специалистами, при необходимости прекращения непереносимых физических страданий животного или неизлечимых последствий острой травмы."Также умерщвлению подлежат животные, если в течение 30 дней с момента его поступления в приют не найден новый владелец. В проекте также учтены предложения губернатора по обязательной регистрации домашних животных и созданию приютов кратковременного содержания – в приспособленных строениях и сооружениях в территориях, где нет полноценных приютов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230418/sobaki-1866032510.html
https://ria.ru/20230417/ombudsmen-1865725606.html
https://ria.ru/20230402/sobaki-1862422600.html
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оренбургская область, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), общество
Оренбургская область, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Оренбургские депутаты предложили усыплять агрессивных бездомных собак

Оренбургские депутаты направили в Госдуму предложение усыплять агрессивных бездомных собак

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБездомные собаки
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бездомные собаки. Архивное фото
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УФА, 21 апр - РИА Новости. Депутаты оренбургского заксобрания направили в Госдуму инициативу законопроекта, согласно которому бездомных собак после отлова не будут возвращать в прежнюю среду обитания и усыплять, если животное проявляет агрессию, сообщает заксобрание Оренбургской области.
В Оренбурге 16 апреля стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребёнок был один, очевидцев нет. СК возбудил уголовные дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. По уголовному делу был задержан начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Байкаров, он под домашним арестом.
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Мэр Оренбурга опасается самосуда над собаками после гибели ребенка
18 апреля, 11:54
С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. После ЧП губернатор области Денис Паслер заявлял, что считает несовершенным закон, согласно которому безнадзорных собак отлавливают и после ряда процедур отпускают на улицы. Власти региона еще в 2021 году обращались к федеральным властям с просьбой изменить закон об обращении с животными, в том числе усыплять немотивированно агрессивных собак. Но инициатива не была поддержана.
В четверг Паслер направил в законодательное собрание региона предложения по внесению изменений в федеральный закон № 498 "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Он предложил предоставить органам власти субъектов право дополнительного правового регулирования в этой сфере, обязать владельцев домашних животных регистрировать их, создавать в муниципалитетах приюты кратковременного содержания и усыплять агрессивных собак.
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Омбудсмен прокомментировала гибель ребенка от нападения собак в Оренбурге
17 апреля, 07:36
"Депутаты областного парламента предложили не возвращать собак на прежнее место после отлова и вернуть процедуру их умерщвления. Законодательная инициатива, разработанная в профильных комитетах Заксобрания совместно с Правительством и губернатором, направлена в Госдуму и Совет Федерации", - сообщает областной парламент.
Отмечается, что предлагается усыплять животных при наличии у него немотивированной агрессивности в поведении, установленной специалистами, при необходимости прекращения непереносимых физических страданий животного или неизлечимых последствий острой травмы.
"Также умерщвлению подлежат животные, если в течение 30 дней с момента его поступления в приют не найден новый владелец. В проекте также учтены предложения губернатора по обязательной регистрации домашних животных и созданию приютов кратковременного содержания – в приспособленных строениях и сооружениях в территориях, где нет полноценных приютов", - говорится в сообщении.
Бездомная собака в мусорном контейнере - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Кинолог назвал мифы о бездомных собаках
2 апреля, 03:05
 
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