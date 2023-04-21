https://ria.ru/20230421/politika-1866314762.html

Запад запаниковал. Куда свернет Турция

Запад запаниковал. Куда свернет Турция - РИА Новости, 21.04.2023

Запад запаниковал. Куда свернет Турция

До выборов в Турции — меньше месяца. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган сохраняет шансы удержаться на посту, однако конкуренция жесткая. О ситуации... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T08:00

2023-04-21T08:00

2023-04-21T11:50

в мире

турция

европа

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

селахаттин демирташ

евросоюз

нато

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. До выборов в Турции — меньше месяца. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган сохраняет шансы удержаться на посту, однако конкуренция жесткая. О ситуации накануне голосования — в материале РИА Новости.Историческая кампанияДля Эрдогана выборы в следующем месяце имеют важное, символическое значение. В стране отмечают столетие основания турецкой республики, которую возглавил первый президент — Мустафа Кемаль Ататюрк.На Западе опасаются, что действующий глава государства закрепит "консервативную модель с большей политической властью, сосредоточенной вокруг него", отмечает издание Politico.Выборы станут испытанием для мировой системы безопасности. Новый президент должен определить роль Турции в НАТО, дальнейший вектор развития осложнившихся отношений с США и ЕС, а также влияние Анкары на ситуацию на Украине.Основной соперник Эрдогана — единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, известный в некоторых кругах как "турецкий Ганди". Опросы общественного мнения показывают, что сейчас он вырывается вперед. Согласно некоторым исследованиям, за него готовы проголосовать на десять процентов больше избирателей, чем за действующего главу государства.Планы оппозицииКоманда Кылычдароглу обещает в случае победы системные изменения. "Произойдет переход от авторитарного единоличного правления к командной работе, а это гораздо более демократичный процесс, — говорит главный советник кандидата в президенты по внешней политике Юнал Чевикез. — Кылычдароглу будет маэстро этой команды".Турецкая оппозиция уверена, что сможет разморозить переговоры о вступлении в ЕС, которые застопорились в 2018-м. Для Анкары это болезненный вопрос. Турция стояла у истоков "общеевропейского дома", но до сих пор в него не вошла. Причина — как в территориальных спорах на Кипре, так и во внутренней политике Эрдогана, включая судебную реформу, раскритикованную Евросоюзом.Кылычдароглу также обещает выполнить решения Европейского суда по правам человека, призывающие к освобождению двух противников действующего президента: сопредседателя прокурдской Народно-демократической партии Селахаттина Демирташа и правозащитника Османа Кавалу, приговоренного к пожизненному заключению."Это даст всем нашим союзникам и европейским странам сигнал, что Турция вернулась на путь демократии", — отметил Чевикез.Однако даже при таких условиях возобновление переговоров о вступлении Турции в ЕС под вопросом. Антизападные настроения в стране очень сильны, утверждает соучредитель американской консалтинговой компании Teneo Вольфанго Пикколи. Кылычдароглу воспринимают как креатуру Запада, многие тезисы оппозиции носят откровенно популистский характер. Сохраняется и разница в подходах среди партий, несмотря на выдвижение единого кандидата."Внешняя политика будет зависеть от слаженности коалиции, — считает Пикколи. — Пока это объединение партий, у которых нет ничего общего, кроме желания избавиться от Эрдогана".Кроме того, есть вероятность, что Европа не захочет иметь дело с потенциальным новым руководством. "Они (члены ЕС) уже привыкли к идее неприсоединившейся Турции, которая отошла от норм и ценностей Евросоюза и идет своим путем", — говорит научный сотрудник Брукингского института Аслы Айдынташбаш."Подрыв доверия был взаимным", — напоминает научный сотрудник аналитического центра Carnegie Europe Синан Ульген. По его словам, несмотря на сдержанность в отношении вступления Турции в ЕС, есть другие области для взаимодействия: таможенный союз, либерализация визового режима и миграционное соглашение 2016-го."Наша политика по миграции должна быть согласована с Евросоюзом, — пояснил Чевикез. — Многие страны Европы рассматривают Турцию как "бассейн" для сдерживания мигрантов, прибывающих с Востока, и это то, с чем Турция, конечно, не может согласиться".Вызов для НАТОТурция сначала наложила вето на шведскую и финскую заявки на вступление в Североатлантический альянс, но 30 марта дала зеленый свет членству Финляндии.Оппозиция обещает снять запрет и в отношении Швеции. "Если вы переносите двусторонние проблемы в многостороннюю организацию, такую ​​как НАТО, то создаете своего рода поляризацию со всеми другими членами", — отметил Чевикез.Многие источники утверждают, что переизбранный Эрдоган тоже может "впустить" Швецию, хотя бы потому что союзники по блоку помогли после землетрясения. Пресс-секретарь президента Ибрагим Калын говорит, что дверь для шведов не закрыта, но Стокгольм должен выполнить требования Анкары.Аналитики в Турции подчеркивают: речь не идет о шантаже НАТО, как это часто пытаются преподнести на Западе. В отличие от допущенной в альянс Финляндии, Швеция действительно активно помогает Рабочей партии Курдистана (признана террористической не только в Турции, но и в ЕС. — Прим. ред.), а также сторонникам Фетхуллаха Гюлена, личного врага Эрдогана. Так что аргументы у Анкары серьезные.Другой проблемный аспект — американо-турецкие отношения. Они испортились в 2019-м, когда Анкара приобрела российские комплексы С-400, что, по словам США, подвергает риску самолеты НАТО. В ответ Штаты исключили Турцию из программы производства истребителей F-35. Сейчас оппозиция намерена добиться возобновления турецкого участия. Эти надежды небезосновательны. В марте Кылычдароглу встречался с послом США в Анкаре Джеффри Флейком. Эрдоган резко отреагировал на такой контакт, пообещав "закрыть дверь" американскому дипломату. "Мы должны преподать Соединенным Штатам урок на этих выборах", — заявил президент.Шансы сторонНекоторые эксперты допускают, что Вашингтон использует возможное поражение оппозиции как повод обвинить Эрдогана в фальсификациях. В таком случае теоретически не исключено, что американцы признают президентом Кылычдароглу.Вместе с тем предвыборная обстановка в Турции доказывает, что подтасовать итоги голосования непросто. Мэры городов, пострадавших от землетрясения, известны оппозиционными взглядами. Даже в Стамбуле предпочтение отдают оппозиции — ее предвыборных плакатов очень много, и местный муниципалитет активно этому содействует.Правящая партия и Эрдоган также не сидят без дела. Относительно мэров оппозиционных городов активно используют тезис о том, что градоначальники отказываются сотрудничать с центром в ликвидации последствий землетрясения. На руку властям играет то, что к оппозиции есть претензии в связи с катастрофой, ведь местные руководители зачастую сами одобряли ненадежные постройки.Эрдоган к выборам анонсировал введение в работу несколько крупных проектов — от новых линий метро до АЭС "Аккую". Почти ежедневно он проводит встречи с населением.Оппозиция настаивает, что президент и его партия виноваты в падении национальной валюты. Но и здесь Эрдоган может рассчитывать на поддержку народа. Его противники предлагают допустить в турецкий финансовый сектор Международный валютный фонд (МВФ) — в качестве стороннего регулятора. Однако предлагаемые МВФ меры подразумевают урезание социальной сферы. Действующая власть в этом смысле более предсказуема, и турки верят, что Эрдоган не откажется от соцподдержки.

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в мире, турция, европа, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, селахаттин демирташ, евросоюз, нато, f-35