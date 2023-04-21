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Посол России: США не нравится самостоятельность стран Латинской Америки
Посол России: США не нравится самостоятельность стран Латинской Америки - РИА Новости, 21.04.2023
Посол России: США не нравится самостоятельность стран Латинской Америки
Проведение самостоятельной политики странами Латинской Америки вызывает отторжение у Соединенных Штатов, заявил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:48
2023-04-21T18:48
2023-04-21T18:48
бразилия
россия
сша
сергей лавров
алексей лабецкий
карин жан-пьер
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Проведение самостоятельной политики странами Латинской Америки вызывает отторжение у Соединенных Штатов, заявил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий. "Мы должны прекрасно понимать, что, к сожалению, наши американские коллеги живут просто доктриной Монро, которую никто не отменял, она прочно сидит в головах политических элит США. Любые самостоятельные движения государств, которые находятся на латиноамериканском континенте, в Южной или Центральной Америке, в Карибах вызывают реакцию отторжения. Естественно, Вашингтон ценит только то, что является его собственной пропагандой", - сказал посол в пятницу в эфире телеканала "Россия 24". По мнению Лабецкого, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Бразилию подтвердил стремление Москвы и Бразилиа развивать дружественные отношения. "Главный итог этого визита заключается в том, что мы продолжаем укреплять наше стратегическое партнерство и политический диалог, экономические отношения успешно развиваются", - добавил дипломат. Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова главы МИД Бразилии Мауру Виэйры об ответственности США за ситуацию вокруг Украины стали ударом для Вашингтона. Виэйра ранее не согласился с критикой США, упрекнувшими руководство Бразилии в повторении позиции России и Китая по ситуации на Украине.
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бразилия, россия, сша, сергей лавров, алексей лабецкий, карин жан-пьер
Бразилия, Россия, США, Сергей Лавров, Алексей Лабецкий, Карин Жан-Пьер
Посол России: США не нравится самостоятельность стран Латинской Америки
Посол в Бразилии Лабецкий: независимость стран Латинской Америки вызывает у США отторжение