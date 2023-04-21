https://ria.ru/20230421/pereizbranie-1866968797.html
Новосибирский губернатор Травников начал кампанию по переизбранию
Новосибирский губернатор Травников начал кампанию по переизбранию - РИА Новости, 21.04.2023
Новосибирский губернатор Травников начал кампанию по переизбранию
Первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в пятницу в Новосибирске открыл штаб общественной поддержки партии, где... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:41
2023-04-21T17:41
2023-04-21T17:51
политика
новосибирская область
новосибирск
россия
андрей травников
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155880/94/1558809423_0:128:3044:1840_1920x0_80_0_0_8ac2c2bb9d168d3ddbd4456daffecfd4.jpg
НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в пятницу в Новосибирске открыл штаб общественной поддержки партии, где заявил о планах поддержать главу Новосибирской области Андрея Травникова на предстоящих в сентябре выборах главы региона. "Губернатор Андрей Травников, первый заместитель председателя Совета федерации…, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак открыли штаб общественной поддержки партии в регионе… Турчак заявил, что партия поддерживает участие Андрея Травникова в выборах на должность губернатора Новосибирской области", - сообщает областное правительство. Участниками мероприятия стали спикер Законодательного собрания области Андрей Шимкив, сенаторы Владимир Городецкий и Александр Карелин, депутаты Госдумы РФ Олег Иванинский и Виктор Игнатов. До настоящего времени позиция Травникова по поводу участия в предстоящих выборах губернатора не озвучивалась. "Мне бы хотелось, чтобы в период избирательной кампании этот штаб был как раз местом сбора предложений, наказов на следующий пятилетний цикл руководства Новосибирской областью Андреем Александровичем Травниковым, нашим секретарем регионального отделения", – приводятся в сообщении слова Турчака. При этом он выразил уверенность, что штаб будет существовать и после выборов 10 сентября. В свою очередь Травников поблагодарил собравшихся за поддержку и подчеркнул, что штаб будет открыт для всех "здоровых общественных сил региона". "Я хотел бы сказать, почему важно вот это событие, в том числе лично для меня. Потому, что в своей работе я опирался и буду опираться не только на партию, к которой принадлежу, чье региональное отделение возглавляю, но буду опираться на все здоровые, инициативные, активные общественные и политические силы, которые готовы вместе со мной прикладывать усилия для развития Новосибирской области", - сказал Травников. Он отметил, что открывается удобная коммуникационная площадка, по сути ресурсный центр для поддержки общественных проектов, инициатив, просто активных граждан, выстраивания взаимоотношений с органами власти. Срок губернаторских полномочий Травникова истекает в 2023 году. Девятого сентября 2018 года он одержал победу на досрочных выборах губернатора Новосибирской области. За него проголосовали 64,52% избирателей.
https://ria.ru/20230421/sokol-1866854392.html
https://ria.ru/20230420/vybory-1866725967.html
новосибирская область
новосибирск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155880/94/1558809423_210:0:2833:1967_1920x0_80_0_0_567b34b42ad33c7f63da5e7c275f5de9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, новосибирская область, новосибирск, россия, андрей травников, совет федерации рф
Политика, Новосибирская область, Новосибирск, Россия, Андрей Травников, Совет Федерации РФ
Новосибирский губернатор Травников начал кампанию по переизбранию
Новосибирский губернатор Травников начал кампанию по переизбранию на новый срок
НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости.
Первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в пятницу в Новосибирске открыл штаб общественной поддержки партии, где заявил
о планах поддержать главу Новосибирской области Андрея Травникова на предстоящих в сентябре выборах главы региона.
"Губернатор Андрей Травников, первый заместитель председателя Совета федерации…, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак открыли штаб общественной поддержки партии в регионе… Турчак заявил, что партия поддерживает участие Андрея Травникова в выборах на должность губернатора Новосибирской области", - сообщает областное правительство.
Депутат Сокол, участвовавший в СВО, хочет победить на выборах главы Хакасии
Участниками мероприятия стали спикер Законодательного собрания области Андрей Шимкив
, сенаторы Владимир Городецкий
и Александр Карелин
, депутаты Госдумы РФ
Олег Иванинский и Виктор Игнатов. До настоящего времени позиция Травникова по поводу участия в предстоящих выборах губернатора не озвучивалась.
"Мне бы хотелось, чтобы в период избирательной кампании этот штаб был как раз местом сбора предложений, наказов на следующий пятилетний цикл руководства Новосибирской областью Андреем Александровичем Травниковым, нашим секретарем регионального отделения", – приводятся в сообщении слова Турчака. При этом он выразил уверенность, что штаб будет существовать и после выборов 10 сентября.
В свою очередь Травников поблагодарил собравшихся за поддержку и подчеркнул, что штаб будет открыт для всех "здоровых общественных сил региона".
"Я хотел бы сказать, почему важно вот это событие, в том числе лично для меня. Потому, что в своей работе я опирался и буду опираться не только на партию, к которой принадлежу, чье региональное отделение возглавляю, но буду опираться на все здоровые, инициативные, активные общественные и политические силы, которые готовы вместе со мной прикладывать усилия для развития Новосибирской области", - сказал Травников. Он отметил, что открывается удобная коммуникационная площадка, по сути ресурсный центр для поддержки общественных проектов, инициатив, просто активных граждан, выстраивания взаимоотношений с органами власти.
Срок губернаторских полномочий Травникова истекает в 2023 году. Девятого сентября 2018 года он одержал победу на досрочных выборах губернатора Новосибирской области. За него проголосовали 64,52% избирателей.
Выборы губернатора Красноярского края пройдут в запланированные сроки