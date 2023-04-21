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В концертном зале Санкт-Петербурга ответили, куда пропал портрет Пугачевой - РИА Новости, 21.04.2023
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Шоубиз
 
17:13 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/pugacheva-1866909065.html
В концертном зале Санкт-Петербурга ответили, куда пропал портрет Пугачевой
В концертном зале Санкт-Петербурга ответили, куда пропал портрет Пугачевой - РИА Новости, 21.04.2023
В концертном зале Санкт-Петербурга ответили, куда пропал портрет Пугачевой
Пресс-секретарь БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге Наталья Бочоидзе рассказала в интервью "Абзац", куда пропал портрет певицы Аллы Пугачевой. Фотография... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:13
2023-04-21T17:13
шоубиз
санкт-петербург
алла пугачева
максим галкин
знаменитости
октябрьский (концертный зал)
музыка
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге Наталья Бочоидзе рассказала в интервью "Абзац", куда пропал портрет певицы Аллы Пугачевой. Фотография исполнительницы висела в фойе площадки. Она также опровергла слова поклонников певицы о том, что фотография висела более 40 лет. Ранее в СМИ появилась информация о том, что из фойе БКЗ "Октябрьский" пропала фотография Аллы Пугачевой. Исполнительница выступала на площадке более 20 раз и называла ее одним из самых любимых мест для концертов. После начала спецоперации певица улетела за границу вместе с мужем юмористом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. В апреле Генпрокуратуру попросили проверить Пугачеву на возможное финансирование украинской армии.*Признан Минюстом иноагентом
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санкт-петербург, алла пугачева, максим галкин, знаменитости, октябрьский (концертный зал), музыка
Шоубиз, Санкт-Петербург, Алла Пугачева, Максим Галкин, Знаменитости, Октябрьский (концертный зал), Музыка
В концертном зале Санкт-Петербурга ответили, куда пропал портрет Пугачевой

В БКЗ "Октябрьский" рассказали, что портрет певицы Аллы Пугачевой сняли на время

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге Наталья Бочоидзе рассказала в интервью "Абзац", куда пропал портрет певицы Аллы Пугачевой. Фотография исполнительницы висела в фойе площадки.
«

"Ее портрет мы сняли на время, потому что была испорчена рамка. И вообще, вместо портретов будет что-нибудь другое, портретов не будет", – сообщила Бочоидзе.

Она также опровергла слова поклонников певицы о том, что фотография висела более 40 лет.
«

"Все абсолютно не соответствует правде. Везде пишут, что 40 лет висел портрет. Эта экспозиция висела лет десять максимум. Многие артисты хотели, чтобы они "висели" у нас", – заключила пресс-секретарь концертного зала.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из фойе БКЗ "Октябрьский" пропала фотография Аллы Пугачевой. Исполнительница выступала на площадке более 20 раз и называла ее одним из самых любимых мест для концертов.
После начала спецоперации певица улетела за границу вместе с мужем юмористом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. В апреле Генпрокуратуру попросили проверить Пугачеву на возможное финансирование украинской армии.
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ШоубизСанкт-ПетербургАлла ПугачеваМаксим ГалкинЗнаменитостиОктябрьский (концертный зал)Музыка
 
 
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