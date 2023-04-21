В концертном зале Санкт-Петербурга ответили, куда пропал портрет Пугачевой
В БКЗ "Октябрьский" рассказали, что портрет певицы Аллы Пугачевой сняли на время
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге Наталья Бочоидзе рассказала в интервью "Абзац", куда пропал портрет певицы Аллы Пугачевой. Фотография исполнительницы висела в фойе площадки.
«
"Ее портрет мы сняли на время, потому что была испорчена рамка. И вообще, вместо портретов будет что-нибудь другое, портретов не будет", – сообщила Бочоидзе.
Она также опровергла слова поклонников певицы о том, что фотография висела более 40 лет.
«
"Все абсолютно не соответствует правде. Везде пишут, что 40 лет висел портрет. Эта экспозиция висела лет десять максимум. Многие артисты хотели, чтобы они "висели" у нас", – заключила пресс-секретарь концертного зала.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что из фойе БКЗ "Октябрьский" пропала фотография Аллы Пугачевой. Исполнительница выступала на площадке более 20 раз и называла ее одним из самых любимых мест для концертов.
После начала спецоперации певица улетела за границу вместе с мужем юмористом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. В апреле Генпрокуратуру попросили проверить Пугачеву на возможное финансирование украинской армии.
*Признан Минюстом иноагентом