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В МИД ответили на заявления о принятии Украины в НАТО - РИА Новости, 21.04.2023
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18:57 21.04.2023 (обновлено: 20:40 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/nato-1866987280.html
В МИД ответили на заявления о принятии Украины в НАТО
В МИД ответили на заявления о принятии Украины в НАТО - РИА Новости, 21.04.2023
В МИД ответили на заявления о принятии Украины в НАТО
Обещание НАТО принять в свой состав Украину направлено на то, чтобы заставить ее выполнить задачу "победить" Россию, приводятся на сайте МИД России слова его... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:57
2023-04-21T20:40
в мире
украина
европа
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
йенс столтенберг
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Обещание НАТО принять в свой состав Украину направлено на то, чтобы заставить ее выполнить задачу "победить" Россию, приводятся на сайте МИД России слова его официального представителя Марии Захаровой."НАТО ставит себе цель победить Россию на Украине, а для мотивации Киева обещает, что после окончания конфликта страна может быть принята в альянс", — пояснила она.Дипломат назвала такие обещания недальновидными и опасными, отметив, что они могут спровоцировать окончательный развал европейской системы безопасности. Захарова также прокомментировала визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев, охарактеризовав его как попытку возобновить обсуждения о возможном принятии Украины в военный блок. Накануне глава альянса встретился с Владимиром Зеленским в украинской столице. Сегодня перед встречей контактной группы по поддержке Киева на американской базе Рамштайн в ФРГ Столтенберг заявил: "будущее Украины — в семье альянса" и с этим "согласны все союзники".
https://ria.ru/20230421/nato-1866913737.html
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в мире, украина, европа, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, йенс столтенберг, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Европа, Россия, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Йенс Столтенберг, Киев, Владимир Зеленский
В МИД ответили на заявления о принятии Украины в НАТО

Захарова назвала заявления генсека НАТО Столтенберга о вхождении Украины в альянс опасными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Обещание НАТО принять в свой состав Украину направлено на то, чтобы заставить ее выполнить задачу "победить" Россию, приводятся на сайте МИД России слова его официального представителя Марии Захаровой.
"НАТО ставит себе цель победить Россию на Украине, а для мотивации Киева обещает, что после окончания конфликта страна может быть принята в альянс", — пояснила она.
Дипломат назвала такие обещания недальновидными и опасными, отметив, что они могут спровоцировать окончательный развал европейской системы безопасности.
Захарова также прокомментировала визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев, охарактеризовав его как попытку возобновить обсуждения о возможном принятии Украины в военный блок.
Накануне глава альянса встретился с Владимиром Зеленским в украинской столице. Сегодня перед встречей контактной группы по поддержке Киева на американской базе Рамштайн в ФРГ Столтенберг заявил: "будущее Украины — в семье альянса" и с этим "согласны все союзники".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Орбан удивился заявлению Столтенберга об Украине в НАТО
Вчера, 14:57
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваЙенс СтолтенбергКиевВладимир Зеленский
 
 
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