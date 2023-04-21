https://ria.ru/20230421/pereizbranie-1866968797.html

Новосибирский губернатор Травников начал кампанию по переизбранию

Новосибирский губернатор Травников начал кампанию по переизбранию - РИА Новости, 21.04.2023

Новосибирский губернатор Травников начал кампанию по переизбранию

Первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в пятницу в Новосибирске открыл штаб общественной поддержки партии, где... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:41

2023-04-21T17:41

2023-04-21T17:51

политика

новосибирская область

новосибирск

россия

андрей травников

совет федерации рф

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НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в пятницу в Новосибирске открыл штаб общественной поддержки партии, где заявил о планах поддержать главу Новосибирской области Андрея Травникова на предстоящих в сентябре выборах главы региона. "Губернатор Андрей Травников, первый заместитель председателя Совета федерации…, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак открыли штаб общественной поддержки партии в регионе… Турчак заявил, что партия поддерживает участие Андрея Травникова в выборах на должность губернатора Новосибирской области", - сообщает областное правительство. Участниками мероприятия стали спикер Законодательного собрания области Андрей Шимкив, сенаторы Владимир Городецкий и Александр Карелин, депутаты Госдумы РФ Олег Иванинский и Виктор Игнатов. До настоящего времени позиция Травникова по поводу участия в предстоящих выборах губернатора не озвучивалась. "Мне бы хотелось, чтобы в период избирательной кампании этот штаб был как раз местом сбора предложений, наказов на следующий пятилетний цикл руководства Новосибирской областью Андреем Александровичем Травниковым, нашим секретарем регионального отделения", – приводятся в сообщении слова Турчака. При этом он выразил уверенность, что штаб будет существовать и после выборов 10 сентября. В свою очередь Травников поблагодарил собравшихся за поддержку и подчеркнул, что штаб будет открыт для всех "здоровых общественных сил региона". "Я хотел бы сказать, почему важно вот это событие, в том числе лично для меня. Потому, что в своей работе я опирался и буду опираться не только на партию, к которой принадлежу, чье региональное отделение возглавляю, но буду опираться на все здоровые, инициативные, активные общественные и политические силы, которые готовы вместе со мной прикладывать усилия для развития Новосибирской области", - сказал Травников. Он отметил, что открывается удобная коммуникационная площадка, по сути ресурсный центр для поддержки общественных проектов, инициатив, просто активных граждан, выстраивания взаимоотношений с органами власти. Срок губернаторских полномочий Травникова истекает в 2023 году. Девятого сентября 2018 года он одержал победу на досрочных выборах губернатора Новосибирской области. За него проголосовали 64,52% избирателей.

https://ria.ru/20230421/sokol-1866854392.html

https://ria.ru/20230420/vybory-1866725967.html

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политика, новосибирская область, новосибирск, россия, андрей травников, совет федерации рф