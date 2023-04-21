https://ria.ru/20230421/nato-1866838879.html
Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе
Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 21.04.2023
Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:16
2023-04-21T11:16
2023-04-21T11:16
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля. "Я пригласил его посетить саммит, и он принял приглашение на предстоящий саммит в Вильнюсе в июле", - сказал Столтенберг журналистам перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Трансляция велась на сайте НАТО. Ранее Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, заявил, что на Украине, в Европе и странах НАТО "не поймут", если на саммите в Вильнюсе "не прозвучит заслуженное политическое приглашение Украины в альянс". По словам Столтенберга, на повестку будут вынесены по меньшей мере два вопроса, важных для Украины: страны НАТО вновь выразят свою готовность поставлять ей снаряжение и технику, а также обсудят рассчитанный на несколько лет план перехода Украины от "стандартов и доктрин советского периода к стандартам и доктринам НАТО".
https://ria.ru/20230421/nato-1866821806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский, литва, вильнюс
В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Литва, Вильнюс
Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе
Столтенберг заявил, что Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе в июле