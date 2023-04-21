https://ria.ru/20230421/nato-1866881906.html
В Германии заявили, что решение о вступлении Украины в НАТО будет нескорым
В Германии заявили, что решение о вступлении Украины в НАТО будет нескорым - РИА Новости, 21.04.2023
В Германии заявили, что решение о вступлении Украины в НАТО будет нескорым
Партнеры по НАТО обсуждают возможное вступление Украины в альянс, но этот вопрос будет решаться позднее, он не стоит на повестке дня, заявила на брифинге в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:22
2023-04-21T13:22
2023-04-21T13:22
в мире
украина
германия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Партнеры по НАТО обсуждают возможное вступление Украины в альянс, но этот вопрос будет решаться позднее, он не стоит на повестке дня, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель кабинета министров страны Кристиане Хоффманн. "Вступление обсуждается партнерами по НАТО, но решение не стоит на повестке дня", - отметила она в ответ на просьбу журналиста оценить слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который в преддверии встречи контактной группы в Рамштайне заявил, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса. Хоффманн сослалась на заявление министра обороны страны Бориса Писториуса, заявившего, что вступление Украины в ЕС и НАТО не станет темой для обсуждения контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии и сейчас не тот момент, чтобы принимать решение об этом. По мнению министра, решать данные вопросы можно будет после окончания конфликта на Украине и в подходящее время, а не из "чувства солидарности".
https://ria.ru/20230421/nato-1866786839.html
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, нато
В мире, Украина, Германия, НАТО
В Германии заявили, что решение о вступлении Украины в НАТО будет нескорым
Хоффманн: вступление Украины в НАТО обсуждается, но скорого решения не будет