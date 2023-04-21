https://ria.ru/20230421/putin-1866953643.html

Путин поручил обеспечить финансирование стратегических исследований

Путин поручил обеспечить финансирование стратегических исследований - РИА Новости, 21.04.2023

Путин поручил обеспечить финансирование стратегических исследований

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть приоритетное финансирование исследований, связанных с реализацией стратегических инициатив в... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:59

2023-04-21T16:59

2023-04-21T16:59

россия

владимир путин

михаил мишустин

геннадий красников

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть приоритетное финансирование исследований, связанных с реализацией стратегических инициатив в научно-технологической сфере, сообщается на сайте Кремля. "Предусмотреть в приоритетном порядке финансирование научных исследований, тематика которых непосредственно связана с реализацией стратегических инициатив президента РФ в научно-технологической сфере и которые имеют критическое значение для обеспечения технологического суверенитета РФ. При необходимости внести изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части, касающейся уточнения требований к формированию государственного задания на выполнение работ по проведению научных исследований",- говорится в сообщении. Доклад поручено предоставить до 10 июля 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и академик РАН Геннадий Красников.

https://ria.ru/20230421/strategiya-1866952284.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, михаил мишустин, геннадий красников, российская академия наук, общество