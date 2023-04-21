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Арестованный дядя утонувшей девушки в Тихвине признался в ее убийстве

Арестованный дядя утонувшей девушки в Тихвине признался в ее убийстве - РИА Новости, 21.04.2023

Арестованный дядя утонувшей девушки в Тихвине признался в ее убийстве

Арестованный в Ленинградской области по обвинению в изнасиловании дядя утонувшей девушки признался в ее убийстве, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:13

2023-04-21T14:13

2023-04-21T14:41

происшествия

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ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

тихвин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Арестованный в Ленинградской области по обвинению в изнасиловании дядя утонувшей девушки признался в ее убийстве, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. "Под тяжестью собранных доказательств злоумышленник дал признательные показания в убийстве", - говорится в сообщении пресс-службы. Как сообщала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, в ручье, расположенном в 200 метрах от ж/д переезда в городе Тихвин, нашли тело 16-летней школьницы. В ее телефоне была переписка с 19-летним дядей, из которой следовало, что в период с мая по декабрь 2022 года тот неоднократно совершал в отношении неё противоправные действия. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 1 ст.105 (убийство) УК РФ. В СК добавили, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве. Ранее его арестовали по обвинению в изнасиловании своей племянницы.

https://ria.ru/20230421/ubiystvo-1866816720.html

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происшествия, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), тихвин