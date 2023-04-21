https://ria.ru/20230421/nato-1866913737.html

Орбан удивился заявлению Столтенберга об Украине в НАТО

Орбан удивился заявлению Столтенберга об Украине в НАТО - РИА Новости, 21.04.2023

Орбан удивился заявлению Столтенберга об Украине в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал в Twitter на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что все союзники по... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:57

2023-04-21T14:57

2023-04-21T15:31

в мире

украина

венгрия

виктор орбан

йенс столтенберг

нато

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БУДАПЕШТ, 21 апр — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал в Twitter на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что все союзники по альянсу согласны на вступление Украины."Что?!" — прокомментировал Орбан высказывание лидера НАТО.Сегодня перед встречей контактной группы по поддержке Украины на американской базе Рамштайн в ФРГ Столтенберг заявил: "будущее Украины — в семье альянса" и с этим "согласны все союзники".Президента Владимира Зеленского пригласили на саммит НАТО, запланированный на 11-12 июля в Вильнюсе. Накануне он выступил с видеообращением, в котором сказал, что "ни европейцы, ни украинцы не поймут", если там не "прозвучит заслуженное приглашение" в альянс.В конце сентября прошлого года Киев объявил о подаче заявки на вступление в военный блок в ускоренном порядке. В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предупреждал, что Будапешт не поддержит "ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС", пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел сняли венгерские флаги, а несколько руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, уволили. Будапешт назвал эти действия неприемлемыми, в МИД призвали "прекратить зверства"Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, однако тот не отреагировал.

https://ria.ru/20230421/ukraina-1866890759.html

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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, йенс столтенберг, нато