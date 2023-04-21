Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ назвал отрасли с наибольшим экспортным потенциалом в ДФО - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/otrasli-1866880203.html
РЭЦ назвал отрасли с наибольшим экспортным потенциалом в ДФО
РЭЦ назвал отрасли с наибольшим экспортным потенциалом в ДФО - РИА Новости, 21.04.2023
РЭЦ назвал отрасли с наибольшим экспортным потенциалом в ДФО
Рыба и морепродукты, прочие отрасли АПК, машиностроение, лесопромышленный комплекс, металлургия и драгметаллы - эти отрасли составляют экспортный потенциал... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:19
2023-04-21T13:19
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
андрей белоусов
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_722:208:3382:1704_1920x0_80_0_0_8808c75659f6e9864b10ff5c672c53e3.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Рыба и морепродукты, прочие отрасли АПК, машиностроение, лесопромышленный комплекс, металлургия и драгметаллы - эти отрасли составляют экспортный потенциал регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), рассказал вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Алексей Солодов."Важно определить, какие именно меры поддержки будут способствовать росту каждой из них и как их оптимизировать, а Российский экспортный центр готов оказывать бизнесу содействие в этом", - сказал Солодов, выступая на окружном совещании по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах РФ, входящих в состав ДФО.Совещание состоялось при поддержке вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.Мероприятие прошло в формате деловой игры, в которой принимали участие представители регионов - органов власти, институтов поддержки, а также бизнеса. Они проанализировали сильные и слабые стороны экспортного потенциала, определили риски, проблемы и разрабатывали решения по их преодолению, а также сформировали пакет мер по активации и реализации потенциала. Главная задача деловой игры - сформулировать решения, которые могут быть приняты как на локальном, так и на федеральном уровнях.Он добавил, что в РЭЦ готовы проработать предложения по необходимым решениям, которые касаются мер поддержки федерального уровня. Региональные же ведомства и институты развития доработают свои решения, а также интегрируют мероприятия по их реализации в региональные программы развития.Дальневосточный федеральный округ вносит весомый вклад в продвижение отечественной продукции АПК за рубеж. По итогам прошлого года он занял третье место по объему экспорта в стоимостном выражении. На зарубежные рынки из ДФО было направлено более 3,9 млн тонн отечественной сельхозпродукции и продовольствия. Основными экспортными продуктами из региона в настоящее время являются масличные культуры и рыбная продукция. Проведение подобных мероприятий позволяет выстроить конструктивный диалог между органами власти и бизнесом, а также дает возможность выработать новые эффективные модели взаимодействия, а компаниям раскрыть свой экспортный потенциал", - отметил советник министра сельского хозяйства РФ Андрей Сухарев.Мероприятие, которое для регионов организует РЭЦ, состоялось по итогам селекторного совещания по вопросам нацпроекта, которое в начале февраля прошло под председательством первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова. В нем приняли участие зампред правительства Приморского края Николай Стецко, а также представители регионов: Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Амурской, Сахалинской, Магаданской областей, Забайкальского края, Республики Бурятия, Камчатского края, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа.
https://ria.ru/20230420/podderzhka-1866713388.html
https://ria.ru/20230418/eksport-1866062246.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_651:0:3382:2048_1920x0_80_0_0_7660a054e6c8f793eb1babca3a492bf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), андрей белоусов, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Андрей Белоусов, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

РЭЦ назвал отрасли с наибольшим экспортным потенциалом в ДФО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Рыба и морепродукты, прочие отрасли АПК, машиностроение, лесопромышленный комплекс, металлургия и драгметаллы - эти отрасли составляют экспортный потенциал регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), рассказал вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Алексей Солодов.

"Важно определить, какие именно меры поддержки будут способствовать росту каждой из них и как их оптимизировать, а Российский экспортный центр готов оказывать бизнесу содействие в этом", - сказал Солодов, выступая на окружном совещании по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах РФ, входящих в состав ДФО.
Совещание состоялось при поддержке вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
РЭЦ: центры поддержки экспорта в I квартале поддержали 765 контрактов МСП
20 апреля, 18:13
Мероприятие прошло в формате деловой игры, в которой принимали участие представители регионов - органов власти, институтов поддержки, а также бизнеса. Они проанализировали сильные и слабые стороны экспортного потенциала, определили риски, проблемы и разрабатывали решения по их преодолению, а также сформировали пакет мер по активации и реализации потенциала. Главная задача деловой игры - сформулировать решения, которые могут быть приняты как на локальном, так и на федеральном уровнях.
«
"Предприятиям Дальневосточного федерального округа есть что предложить на внешние рынки, региону есть куда расти. А задача Российского экспортного центра - всячески поддерживать его внешнеторговую деятельность. В прошлом году мы оказали более 4500 услуг, а поддержку получили более 1400 предприятий региона. Например, обучение в Школе экспорта РЭЦ прошли более 650 компаний. В этом году мы продолжим оказывать содействие предпринимателям ДФО. Однако, чтобы меры поддержки были эффективными, важно настроить баланс федеральных и региональных мер поддержки, их объемы и интенсивность, механизмы предоставления. И здесь нам, конечно же, важно получить обратную связь от регионов", - рассказал Солодов.
Он добавил, что в РЭЦ готовы проработать предложения по необходимым решениям, которые касаются мер поддержки федерального уровня. Региональные же ведомства и институты развития доработают свои решения, а также интегрируют мероприятия по их реализации в региональные программы развития.
Дальневосточный федеральный округ вносит весомый вклад в продвижение отечественной продукции АПК за рубеж. По итогам прошлого года он занял третье место по объему экспорта в стоимостном выражении. На зарубежные рынки из ДФО было направлено более 3,9 млн тонн отечественной сельхозпродукции и продовольствия. Основными экспортными продуктами из региона в настоящее время являются масличные культуры и рыбная продукция. Проведение подобных мероприятий позволяет выстроить конструктивный диалог между органами власти и бизнесом, а также дает возможность выработать новые эффективные модели взаимодействия, а компаниям раскрыть свой экспортный потенциал", - отметил советник министра сельского хозяйства РФ Андрей Сухарев.
«
"Такие мероприятия - отличная возможность для бизнеса донести до органов власти и институтов поддержки свои задачи и видения их решений, а для ведомств и организаций - услышать и проанализировать потребности бизнеса. И в результате совместно можно найти эффективные решения по поддержке экспортного потенциала региона", - рассказала заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Елена Овсянникова.
Мероприятие, которое для регионов организует РЭЦ, состоялось по итогам селекторного совещания по вопросам нацпроекта, которое в начале февраля прошло под председательством первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова. В нем приняли участие зампред правительства Приморского края Николай Стецко, а также представители регионов: Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Амурской, Сахалинской, Магаданской областей, Забайкальского края, Республики Бурятия, Камчатского края, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
РЭЦ: объем поддержанного экспорта в Коми за 2022 год превысил $230 млн
18 апреля, 13:39
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Андрей БелоусовРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала