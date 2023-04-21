https://ria.ru/20230421/prazdniki-1866732957.html

Эксперты рассказали, куда полетят россияне на майские праздники

Эксперты рассказали, куда полетят россияне на майские праздники - РИА Новости, 21.04.2023

Эксперты рассказали, куда полетят россияне на майские праздники

Сервис путешествий выяснил, что у самостоятельных авиапутешественников 85,7 процента спроса на майские праздники приходится на билеты по России, а 14,3 процента РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T03:06

2023-04-21T03:06

2023-04-21T03:09

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сервис путешествий выяснил, что у самостоятельных авиапутешественников 85,7 процента спроса на майские праздники приходится на билеты по России, а 14,3 процента — за рубеж, сообщает Туту.Эксперты проанализировали билеты с вылетами с период с 28 апреля по 10 мая.У путешественников по России топ-10 почти не изменился за год. Лидируют по спросу направления Москва — Сочи, Москва — Калининград, Москва — Санкт-Петербург и Москва — Минеральные Воды. У туристов из Санкт-Петербурга, помимо столицы и Казани, востребованы Сочи, Калининград. Также в рейтинг входят маршруты Москва — Екатеринбург, Москва — Махачкала и Москва — Уфа.Средний чек за билет по РФ — 15 992 рублей туда-обратно. Аналитики отмечают, что по ряду направлений есть снижение цены.Из Москвы с вылетами 28–29 апреля можно взять недорогие билеты в Санкт-Петербург (от 4,8–5,7 тысячи рублей в одну сторону), Саратов (от 4,6 тысячи), Нижний Новгород (от 4,9), Ульяновск (от 5,6), Пензу (от 5,5), Ижевск (от 5–6 тысяч рублей).Из Санкт-Петербурга бюджетно можно слетать в Москву (от 3,6 тысяч рублей в одну сторону), Мурманск (от 4,3 тысячи), Ярославль (от 4,2), Иваново (от 6,3), Калугу (от 6,5 тысячи рублей). При этом можно сэкономить, если полететь 1–2 мая.Из заграничных направлений наиболее востребованы города ближнего зарубежья: Ереван, Ташкент, Баку, Минск, Бишкек. Также популярны Стамбул и Анталья.Отели чаще всего бронируют на две–три ночи. В топе по спросу — Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород, Ярославль, Махачкала и Тула. Средний чек по России — 4 112 рублей за ночь. Из других стран наиболее востребованы гостиницы в Беларуси, Армении, Турции, Узбекистане, Казахстане.

https://ria.ru/20230418/prazdniki-1865891540.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, отдых в россии, авиабилеты, отели, цены