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Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 21.04.2023
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11:16 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/nato-1866838879.html
Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе
Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 21.04.2023
Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:16
2023-04-21T11:16
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
владимир зеленский
литва
вильнюс
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля. "Я пригласил его посетить саммит, и он принял приглашение на предстоящий саммит в Вильнюсе в июле", - сказал Столтенберг журналистам перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Трансляция велась на сайте НАТО. Ранее Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, заявил, что на Украине, в Европе и странах НАТО "не поймут", если на саммите в Вильнюсе "не прозвучит заслуженное политическое приглашение Украины в альянс". По словам Столтенберга, на повестку будут вынесены по меньшей мере два вопроса, важных для Украины: страны НАТО вновь выразят свою готовность поставлять ей снаряжение и технику, а также обсудят рассчитанный на несколько лет план перехода Украины от "стандартов и доктрин советского периода к стандартам и доктринам НАТО".
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский, литва, вильнюс
В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Литва, Вильнюс
Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе

Столтенберг заявил, что Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе в июле

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля.
"Я пригласил его посетить саммит, и он принял приглашение на предстоящий саммит в Вильнюсе в июле", - сказал Столтенберг журналистам перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Трансляция велась на сайте НАТО.
Ранее Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, заявил, что на Украине, в Европе и странах НАТО "не поймут", если на саммите в Вильнюсе "не прозвучит заслуженное политическое приглашение Украины в альянс".
По словам Столтенберга, на повестку будут вынесены по меньшей мере два вопроса, важных для Украины: страны НАТО вновь выразят свою готовность поставлять ей снаряжение и технику, а также обсудят рассчитанный на несколько лет план перехода Украины от "стандартов и доктрин советского периода к стандартам и доктринам НАТО".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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