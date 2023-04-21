https://ria.ru/20230421/pobeda-1866935325.html

"Победа" в летнем сезоне будет выполнять до 250 рейсов ежесуточно

"Победа" в летнем сезоне будет выполнять до 250 рейсов ежесуточно - РИА Новости, 21.04.2023

"Победа" в летнем сезоне будет выполнять до 250 рейсов ежесуточно

Лоукостер "Победа" будет выполнять в летнем сезоне до 250 рейсов ежесуточно, сообщила журналистам представитель авиакомпании. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:56

2023-04-21T15:56

2023-04-21T15:56

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

победа (авиакомпания)

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403757_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25947bf7426f09b51d2c72f7431de143.jpg

САМАРКАНД, 21 апр - РИА Новости. Лоукостер "Победа" будет выполнять в летнем сезоне до 250 рейсов ежесуточно, сообщила журналистам представитель авиакомпании. "В преддверии перехода на летнее расписание полетов авиакомпания "Победа" ввела в эксплуатацию 100 процентов своего парка воздушных судов. Таким образом, в пик сезона лоукостер планирует активно эксплуатировать 41 самолет", — сказала она.И уточнила, что ввод в эксплуатацию всего парка нужен для расширения программы полетов, в том числе региональной."В летние месяцы лоукостер планирует выполнять до 250 рейсов ежесуточно. Это на 20 процентов больше, чем в пиковый сезон прошлого года", — сказала представитель. Она уточнила, что по сравнению с летним периодом 2022 года авиакомпания расширила свою маршрутную сеть рейсами из Москвы в Оренбург, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в Самару. Также "Победа" начала выполнять международные полеты в Турцию, ОАЭ и Армению. С начала июня "Победа" открывает рейсы из Москвы на турецкие курорты Бодрум, Даламан и Аланию. А также начинает полеты в Анталию из регионов, в том числе из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы, Казани и Самары. Кроме этого, в программу полетов добавятся рейсы в Сочи из Тюмени, Чебоксар и Нижнекамска. Всего в летнем сезоне лоукостер будет выполнять до 20 рейсов в Сочи ежесуточно.

https://ria.ru/20230407/pobeda-1863811551.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, победа (авиакомпания), куда можно лететь