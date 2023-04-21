https://ria.ru/20230421/samolety-1866825340.html

Столтенберг: союзники по НАТО обсуждают поставки Украине самолетов

Столтенберг: союзники по НАТО обсуждают поставки Украине самолетов - РИА Новости, 21.04.2023

Столтенберг: союзники по НАТО обсуждают поставки Украине самолетов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО обсуждают поставки Украине различных типов самолетов. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:43

2023-04-21T10:43

2023-04-21T11:12

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО обсуждают поставки Украине различных типов самолетов."Что касается самолетов, союзники предоставили (их). Польша предоставила МиГ-29. В настоящий момент ведутся переговоры по предоставлению (Украине) других видов самолетов", - сказал он журналистом перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины в пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Трансляция велась на сайте НАТО.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230421/nato-1866821806.html

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в мире, украина, нато, йенс столтенберг