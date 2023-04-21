https://ria.ru/20230421/pobeda-1866935325.html
"Победа" в летнем сезоне будет выполнять до 250 рейсов ежесуточно
"Победа" в летнем сезоне будет выполнять до 250 рейсов ежесуточно - РИА Новости, 21.04.2023
"Победа" в летнем сезоне будет выполнять до 250 рейсов ежесуточно
Лоукостер "Победа" будет выполнять в летнем сезоне до 250 рейсов ежесуточно, сообщила журналистам представитель авиакомпании. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:56
2023-04-21T15:56
2023-04-21T15:56
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САМАРКАНД, 21 апр - РИА Новости. Лоукостер "Победа" будет выполнять в летнем сезоне до 250 рейсов ежесуточно, сообщила журналистам представитель авиакомпании. "В преддверии перехода на летнее расписание полетов авиакомпания "Победа" ввела в эксплуатацию 100 процентов своего парка воздушных судов. Таким образом, в пик сезона лоукостер планирует активно эксплуатировать 41 самолет", — сказала она.И уточнила, что ввод в эксплуатацию всего парка нужен для расширения программы полетов, в том числе региональной."В летние месяцы лоукостер планирует выполнять до 250 рейсов ежесуточно. Это на 20 процентов больше, чем в пиковый сезон прошлого года", — сказала представитель. Она уточнила, что по сравнению с летним периодом 2022 года авиакомпания расширила свою маршрутную сеть рейсами из Москвы в Оренбург, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в Самару. Также "Победа" начала выполнять международные полеты в Турцию, ОАЭ и Армению. С начала июня "Победа" открывает рейсы из Москвы на турецкие курорты Бодрум, Даламан и Аланию. А также начинает полеты в Анталию из регионов, в том числе из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы, Казани и Самары. Кроме этого, в программу полетов добавятся рейсы в Сочи из Тюмени, Чебоксар и Нижнекамска. Всего в летнем сезоне лоукостер будет выполнять до 20 рейсов в Сочи ежесуточно.
https://ria.ru/20230407/pobeda-1863811551.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, туристы, победа (авиакомпания), куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Победа (авиакомпания), куда можно лететь
"Победа" в летнем сезоне будет выполнять до 250 рейсов ежесуточно
"Победа" ввела в эксплуатацию весь парк самолетов и будет выполнять до 250 рейсов в сутки
САМАРКАНД, 21 апр - РИА Новости. Лоукостер "Победа" будет выполнять в летнем сезоне до 250 рейсов ежесуточно, сообщила журналистам представитель авиакомпании.
"В преддверии перехода на летнее расписание полетов авиакомпания "Победа" ввела в эксплуатацию 100 процентов своего парка воздушных судов. Таким образом, в пик сезона лоукостер планирует активно эксплуатировать 41 самолет", — сказала она.
И уточнила, что ввод в эксплуатацию всего парка нужен для расширения программы полетов, в том числе региональной.
"В летние месяцы лоукостер планирует выполнять до 250 рейсов ежесуточно. Это на 20 процентов больше, чем в пиковый сезон прошлого года", — сказала представитель.
Она уточнила, что по сравнению с летним периодом 2022 года авиакомпания расширила свою маршрутную сеть рейсами из Москвы в Оренбург, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в Самару. Также "Победа" начала выполнять международные полеты в Турцию, ОАЭ и Армению.
С начала июня "Победа" открывает рейсы из Москвы на турецкие курорты Бодрум, Даламан и Аланию. А также начинает полеты в Анталию из регионов, в том числе из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы, Казани и Самары.
Кроме этого, в программу полетов добавятся рейсы в Сочи из Тюмени, Чебоксар и Нижнекамска. Всего в летнем сезоне лоукостер будет выполнять до 20 рейсов в Сочи ежесуточно.
"Победа" с июня возобновит рейсы на еще один турецкий курорт