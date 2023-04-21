https://ria.ru/20230421/otrasli-1866880203.html

РЭЦ назвал отрасли с наибольшим экспортным потенциалом в ДФО

РЭЦ назвал отрасли с наибольшим экспортным потенциалом в ДФО - РИА Новости, 21.04.2023

РЭЦ назвал отрасли с наибольшим экспортным потенциалом в ДФО

Рыба и морепродукты, прочие отрасли АПК, машиностроение, лесопромышленный комплекс, металлургия и драгметаллы - эти отрасли составляют экспортный потенциал... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:19

2023-04-21T13:19

2023-04-21T13:19

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

андрей белоусов

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Рыба и морепродукты, прочие отрасли АПК, машиностроение, лесопромышленный комплекс, металлургия и драгметаллы - эти отрасли составляют экспортный потенциал регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), рассказал вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Алексей Солодов."Важно определить, какие именно меры поддержки будут способствовать росту каждой из них и как их оптимизировать, а Российский экспортный центр готов оказывать бизнесу содействие в этом", - сказал Солодов, выступая на окружном совещании по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах РФ, входящих в состав ДФО.Совещание состоялось при поддержке вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.Мероприятие прошло в формате деловой игры, в которой принимали участие представители регионов - органов власти, институтов поддержки, а также бизнеса. Они проанализировали сильные и слабые стороны экспортного потенциала, определили риски, проблемы и разрабатывали решения по их преодолению, а также сформировали пакет мер по активации и реализации потенциала. Главная задача деловой игры - сформулировать решения, которые могут быть приняты как на локальном, так и на федеральном уровнях.Он добавил, что в РЭЦ готовы проработать предложения по необходимым решениям, которые касаются мер поддержки федерального уровня. Региональные же ведомства и институты развития доработают свои решения, а также интегрируют мероприятия по их реализации в региональные программы развития.Дальневосточный федеральный округ вносит весомый вклад в продвижение отечественной продукции АПК за рубеж. По итогам прошлого года он занял третье место по объему экспорта в стоимостном выражении. На зарубежные рынки из ДФО было направлено более 3,9 млн тонн отечественной сельхозпродукции и продовольствия. Основными экспортными продуктами из региона в настоящее время являются масличные культуры и рыбная продукция. Проведение подобных мероприятий позволяет выстроить конструктивный диалог между органами власти и бизнесом, а также дает возможность выработать новые эффективные модели взаимодействия, а компаниям раскрыть свой экспортный потенциал", - отметил советник министра сельского хозяйства РФ Андрей Сухарев.Мероприятие, которое для регионов организует РЭЦ, состоялось по итогам селекторного совещания по вопросам нацпроекта, которое в начале февраля прошло под председательством первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова. В нем приняли участие зампред правительства Приморского края Николай Стецко, а также представители регионов: Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Амурской, Сахалинской, Магаданской областей, Забайкальского края, Республики Бурятия, Камчатского края, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа.

https://ria.ru/20230420/podderzhka-1866713388.html

https://ria.ru/20230418/eksport-1866062246.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), андрей белоусов, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)