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В 2023 году в Подмосковье снизился уровень безработицы - РИА Новости, 21.04.2023
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Новости Подмосковья
 
18:58 21.04.2023
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В 2023 году в Подмосковье снизился уровень безработицы
В 2023 году в Подмосковье снизился уровень безработицы - РИА Новости, 21.04.2023
В 2023 году в Подмосковье снизился уровень безработицы
Свыше 12 тыс. жителей Подмосковья нашли работу с помощью центра занятости в 2023 году. Таким образом, уровень безработицы сократился на 14%. Этой информацией... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:58
2023-04-21T18:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Свыше 12 тыс. жителей Подмосковья нашли работу с помощью центра занятости в 2023 году. Таким образом, уровень безработицы сократился на 14%. Этой информацией поделились в минсоцразвития, сообщает телеканал "360"."Мы кардинально поменяли подход и не используем устаревшие и рутинные подходы к трудоустройству, вся помощь в поиске работы предоставляется адресно, с оказанием комплексных услуг в электронном формате", – заявила глава министерства Людмила Болатаева.Она подчеркнула, что в регионе активно развивается рынок труда. В течение полутора лет в Подмосковье открыли более 77 тыс. предприятий. Благодаря этому число рабочих мест выросло на несколько тысяч. В течение последнего года уровень безработицы упал на 25%.Найти подходящую профессию можно с помощью комплексной услуги на региональном портале.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В 2023 году в Подмосковье снизился уровень безработицы

© РИА Новости / Алексей МайшевПосетители в центре занятости населения
Посетители в центре занятости населения - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Свыше 12 тыс. жителей Подмосковья нашли работу с помощью центра занятости в 2023 году. Таким образом, уровень безработицы сократился на 14%. Этой информацией поделились в минсоцразвития, сообщает телеканал "360".
"Мы кардинально поменяли подход и не используем устаревшие и рутинные подходы к трудоустройству, вся помощь в поиске работы предоставляется адресно, с оказанием комплексных услуг в электронном формате", – заявила глава министерства Людмила Болатаева.
Она подчеркнула, что в регионе активно развивается рынок труда. В течение полутора лет в Подмосковье открыли более 77 тыс. предприятий. Благодаря этому число рабочих мест выросло на несколько тысяч. В течение последнего года уровень безработицы упал на 25%.
Найти подходящую профессию можно с помощью комплексной услуги на региональном портале.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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