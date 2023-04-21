https://ria.ru/20230421/putin-1866953643.html
Путин поручил обеспечить финансирование стратегических исследований
Путин поручил обеспечить финансирование стратегических исследований - РИА Новости, 21.04.2023
Путин поручил обеспечить финансирование стратегических исследований
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть приоритетное финансирование исследований, связанных с реализацией стратегических инициатив в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:59
2023-04-21T16:59
2023-04-21T16:59
россия
владимир путин
михаил мишустин
геннадий красников
российская академия наук
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:38:3070:1765_1920x0_80_0_0_5a8cc94038e253db0d2d09b61c53d704.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть приоритетное финансирование исследований, связанных с реализацией стратегических инициатив в научно-технологической сфере, сообщается на сайте Кремля. "Предусмотреть в приоритетном порядке финансирование научных исследований, тематика которых непосредственно связана с реализацией стратегических инициатив президента РФ в научно-технологической сфере и которые имеют критическое значение для обеспечения технологического суверенитета РФ. При необходимости внести изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части, касающейся уточнения требований к формированию государственного задания на выполнение работ по проведению научных исследований",- говорится в сообщении. Доклад поручено предоставить до 10 июля 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и академик РАН Геннадий Красников.
https://ria.ru/20230421/strategiya-1866952284.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5858da8baa2557677f225c5f45849cd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, геннадий красников, российская академия наук, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Геннадий Красников, Российская академия наук, Общество
Путин поручил обеспечить финансирование стратегических исследований
Путин поручил обеспечить приоритетное финансирование исследований стратегических инициатив