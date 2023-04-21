https://ria.ru/20230421/nato-1866838879.html

Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе

Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 21.04.2023

Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T11:16

2023-04-21T11:16

2023-04-21T11:16

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

владимир зеленский

литва

вильнюс

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля. "Я пригласил его посетить саммит, и он принял приглашение на предстоящий саммит в Вильнюсе в июле", - сказал Столтенберг журналистам перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Трансляция велась на сайте НАТО. Ранее Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, заявил, что на Украине, в Европе и странах НАТО "не поймут", если на саммите в Вильнюсе "не прозвучит заслуженное политическое приглашение Украины в альянс". По словам Столтенберга, на повестку будут вынесены по меньшей мере два вопроса, важных для Украины: страны НАТО вновь выразят свою готовность поставлять ей снаряжение и технику, а также обсудят рассчитанный на несколько лет план перехода Украины от "стандартов и доктрин советского периода к стандартам и доктринам НАТО".

https://ria.ru/20230421/nato-1866821806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский, литва, вильнюс