https://ria.ru/20230421/neyroseti-1866783827.html
Нейросети будут оценивать ущерб ДТП и работать на заводах, заявил эксперт
Нейросети будут оценивать ущерб ДТП и работать на заводах, заявил эксперт - РИА Новости, 21.04.2023
Нейросети будут оценивать ущерб ДТП и работать на заводах, заявил эксперт
Нейросети в ближайшем будущем научатся оценивать размер ущерба от ДТП и помогать на металлургических заводах, при этом люди не перестанут использовать их для... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T05:15
2023-04-21T05:15
2023-04-21T10:36
наука
технологии
россия
билайн
экономика
навигатор абитуриента
кем стать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Нейросети в ближайшем будущем научатся оценивать размер ущерба от ДТП и помогать на металлургических заводах, при этом люди не перестанут использовать их для генерации музыки и изображений, рассказал РИА Новости директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайна" Константин Романов. "В ближайшем будущем на российском рынке получат развитие те сценарии применения, которые сейчас считаются инновационными. Это, например, сервис оценки повреждений машин с помощью нейросети, который способен оценивать по изображению масштаб повреждений кузова автомобиля после ДТП, обнаруживать на поверхности машины следы грязи, снега, наклеек и т.д. Очевидный сценарий применения – объективная оценка для страховых выплат на возмещение ущерба", - считает он. По его словам, сейчас можно наблюдать предпосылки к появлению и проникновению в жизнь сильного или общего искусственного интеллекта (AGI) - это, например, чат-боты и другие генеративные системы, которые используются в разных бизнесах. Кроме того, нейросети и дальше будут применяться для создания музыкальных и текстовых отрывков, а также изображений. При этом ещё один нетипичный сценарий развития - широкое применение технологии компьютерного зрения при подсчете объемов круглого леса. Романов уточнил, что уже сегодня такой метод, например, применяет один из лесопромышленных холдингов России. А в дальнейшем искусственный интеллект все больше будет использоваться для "детектирования стали в потоке шлака на металлургических заводах". Однако, несмотря на это, эксперт прогнозирует, что в следующие 10-15 лет решения все равно будет принимать человек, хоть и опираясь на выводы и аналитику, которую может собрать обученная модель.
https://ria.ru/20230413/neyroseti-1864947109.html
https://ria.ru/20230412/ii-1864735953.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b11622e29df3e3f3c5d1789477f5101c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, билайн, экономика, навигатор абитуриента, кем стать
Наука, Технологии, Россия, Билайн, Экономика, Навигатор абитуриента, Кем стать
Нейросети будут оценивать ущерб ДТП и работать на заводах, заявил эксперт
Романов: нейросети в будущем научатся оценивать ущерб от ДТП и работать на заводах
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Нейросети в ближайшем будущем научатся оценивать размер ущерба от ДТП и помогать на металлургических заводах, при этом люди не перестанут использовать их для генерации музыки и изображений, рассказал РИА Новости директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайна" Константин Романов.
"В ближайшем будущем на российском рынке получат развитие те сценарии применения, которые сейчас считаются инновационными. Это, например, сервис оценки повреждений машин с помощью нейросети, который способен оценивать по изображению масштаб повреждений кузова автомобиля после ДТП, обнаруживать на поверхности машины следы грязи, снега, наклеек и т.д. Очевидный сценарий применения – объективная оценка для страховых выплат на возмещение ущерба", - считает он.
Эксперт сравнил российские и западные нейросети
По его словам, сейчас можно наблюдать предпосылки к появлению и проникновению в жизнь сильного или общего искусственного интеллекта (AGI) - это, например, чат-боты и другие генеративные системы, которые используются в разных бизнесах. Кроме того, нейросети и дальше будут применяться для создания музыкальных и текстовых отрывков, а также изображений.
При этом ещё один нетипичный сценарий развития - широкое применение технологии компьютерного зрения при подсчете объемов круглого леса. Романов уточнил, что уже сегодня такой метод, например, применяет один из лесопромышленных холдингов России
. А в дальнейшем искусственный интеллект все больше будет использоваться для "детектирования стали в потоке шлака на металлургических заводах".
Однако, несмотря на это, эксперт прогнозирует, что в следующие 10-15 лет решения все равно будет принимать человек, хоть и опираясь на выводы и аналитику, которую может собрать обученная модель.
Греф предупредил об опасности создания закрытого клуба стран в области ИИ