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Володин призвал применять дистанционные форматы в школах как исключение - РИА Новости, 21.04.2023
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08:58 21.04.2023 (обновлено: 10:48 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/obuchenie-1866795381.html
Володин призвал применять дистанционные форматы в школах как исключение
Володин призвал применять дистанционные форматы в школах как исключение - РИА Новости, 21.04.2023
Володин призвал применять дистанционные форматы в школах как исключение
Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в телеграм-канале, что считает правильным применение дистанционных форматов обучения в школах как исключения в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T08:58
2023-04-21T10:48
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в телеграм-канале, что считает правильным применение дистанционных форматов обучения в школах как исключения в ситуациях, когда невозможно очное присутствие учеников. По словам политика, жизнь показала, что дистанционное образование не может быть полноценной заменой классического. "В этой связи правильно, чтобы дистанционные форматы применялись как исключение в ситуациях, когда невозможно очное присутствие учеников: из-за сильных морозов; из-за распространения вирусных заболеваний; для обеспечения мер безопасности", - написал Володин в своем телеграм-канале, при этом спросив своих подписчиков об их мнении по этому вопросу. От качества образования зависит развитие страны, сообщил также спикер палаты, отметив, что к нему поступает много обращений от родителей с жалобами, что в школах после окончания пандемии коронавируса продолжает использоваться дистанционное обучение. По мнению родителей, уровень знаний детей от этого снижается, сообщил Володин. Родители подчеркивают, что ряд дисциплин нельзя качественно освоить дистанционно, кроме того, педагог, как правило, не может видеть, как занимается ребёнок, выполняет ли он все задания сам или с чьей-либо помощью, продолжил председатель Госдумы. "Возникают сложности с оценкой домашнего задания и общего рейтинга учащихся. Более 60% школьников не воспринимают онлайн-формат всерьез, прогуливая занятия", - рассказал парламентарий. Кроме того, Володин отметил, что не все семьи могут купить компьютер, обеспечить тишину во время занятий, создать комфортные условия для ребёнка, а также отсутствует живое общение между детьми и диалог с учителем, в том числе во время перемен. "В дополнение к перечисленному следует отметить, что представители вузов по итогам приемной кампании 2022 года заметили: у абитуриентов результаты ЕГЭ намного хуже, чем у первокурсников прошлого года… Прежде всего ухудшились результаты по физике, математике", - добавил политик. По его словам, одна из причин, давших такой результат - это то, что в 2020-2021 годах эти предметы ученикам приходилось изучать, используя дистанционный формат.
https://sn.ria.ru/20230323/vasileva-1859970729.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Володин призвал применять дистанционные форматы в школах как исключение

Володин заявил, что дистанционные форматы в школах должны применяться как исключение

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в телеграм-канале, что считает правильным применение дистанционных форматов обучения в школах как исключения в ситуациях, когда невозможно очное присутствие учеников.
По словам политика, жизнь показала, что дистанционное образование не может быть полноценной заменой классического.
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"В этой связи правильно, чтобы дистанционные форматы применялись как исключение в ситуациях, когда невозможно очное присутствие учеников: из-за сильных морозов; из-за распространения вирусных заболеваний; для обеспечения мер безопасности", - написал Володин в своем телеграм-канале, при этом спросив своих подписчиков об их мнении по этому вопросу.
От качества образования зависит развитие страны, сообщил также спикер палаты, отметив, что к нему поступает много обращений от родителей с жалобами, что в школах после окончания пандемии коронавируса продолжает использоваться дистанционное обучение. По мнению родителей, уровень знаний детей от этого снижается, сообщил Володин.
Родители подчеркивают, что ряд дисциплин нельзя качественно освоить дистанционно, кроме того, педагог, как правило, не может видеть, как занимается ребёнок, выполняет ли он все задания сам или с чьей-либо помощью, продолжил председатель Госдумы.
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"Возникают сложности с оценкой домашнего задания и общего рейтинга учащихся. Более 60% школьников не воспринимают онлайн-формат всерьез, прогуливая занятия", - рассказал парламентарий.
Кроме того, Володин отметил, что не все семьи могут купить компьютер, обеспечить тишину во время занятий, создать комфортные условия для ребёнка, а также отсутствует живое общение между детьми и диалог с учителем, в том числе во время перемен.
"В дополнение к перечисленному следует отметить, что представители вузов по итогам приемной кампании 2022 года заметили: у абитуриентов результаты ЕГЭ намного хуже, чем у первокурсников прошлого года… Прежде всего ухудшились результаты по физике, математике", - добавил политик.
По его словам, одна из причин, давших такой результат - это то, что в 2020-2021 годах эти предметы ученикам приходилось изучать, используя дистанционный формат.
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