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Столтенберг: союзники по НАТО обсуждают поставки Украине самолетов - РИА Новости, 21.04.2023
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10:43 21.04.2023 (обновлено: 11:12 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/samolety-1866825340.html
Столтенберг: союзники по НАТО обсуждают поставки Украине самолетов
Столтенберг: союзники по НАТО обсуждают поставки Украине самолетов - РИА Новости, 21.04.2023
Столтенберг: союзники по НАТО обсуждают поставки Украине самолетов
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО обсуждают поставки Украине различных типов самолетов. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:43
2023-04-21T11:12
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО обсуждают поставки Украине различных типов самолетов."Что касается самолетов, союзники предоставили (их). Польша предоставила МиГ-29. В настоящий момент ведутся переговоры по предоставлению (Украине) других видов самолетов", - сказал он журналистом перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины в пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Трансляция велась на сайте НАТО.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230421/nato-1866821806.html
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг
В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг
Столтенберг: союзники по НАТО обсуждают поставки Украине самолетов

Столтенберг: союзники по НАТО обсуждают поставки Украине различных типов самолетов

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО обсуждают поставки Украине различных типов самолетов.
"Что касается самолетов, союзники предоставили (их). Польша предоставила МиГ-29. В настоящий момент ведутся переговоры по предоставлению (Украине) других видов самолетов", - сказал он журналистом перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины в пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Трансляция велась на сайте НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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