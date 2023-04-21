https://ria.ru/20230421/prigozhin-1866636202.html
Иосиф Пригожин удивил Сеть новой прической
Иосиф Пригожин удивил Сеть новой прической - РИА Новости, 21.04.2023
Иосиф Пригожин удивил Сеть новой прической
Продюсер Иосиф Пригожин удивил Сеть новой прической на съемках шоу "Звезды сошлись". Снимок с ведущим разместил на своей странице в соцсети певец Прохор... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T00:54
2023-04-21T00:54
2023-04-21T01:03
шоубиз
иосиф пригожин
прохор шаляпин
лера кудрявцева
знаменитости
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин удивил Сеть новой прической на съемках шоу "Звезды сошлись". Снимок с ведущим разместил на своей странице в соцсети певец Прохор Шаляпин.На фотографии Пригожин позирует с черной густой шевелюрой вместе с коллегами Лерой Кудрявцевой и Шаляпиным. В комментариях подписчики Прохора сразу стали писать про изменившегося Пригожина. По мнению многих, такие метаморфозы к лицу продюсеру. Среди пользователей, конечно, нашлись и тролли, которые предположили, что Пригожина заменили двойником, а прическу ему создала нейросеть.
https://ria.ru/20200901/prigozhin-1576593044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иосиф пригожин, прохор шаляпин, лера кудрявцева, знаменитости
Шоубиз, Иосиф Пригожин, Прохор Шаляпин, Лера Кудрявцева, Знаменитости
Иосиф Пригожин удивил Сеть новой прической
Продюсер Иосиф Пригожин появился с густыми волосами на съемках шоу "Звезды сошлись"
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин удивил Сеть новой прической на съемках шоу "Звезды сошлись". Снимок с ведущим разместил на своей странице в соцсети певец Прохор Шаляпин.
На фотографии Пригожин позирует с черной густой шевелюрой вместе с коллегами Лерой Кудрявцевой и Шаляпиным.
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"Скоро в эфире", – подписал снимок певец.
В комментариях подписчики Прохора сразу стали писать про изменившегося Пригожина. По мнению многих, такие метаморфозы к лицу продюсеру.
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"Пригожин прям помолодел лет на 15 с новой прической", "Как меняет внешность людей наличие волос!", "У Пригожина все новое – и волосы и вес. Он похудел", "Пригожин шикарно выглядит!" – написали комментаторы.
Среди пользователей, конечно, нашлись и тролли, которые предположили, что Пригожина заменили двойником, а прическу ему создала нейросеть.
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