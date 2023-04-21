https://ria.ru/20230421/nato-1866987280.html

В МИД ответили на заявления о принятии Украины в НАТО

В МИД ответили на заявления о принятии Украины в НАТО - РИА Новости, 21.04.2023

В МИД ответили на заявления о принятии Украины в НАТО

Обещание НАТО принять в свой состав Украину направлено на то, чтобы заставить ее выполнить задачу "победить" Россию, приводятся на сайте МИД России слова его... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T18:57

2023-04-21T18:57

2023-04-21T20:40

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украина

европа

россия

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

йенс столтенберг

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Обещание НАТО принять в свой состав Украину направлено на то, чтобы заставить ее выполнить задачу "победить" Россию, приводятся на сайте МИД России слова его официального представителя Марии Захаровой."НАТО ставит себе цель победить Россию на Украине, а для мотивации Киева обещает, что после окончания конфликта страна может быть принята в альянс", — пояснила она.Дипломат назвала такие обещания недальновидными и опасными, отметив, что они могут спровоцировать окончательный развал европейской системы безопасности. Захарова также прокомментировала визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев, охарактеризовав его как попытку возобновить обсуждения о возможном принятии Украины в военный блок. Накануне глава альянса встретился с Владимиром Зеленским в украинской столице. Сегодня перед встречей контактной группы по поддержке Киева на американской базе Рамштайн в ФРГ Столтенберг заявил: "будущее Украины — в семье альянса" и с этим "согласны все союзники".

https://ria.ru/20230421/nato-1866913737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, украина, европа, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, йенс столтенберг, киев, владимир зеленский