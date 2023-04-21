https://ria.ru/20230421/prigozhin-1866636202.html

Иосиф Пригожин удивил Сеть новой прической

Иосиф Пригожин удивил Сеть новой прической - РИА Новости, 21.04.2023

Иосиф Пригожин удивил Сеть новой прической

Продюсер Иосиф Пригожин удивил Сеть новой прической на съемках шоу "Звезды сошлись". Снимок с ведущим разместил на своей странице в соцсети певец Прохор... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T00:54

2023-04-21T00:54

2023-04-21T01:03

шоубиз

иосиф пригожин

прохор шаляпин

лера кудрявцева

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572486080_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2354eb745d1ee9a99a073e5a7140511e.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин удивил Сеть новой прической на съемках шоу "Звезды сошлись". Снимок с ведущим разместил на своей странице в соцсети певец Прохор Шаляпин.На фотографии Пригожин позирует с черной густой шевелюрой вместе с коллегами Лерой Кудрявцевой и Шаляпиным. В комментариях подписчики Прохора сразу стали писать про изменившегося Пригожина. По мнению многих, такие метаморфозы к лицу продюсеру. Среди пользователей, конечно, нашлись и тролли, которые предположили, что Пригожина заменили двойником, а прическу ему создала нейросеть.

https://ria.ru/20200901/prigozhin-1576593044.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иосиф пригожин, прохор шаляпин, лера кудрявцева, знаменитости