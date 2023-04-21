https://ria.ru/20230421/sobaki-1866958003.html

Оренбургские депутаты предложили усыплять агрессивных бездомных собак

Оренбургские депутаты предложили усыплять агрессивных бездомных собак - РИА Новости, 21.04.2023

Оренбургские депутаты предложили усыплять агрессивных бездомных собак

Депутаты оренбургского заксобрания направили в Госдуму инициативу законопроекта, согласно которому бездомных собак после отлова не будут возвращать в прежнюю... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:12

2023-04-21T17:12

2023-04-21T17:49

оренбургская область

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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УФА, 21 апр - РИА Новости. Депутаты оренбургского заксобрания направили в Госдуму инициативу законопроекта, согласно которому бездомных собак после отлова не будут возвращать в прежнюю среду обитания и усыплять, если животное проявляет агрессию, сообщает заксобрание Оренбургской области.В Оренбурге 16 апреля стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребёнок был один, очевидцев нет. СК возбудил уголовные дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. По уголовному делу был задержан начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Байкаров, он под домашним арестом.С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. После ЧП губернатор области Денис Паслер заявлял, что считает несовершенным закон, согласно которому безнадзорных собак отлавливают и после ряда процедур отпускают на улицы. Власти региона еще в 2021 году обращались к федеральным властям с просьбой изменить закон об обращении с животными, в том числе усыплять немотивированно агрессивных собак. Но инициатива не была поддержана.В четверг Паслер направил в законодательное собрание региона предложения по внесению изменений в федеральный закон № 498 "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Он предложил предоставить органам власти субъектов право дополнительного правового регулирования в этой сфере, обязать владельцев домашних животных регистрировать их, создавать в муниципалитетах приюты кратковременного содержания и усыплять агрессивных собак."Депутаты областного парламента предложили не возвращать собак на прежнее место после отлова и вернуть процедуру их умерщвления. Законодательная инициатива, разработанная в профильных комитетах Заксобрания совместно с Правительством и губернатором, направлена в Госдуму и Совет Федерации", - сообщает областной парламент.Отмечается, что предлагается усыплять животных при наличии у него немотивированной агрессивности в поведении, установленной специалистами, при необходимости прекращения непереносимых физических страданий животного или неизлечимых последствий острой травмы."Также умерщвлению подлежат животные, если в течение 30 дней с момента его поступления в приют не найден новый владелец. В проекте также учтены предложения губернатора по обязательной регистрации домашних животных и созданию приютов кратковременного содержания – в приспособленных строениях и сооружениях в территориях, где нет полноценных приютов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230418/sobaki-1866032510.html

https://ria.ru/20230417/ombudsmen-1865725606.html

https://ria.ru/20230402/sobaki-1862422600.html

оренбургская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оренбургская область, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), общество