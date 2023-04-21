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В 2023 году в Подмосковье снизился уровень безработицы

В 2023 году в Подмосковье снизился уровень безработицы - РИА Новости, 21.04.2023

В 2023 году в Подмосковье снизился уровень безработицы

Свыше 12 тыс. жителей Подмосковья нашли работу с помощью центра занятости в 2023 году. Таким образом, уровень безработицы сократился на 14%. Этой информацией... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T18:58

2023-04-21T18:58

2023-04-21T18:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Свыше 12 тыс. жителей Подмосковья нашли работу с помощью центра занятости в 2023 году. Таким образом, уровень безработицы сократился на 14%. Этой информацией поделились в минсоцразвития, сообщает телеканал "360"."Мы кардинально поменяли подход и не используем устаревшие и рутинные подходы к трудоустройству, вся помощь в поиске работы предоставляется адресно, с оказанием комплексных услуг в электронном формате", – заявила глава министерства Людмила Болатаева.Она подчеркнула, что в регионе активно развивается рынок труда. В течение полутора лет в Подмосковье открыли более 77 тыс. предприятий. Благодаря этому число рабочих мест выросло на несколько тысяч. В течение последнего года уровень безработицы упал на 25%.Найти подходящую профессию можно с помощью комплексной услуги на региональном портале.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)