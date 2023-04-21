https://ria.ru/20230421/prosrochka-1866965668.html

В России разработали ГОСТ по переработке просроченной еды

В России разработали ГОСТ по переработке просроченной еды - РИА Новости, 21.04.2023

В России разработали ГОСТ по переработке просроченной еды

"Российский экологический оператор" разработал ГОСТ по утилизации органических отходов, включая просроченную еду и остатки пищи, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:33

2023-04-21T17:33

2023-04-21T17:53

россия

российский экологический оператор

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Российский экологический оператор" разработал ГОСТ по утилизации органических отходов, включая просроченную еду и остатки пищи, сообщили в пресс-службе компании в пятницу. "Еще в 2020 году РЭО приступил к разработке национальных стандартов, которые учитывают минимальные требования для обращения с отходами. Росстандарт зарегистрировал ГОСТ "Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методические рекомендации по утилизации органических фракций твердых коммунальных отходов с применением методов компостирования", - цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева. Как уточнили в компании, новый стандарт обеспечит при утилизации бытовых отходов производство продукции, востребованной в различных сферах хозяйственной деятельности, - удобрений и питательных грунтов. ГОСТ начнет действовать с 1 июня 2023 года. По данным РЭО, в России введено в эксплуатацию 18 объектов по компостированию отходов общей мощностью 2,2 миллиона тонн в год. К 2030 году планируется построить дополнительные мощности по компостированию как минимум на 12 миллионов тонн отходов в год. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.

https://ria.ru/20230126/produkty-1847546346.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, российский экологический оператор, экономика