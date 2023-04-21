https://ria.ru/20230421/neyroseti-1866783827.html

Нейросети будут оценивать ущерб ДТП и работать на заводах, заявил эксперт

Нейросети будут оценивать ущерб ДТП и работать на заводах, заявил эксперт - РИА Новости, 21.04.2023

Нейросети будут оценивать ущерб ДТП и работать на заводах, заявил эксперт

Нейросети в ближайшем будущем научатся оценивать размер ущерба от ДТП и помогать на металлургических заводах, при этом люди не перестанут использовать их для... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T05:15

2023-04-21T05:15

2023-04-21T10:36

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Нейросети в ближайшем будущем научатся оценивать размер ущерба от ДТП и помогать на металлургических заводах, при этом люди не перестанут использовать их для генерации музыки и изображений, рассказал РИА Новости директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайна" Константин Романов. "В ближайшем будущем на российском рынке получат развитие те сценарии применения, которые сейчас считаются инновационными. Это, например, сервис оценки повреждений машин с помощью нейросети, который способен оценивать по изображению масштаб повреждений кузова автомобиля после ДТП, обнаруживать на поверхности машины следы грязи, снега, наклеек и т.д. Очевидный сценарий применения – объективная оценка для страховых выплат на возмещение ущерба", - считает он. По его словам, сейчас можно наблюдать предпосылки к появлению и проникновению в жизнь сильного или общего искусственного интеллекта (AGI) - это, например, чат-боты и другие генеративные системы, которые используются в разных бизнесах. Кроме того, нейросети и дальше будут применяться для создания музыкальных и текстовых отрывков, а также изображений. При этом ещё один нетипичный сценарий развития - широкое применение технологии компьютерного зрения при подсчете объемов круглого леса. Романов уточнил, что уже сегодня такой метод, например, применяет один из лесопромышленных холдингов России. А в дальнейшем искусственный интеллект все больше будет использоваться для "детектирования стали в потоке шлака на металлургических заводах". Однако, несмотря на это, эксперт прогнозирует, что в следующие 10-15 лет решения все равно будет принимать человек, хоть и опираясь на выводы и аналитику, которую может собрать обученная модель.

https://ria.ru/20230413/neyroseti-1864947109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, билайн, экономика, навигатор абитуриента, кем стать