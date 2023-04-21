https://ria.ru/20230421/obuchenie-1866795381.html

Володин призвал применять дистанционные форматы в школах как исключение

Володин призвал применять дистанционные форматы в школах как исключение - РИА Новости, 21.04.2023

Володин призвал применять дистанционные форматы в школах как исключение

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в телеграм-канале, что считает правильным применение дистанционных форматов обучения в школах как исключения в... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T08:58

2023-04-21T08:58

2023-04-21T10:48

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в телеграм-канале, что считает правильным применение дистанционных форматов обучения в школах как исключения в ситуациях, когда невозможно очное присутствие учеников. По словам политика, жизнь показала, что дистанционное образование не может быть полноценной заменой классического. "В этой связи правильно, чтобы дистанционные форматы применялись как исключение в ситуациях, когда невозможно очное присутствие учеников: из-за сильных морозов; из-за распространения вирусных заболеваний; для обеспечения мер безопасности", - написал Володин в своем телеграм-канале, при этом спросив своих подписчиков об их мнении по этому вопросу. От качества образования зависит развитие страны, сообщил также спикер палаты, отметив, что к нему поступает много обращений от родителей с жалобами, что в школах после окончания пандемии коронавируса продолжает использоваться дистанционное обучение. По мнению родителей, уровень знаний детей от этого снижается, сообщил Володин. Родители подчеркивают, что ряд дисциплин нельзя качественно освоить дистанционно, кроме того, педагог, как правило, не может видеть, как занимается ребёнок, выполняет ли он все задания сам или с чьей-либо помощью, продолжил председатель Госдумы. "Возникают сложности с оценкой домашнего задания и общего рейтинга учащихся. Более 60% школьников не воспринимают онлайн-формат всерьез, прогуливая занятия", - рассказал парламентарий. Кроме того, Володин отметил, что не все семьи могут купить компьютер, обеспечить тишину во время занятий, создать комфортные условия для ребёнка, а также отсутствует живое общение между детьми и диалог с учителем, в том числе во время перемен. "В дополнение к перечисленному следует отметить, что представители вузов по итогам приемной кампании 2022 года заметили: у абитуриентов результаты ЕГЭ намного хуже, чем у первокурсников прошлого года… Прежде всего ухудшились результаты по физике, математике", - добавил политик. По его словам, одна из причин, давших такой результат - это то, что в 2020-2021 годах эти предметы ученикам приходилось изучать, используя дистанционный формат.

https://sn.ria.ru/20230323/vasileva-1859970729.html

https://ria.ru/20230314/tyutory-1856372411.html

https://ria.ru/20230303/uroki-1855568700.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, вячеслав володин, госдума рф, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование