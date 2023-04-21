https://ria.ru/20230421/oborudovanie-1866973706.html

Оборудование на двух водозаборных узлах обновят во Власихе

Оборудование на двух водозаборных узлах обновят во Власихе - РИА Новости, 21.04.2023

Оборудование на двух водозаборных узлах обновят во Власихе

Оборудование на двух водозаборных узлах (ВЗУ) "Юг" и "Центр" обновят в городском округе Власиха Московской области, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T18:01

2023-04-21T18:01

2023-04-21T18:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

власиха

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Оборудование на двух водозаборных узлах (ВЗУ) "Юг" и "Центр" обновят в городском округе Власиха Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.Работы по монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования на ВЗУ запланировано в рамках региональной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы. Стоимость работ составит более 13,4 миллиона рублей."Суммарно два ВЗУ обслуживают 10,4 тысячи жителей Власихи. Строительно-монтажные работы на водозаборных узлах начнутся во второй половине года, и уже к концу осени жители будут обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей требованиям Роспотребнадзора", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Антона Велиховского.

https://ria.ru/20230419/zhkkh-1866431336.html

московская область (подмосковье)

власиха

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), власиха