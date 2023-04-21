https://ria.ru/20230421/pugacheva-1866909065.html

В концертном зале Санкт-Петербурга ответили, куда пропал портрет Пугачевой

В концертном зале Санкт-Петербурга ответили, куда пропал портрет Пугачевой - РИА Новости, 21.04.2023

В концертном зале Санкт-Петербурга ответили, куда пропал портрет Пугачевой

Пресс-секретарь БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге Наталья Бочоидзе рассказала в интервью "Абзац", куда пропал портрет певицы Аллы Пугачевой. Фотография... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:13

2023-04-21T17:13

2023-04-21T17:13

шоубиз

санкт-петербург

алла пугачева

максим галкин

знаменитости

октябрьский (концертный зал)

музыка

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге Наталья Бочоидзе рассказала в интервью "Абзац", куда пропал портрет певицы Аллы Пугачевой. Фотография исполнительницы висела в фойе площадки. Она также опровергла слова поклонников певицы о том, что фотография висела более 40 лет. Ранее в СМИ появилась информация о том, что из фойе БКЗ "Октябрьский" пропала фотография Аллы Пугачевой. Исполнительница выступала на площадке более 20 раз и называла ее одним из самых любимых мест для концертов. После начала спецоперации певица улетела за границу вместе с мужем юмористом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. В апреле Генпрокуратуру попросили проверить Пугачеву на возможное финансирование украинской армии.*Признан Минюстом иноагентом

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

санкт-петербург, алла пугачева, максим галкин, знаменитости, октябрьский (концертный зал), музыка