https://ria.ru/20230421/protest-1866828688.html

МИД КНР выразил протест из-за подношения премьера Японии храму Ясукуни

МИД КНР выразил протест из-за подношения премьера Японии храму Ясукуни - РИА Новости, 21.04.2023

МИД КНР выразил протест из-за подношения премьера Японии храму Ясукуни

Китайская сторона выражает протест в связи с ритуальным подношением премьер-министра Японии Фумио Кисиды храму Ясукуни, заявил на брифинге в пятницу официальный РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:55

2023-04-21T10:55

2023-04-21T10:55

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япония

китай

азия

фумио кисида

синдзо абэ

есихидэ суга

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ПЕКИН, 21 апр - РИА Новости. Китайская сторона выражает протест в связи с ритуальным подношением премьер-министра Японии Фумио Кисиды храму Ясукуни, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни, который в странах Азии часто ассоциируется с японским милитаризмом. "Китайская сторона выражает решительный протест в связи с негативными действиями Японии, связанными с храмом Ясукуни, и уже сделала японской стороне представление", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь заявил, что Китай призывает Японию полностью "разорвать связи" с милитаристским прошлым и практическими действиями заслужить доверие соседних стран в Азии и всего мирового сообщества. От имени премьер-министра в храм Ясукуни в честь весенних храмовых праздников, которые пройдут в этом году 21-22 апреля, было направлено ритуальное подношение в виде деревца сакаки (клейеры японской) в горшке с надписью "От премьер-министра Фумио Кисиды", украшенное двумя лентами, сообщил телеканал NHK. Обычно такое подношение представляет собой два постамента с ниспадающими лентами пяти цветов. Венчает постаменты веточка клейеры японской. На правом украшении располагаются ритуальное зеркало и магатама – символическое украшение, как правило, из яшмы. На левом – меч. Все три предмета вместе совпадают с "Тремя сокровищами" – символами императорской власти. Кисида, как и его предшественники на этом посту Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга, в этом году также воздержится от личного посещения храма. Такое же подношение он сделал и в прошлом году. Вместе с ним такое же подношение сделал и министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като. Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после своего избрания на свой пост в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм — в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами. С тех пор и он, и его преемники воздерживаются от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

https://ria.ru/20230421/yaponiya-1866806360.html

https://ria.ru/20230420/yaponiya-1866618407.html

https://ria.ru/20230419/kurily-1866227203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, китай, азия, фумио кисида, синдзо абэ, есихидэ суга