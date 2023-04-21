Рейтинг@Mail.ru
Посол России: США не нравится самостоятельность стран Латинской Америки - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/samostoyatelnost-1866984299.html
Посол России: США не нравится самостоятельность стран Латинской Америки
Посол России: США не нравится самостоятельность стран Латинской Америки - РИА Новости, 21.04.2023
Посол России: США не нравится самостоятельность стран Латинской Америки
Проведение самостоятельной политики странами Латинской Америки вызывает отторжение у Соединенных Штатов, заявил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:48
2023-04-21T18:48
бразилия
россия
сша
сергей лавров
алексей лабецкий
карин жан-пьер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_88a9b9aff7c63063e696e0d374170b5b.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Проведение самостоятельной политики странами Латинской Америки вызывает отторжение у Соединенных Штатов, заявил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий. "Мы должны прекрасно понимать, что, к сожалению, наши американские коллеги живут просто доктриной Монро, которую никто не отменял, она прочно сидит в головах политических элит США. Любые самостоятельные движения государств, которые находятся на латиноамериканском континенте, в Южной или Центральной Америке, в Карибах вызывают реакцию отторжения. Естественно, Вашингтон ценит только то, что является его собственной пропагандой", - сказал посол в пятницу в эфире телеканала "Россия 24". По мнению Лабецкого, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Бразилию подтвердил стремление Москвы и Бразилиа развивать дружественные отношения. "Главный итог этого визита заключается в том, что мы продолжаем укреплять наше стратегическое партнерство и политический диалог, экономические отношения успешно развиваются", - добавил дипломат. Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова главы МИД Бразилии Мауру Виэйры об ответственности США за ситуацию вокруг Украины стали ударом для Вашингтона. Виэйра ранее не согласился с критикой США, упрекнувшими руководство Бразилии в повторении позиции России и Китая по ситуации на Украине.
https://ria.ru/20230421/lavrov-1866775125.html
бразилия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0c757d864b871d352ee5414025c58e12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, россия, сша, сергей лавров, алексей лабецкий, карин жан-пьер
Бразилия, Россия, США, Сергей Лавров, Алексей Лабецкий, Карин Жан-Пьер
Посол России: США не нравится самостоятельность стран Латинской Америки

Посол в Бразилии Лабецкий: независимость стран Латинской Америки вызывает у США отторжение

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБразилия
Бразилия - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Бразилия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Проведение самостоятельной политики странами Латинской Америки вызывает отторжение у Соединенных Штатов, заявил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.
"Мы должны прекрасно понимать, что, к сожалению, наши американские коллеги живут просто доктриной Монро, которую никто не отменял, она прочно сидит в головах политических элит США. Любые самостоятельные движения государств, которые находятся на латиноамериканском континенте, в Южной или Центральной Америке, в Карибах вызывают реакцию отторжения. Естественно, Вашингтон ценит только то, что является его собственной пропагандой", - сказал посол в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению Лабецкого, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Бразилию подтвердил стремление Москвы и Бразилиа развивать дружественные отношения. "Главный итог этого визита заключается в том, что мы продолжаем укреплять наше стратегическое партнерство и политический диалог, экономические отношения успешно развиваются", - добавил дипломат.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова главы МИД Бразилии Мауру Виэйры об ответственности США за ситуацию вокруг Украины стали ударом для Вашингтона. Виэйра ранее не согласился с критикой США, упрекнувшими руководство Бразилии в повторении позиции России и Китая по ситуации на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
С Юга — на Север: Лавров завершил турне по Латинской Америке
Вчера, 01:25
 
БразилияРоссияСШАСергей ЛавровАлексей ЛабецкийКарин Жан-Пьер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала