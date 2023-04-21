https://ria.ru/20230421/oruzhie-1866938849.html

Запад готовит почву для передачи Киеву дальнобойного оружия, заявил эксперт

Запад готовит почву для передачи Киеву дальнобойного оружия, заявил эксперт - РИА Новости, 21.04.2023

Запад готовит почву для передачи Киеву дальнобойного оружия, заявил эксперт

Комментариями о возможности для Киева наносить удары по территории России Запад готовит почву для передачи ему дальнобойного оружия, в частности ракет ATACMS,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:04

2023-04-21T16:04

2023-04-21T16:04

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Комментариями о возможности для Киева наносить удары по территории России Запад готовит почву для передачи ему дальнобойного оружия, в частности ракет ATACMS, сообщил РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что проведение военных операций Украины на территории Российской Федерации является нормальным явлением, пока не совершаются нападения на города и гражданских лиц. Министр подчеркнул, что в поставках оружия Украине существуют красные линии, как например современные истребители и кассетные боеприпасы. "Подобные рассуждения являются подготовкой общественного мнения к тому, что Украине могут быть переданы дальнобойные вооружения. Потому что единственная возможность (для Киева), чтобы наносить удары по логистике на территории России – это дальнобойные вооружения, которые пока еще Украине поставлены не были", - заявил Суслов РИА Новости. Прежде всего, речь об американских ракетах ATACMS (Army Tactical Missile System) с дальностью поражения 100-300 километров. По словам Суслова, такие заявления – это "пробные шары, чтобы посмотреть на российскую реакцию". "Многие страны Запада, как, например, Великобритания, Польша и страны Балтии, говорят о необходимости передачи Украине дальнобойных ракет – чтобы она наносила удары по территории России для "ущерба российской логистике и возможности поставлять вооружения и военной техники в зону боевых действий". Мы видим нарастание этой тенденции", - отметил Суслов. "Законодателем трендов" в этой тенденции является Польша, отметил эксперт. "Можно сказать, что у США на уме, то у Польши на языке. Недавно (премьер Польши) Матеуш Муравецкий, находясь в Вашингтоне, как раз заявил, что с точки зрения Польши абсолютно оправдано, чтобы Украина наносила военные удары по территории России, причем имеются ввиду не только по новым территориям (РФ), а вообще по территории России. Теперь Германия, для которой сейчас Польша авторитет и пример правильной политики… начинает повторять эти же самые тезисы", - отметил он. Он напомнил, что Германия раньше выступала за более осторожный подход к украинскому конфликту. Но сейчас, особенно после того, как была преодолена красная линия в виде поставок танков Leopard, стала занимать более жесткую позицию. "НАТО все больше и больше передвигает российские красные линии, которые раньше ими же самими были обозначены, уменьшая восприятие риска перерастания украинского конфликта в прямое военное столкновение России и НАТО. Раньше они этого боялись больше", - констатировал политолог. Он напомнил историю с танками, когда Запад сначала отказывался их передавать Киеву, а потом пошел на это. Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будет обсуждаться передача Украине самолетов. "На Западе происходит последовательное уменьшение страха перед этим прямым военным столкновением. Они ошибочно убеждают себя, что Россия на это не пойдет, поэтому можно и передавать Украине более тяжелое вооружение... Это очень опасная ситуация ", - считает эксперт. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином попросил дальнобойные ракеты и истребители, сообщило американское военное ведомство.

https://ria.ru/20230421/proizvodstvo-1866871983.html

https://ria.ru/20230421/samolety-1866825340.html

https://ria.ru/20230421/patriot-1866824461.html

польша

россия

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польша, россия, украина, нато, йенс столтенберг, в мире