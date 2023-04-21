РЭЦ назвал отрасли с наибольшим экспортным потенциалом в ДФО
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Рыба и морепродукты, прочие отрасли АПК, машиностроение, лесопромышленный комплекс, металлургия и драгметаллы - эти отрасли составляют экспортный потенциал регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), рассказал вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Алексей Солодов.
"Важно определить, какие именно меры поддержки будут способствовать росту каждой из них и как их оптимизировать, а Российский экспортный центр готов оказывать бизнесу содействие в этом", - сказал Солодов, выступая на окружном совещании по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах РФ, входящих в состав ДФО.
"Важно определить, какие именно меры поддержки будут способствовать росту каждой из них и как их оптимизировать, а Российский экспортный центр готов оказывать бизнесу содействие в этом", - сказал Солодов, выступая на окружном совещании по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах РФ, входящих в состав ДФО.
Совещание состоялось при поддержке вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Мероприятие прошло в формате деловой игры, в которой принимали участие представители регионов - органов власти, институтов поддержки, а также бизнеса. Они проанализировали сильные и слабые стороны экспортного потенциала, определили риски, проблемы и разрабатывали решения по их преодолению, а также сформировали пакет мер по активации и реализации потенциала. Главная задача деловой игры - сформулировать решения, которые могут быть приняты как на локальном, так и на федеральном уровнях.
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"Предприятиям Дальневосточного федерального округа есть что предложить на внешние рынки, региону есть куда расти. А задача Российского экспортного центра - всячески поддерживать его внешнеторговую деятельность. В прошлом году мы оказали более 4500 услуг, а поддержку получили более 1400 предприятий региона. Например, обучение в Школе экспорта РЭЦ прошли более 650 компаний. В этом году мы продолжим оказывать содействие предпринимателям ДФО. Однако, чтобы меры поддержки были эффективными, важно настроить баланс федеральных и региональных мер поддержки, их объемы и интенсивность, механизмы предоставления. И здесь нам, конечно же, важно получить обратную связь от регионов", - рассказал Солодов.
Он добавил, что в РЭЦ готовы проработать предложения по необходимым решениям, которые касаются мер поддержки федерального уровня. Региональные же ведомства и институты развития доработают свои решения, а также интегрируют мероприятия по их реализации в региональные программы развития.
Дальневосточный федеральный округ вносит весомый вклад в продвижение отечественной продукции АПК за рубеж. По итогам прошлого года он занял третье место по объему экспорта в стоимостном выражении. На зарубежные рынки из ДФО было направлено более 3,9 млн тонн отечественной сельхозпродукции и продовольствия. Основными экспортными продуктами из региона в настоящее время являются масличные культуры и рыбная продукция. Проведение подобных мероприятий позволяет выстроить конструктивный диалог между органами власти и бизнесом, а также дает возможность выработать новые эффективные модели взаимодействия, а компаниям раскрыть свой экспортный потенциал", - отметил советник министра сельского хозяйства РФ Андрей Сухарев.
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"Такие мероприятия - отличная возможность для бизнеса донести до органов власти и институтов поддержки свои задачи и видения их решений, а для ведомств и организаций - услышать и проанализировать потребности бизнеса. И в результате совместно можно найти эффективные решения по поддержке экспортного потенциала региона", - рассказала заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Елена Овсянникова.
Мероприятие, которое для регионов организует РЭЦ, состоялось по итогам селекторного совещания по вопросам нацпроекта, которое в начале февраля прошло под председательством первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова. В нем приняли участие зампред правительства Приморского края Николай Стецко, а также представители регионов: Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Амурской, Сахалинской, Магаданской областей, Забайкальского края, Республики Бурятия, Камчатского края, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа.