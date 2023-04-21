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Столтенберг разозлил пользователей Сети своей "мечтой" об Украине - РИА Новости, 21.04.2023
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16:36 21.04.2023 (обновлено: 17:14 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/nato-1866947925.html
Столтенберг разозлил пользователей Сети своей "мечтой" об Украине
Столтенберг разозлил пользователей Сети своей "мечтой" об Украине - РИА Новости, 21.04.2023
Столтенберг разозлил пользователей Сети своей "мечтой" об Украине
Пользователи Twitter раскритиковали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все члены блока согласны на вступление Украины в альянс. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:36
2023-04-21T17:14
в мире
украина
йенс столтенберг
виктор орбан
венгрия
нато
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все члены блока согласны на вступление Украины в альянс. "Ложные мечты. Собственные правила НАТО не позволяют этого, если Украина не находится в мире с Россией", — написал один из комментаторов. "Вы провоцируете мировую войну", — отметил другой. "Вы не заботитесь о мире во всем мире, вы заботитесь только о том, чтобы продвигать свои идеологии. Разжигатели конфликта", — поддержал третий. "Это главная причина начала конфликта, нужно было уважать интересы безопасности других стран и предлагать диалог, а не воспринимать их как противников", — поделился мнением еще один пользователь. "Ни слова о мире", — заключил читатель.Несмотря на мнение Столтенберга, не все члены альянса разделяют его оптимизм насчет Украины. Так, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана очень удивили слова генсека.
https://ria.ru/20230421/ukraina-1866910148.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, виктор орбан, венгрия, нато
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, Виктор Орбан, Венгрия, НАТО
Столтенберг разозлил пользователей Сети своей "мечтой" об Украине

Пользователи Twitter осудили слова Столтенберга о поддержке вступления Украины в НАТО

© AP Photo / Matthias SchraderГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все члены блока согласны на вступление Украины в альянс.
"Ложные мечты. Собственные правила НАТО не позволяют этого, если Украина не находится в мире с Россией", — написал один из комментаторов.
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"Вы провоцируете мировую войну", — отметил другой.
"Вы не заботитесь о мире во всем мире, вы заботитесь только о том, чтобы продвигать свои идеологии. Разжигатели конфликта", — поддержал третий.
"Это главная причина начала конфликта, нужно было уважать интересы безопасности других стран и предлагать диалог, а не воспринимать их как противников", — поделился мнением еще один пользователь.
"Ни слова о мире", — заключил читатель.
Несмотря на мнение Столтенберга, не все члены альянса разделяют его оптимизм насчет Украины. Так, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана очень удивили слова генсека.
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В миреУкраинаЙенс СтолтенбергВиктор ОрбанВенгрияНАТО
 
 
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