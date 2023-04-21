Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, куда полетят россияне на майские праздники - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
03:06 21.04.2023 (обновлено: 03:09 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/prazdniki-1866732957.html
Эксперты рассказали, куда полетят россияне на майские праздники
Эксперты рассказали, куда полетят россияне на майские праздники - РИА Новости, 21.04.2023
Эксперты рассказали, куда полетят россияне на майские праздники
Сервис путешествий выяснил, что у самостоятельных авиапутешественников 85,7 процента спроса на майские праздники приходится на билеты по России, а 14,3 процента РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T03:06
2023-04-21T03:09
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
отдых в россии
авиабилеты
отели
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776456701_0:202:3068:1928_1920x0_80_0_0_4d253c70d75fcb455e0b7b8632c383de.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сервис путешествий выяснил, что у самостоятельных авиапутешественников 85,7 процента спроса на майские праздники приходится на билеты по России, а 14,3 процента — за рубеж, сообщает Туту.Эксперты проанализировали билеты с вылетами с период с 28 апреля по 10 мая.У путешественников по России топ-10 почти не изменился за год. Лидируют по спросу направления Москва — Сочи, Москва — Калининград, Москва — Санкт-Петербург и Москва — Минеральные Воды. У туристов из Санкт-Петербурга, помимо столицы и Казани, востребованы Сочи, Калининград. Также в рейтинг входят маршруты Москва — Екатеринбург, Москва — Махачкала и Москва — Уфа.Средний чек за билет по РФ — 15 992 рублей туда-обратно. Аналитики отмечают, что по ряду направлений есть снижение цены.Из Москвы с вылетами 28–29 апреля можно взять недорогие билеты в Санкт-Петербург (от 4,8–5,7 тысячи рублей в одну сторону), Саратов (от 4,6 тысячи), Нижний Новгород (от 4,9), Ульяновск (от 5,6), Пензу (от 5,5), Ижевск (от 5–6 тысяч рублей).Из Санкт-Петербурга бюджетно можно слетать в Москву (от 3,6 тысяч рублей в одну сторону), Мурманск (от 4,3 тысячи), Ярославль (от 4,2), Иваново (от 6,3), Калугу (от 6,5 тысячи рублей). При этом можно сэкономить, если полететь 1–2 мая.Из заграничных направлений наиболее востребованы города ближнего зарубежья: Ереван, Ташкент, Баку, Минск, Бишкек. Также популярны Стамбул и Анталья.Отели чаще всего бронируют на две–три ночи. В топе по спросу — Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород, Ярославль, Махачкала и Тула. Средний чек по России — 4 112 рублей за ночь. Из других стран наиболее востребованы гостиницы в Беларуси, Армении, Турции, Узбекистане, Казахстане.
https://ria.ru/20230418/prazdniki-1865891540.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776456701_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_ba94be736b07f815d6eb263f9b70692d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, отдых в россии, авиабилеты, отели, цены
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, отдых в России, Авиабилеты, Отели, Цены
Эксперты рассказали, куда полетят россияне на майские праздники

Эксперты: большинство туристов на майские праздники бронируют авиабилеты по России

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сервис путешествий выяснил, что у самостоятельных авиапутешественников 85,7 процента спроса на майские праздники приходится на билеты по России, а 14,3 процента — за рубеж, сообщает Туту.
Эксперты проанализировали билеты с вылетами с период с 28 апреля по 10 мая.
У путешественников по России топ-10 почти не изменился за год. Лидируют по спросу направления Москва — Сочи, Москва — Калининград, Москва — Санкт-Петербург и Москва — Минеральные Воды. У туристов из Санкт-Петербурга, помимо столицы и Казани, востребованы Сочи, Калининград. Также в рейтинг входят маршруты Москва — Екатеринбург, Москва — Махачкала и Москва — Уфа.
Средний чек за билет по РФ — 15 992 рублей туда-обратно. Аналитики отмечают, что по ряду направлений есть снижение цены.
Из Москвы с вылетами 28–29 апреля можно взять недорогие билеты в Санкт-Петербург (от 4,8–5,7 тысячи рублей в одну сторону), Саратов (от 4,6 тысячи), Нижний Новгород (от 4,9), Ульяновск (от 5,6), Пензу (от 5,5), Ижевск (от 5–6 тысяч рублей).
Из Санкт-Петербурга бюджетно можно слетать в Москву (от 3,6 тысяч рублей в одну сторону), Мурманск (от 4,3 тысячи), Ярославль (от 4,2), Иваново (от 6,3), Калугу (от 6,5 тысячи рублей). При этом можно сэкономить, если полететь 1–2 мая.
Из заграничных направлений наиболее востребованы города ближнего зарубежья: Ереван, Ташкент, Баку, Минск, Бишкек. Также популярны Стамбул и Анталья.
Отели чаще всего бронируют на две–три ночи. В топе по спросу — Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород, Ярославль, Махачкала и Тула. Средний чек по России — 4 112 рублей за ночь. Из других стран наиболее востребованы гостиницы в Беларуси, Армении, Турции, Узбекистане, Казахстане.
Отель сети Azimut Hotels - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Российские туристы рассказали, как планируют отдыхать на майских праздниках
18 апреля, 03:53
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыотдых в РоссииАвиабилетыОтелиЦены
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала