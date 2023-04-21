https://ria.ru/20230421/nato-1866881906.html

В Германии заявили, что решение о вступлении Украины в НАТО будет нескорым

В Германии заявили, что решение о вступлении Украины в НАТО будет нескорым - РИА Новости, 21.04.2023

В Германии заявили, что решение о вступлении Украины в НАТО будет нескорым

Партнеры по НАТО обсуждают возможное вступление Украины в альянс, но этот вопрос будет решаться позднее, он не стоит на повестке дня, заявила на брифинге в... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:22

2023-04-21T13:22

2023-04-21T13:22

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БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Партнеры по НАТО обсуждают возможное вступление Украины в альянс, но этот вопрос будет решаться позднее, он не стоит на повестке дня, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель кабинета министров страны Кристиане Хоффманн. "Вступление обсуждается партнерами по НАТО, но решение не стоит на повестке дня", - отметила она в ответ на просьбу журналиста оценить слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который в преддверии встречи контактной группы в Рамштайне заявил, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса. Хоффманн сослалась на заявление министра обороны страны Бориса Писториуса, заявившего, что вступление Украины в ЕС и НАТО не станет темой для обсуждения контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии и сейчас не тот момент, чтобы принимать решение об этом. По мнению министра, решать данные вопросы можно будет после окончания конфликта на Украине и в подходящее время, а не из "чувства солидарности".

https://ria.ru/20230421/nato-1866786839.html

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в мире, украина, германия, нато