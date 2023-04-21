Песков: действия НАТО подтверждают правильность решения провести СВО
Песков: готовность членов НАТО принять Украину подтверждает необходимость спецоперации
© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. НАТО проявляет свою агрессивную сущность, очевидно продолжает линию на поглощение и втягивание в альянс Украины, действия блока демонстрируют правильность решения о начале спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг во время поездки в Киев заявил, что Украина в конце концов войдет в альянс.
"НАТО продолжает проявлять свою агрессивную сущность, о которой мы говорили и раньше, еще до начала специальной военной операции. НАТО очевидно продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что об этой потенциальной угрозе тоже говорил президент РФ Владимир Путин задолго до начала специальной военной операции.
"И все это лишний раз демонстрирует всем, кто склонен хотя бы немножко думать головой, правильность решения президента о начале этой операции. Исходя из интересов Российской Федерации и необходимости обеспечения ее безопасности. Мы имеем дело с агрессивным блоком, который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны", - подчеркнул Песков.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".