https://ria.ru/20230421/nato-1866821806.html

Столтенберг утверждает, что все страны НАТО согласны на членство Украины

Столтенберг утверждает, что все страны НАТО согласны на членство Украины - РИА Новости, 21.04.2023

Столтенберг утверждает, что все страны НАТО согласны на членство Украины

Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса, заявил генсек блока Йенс Столтенберг перед началом встречи контактной группы на... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:24

2023-04-21T10:24

2023-04-21T15:04

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса, заявил генсек блока Йенс Столтенберг перед началом встречи контактной группы на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Трансляция велась на сайте НАТО."Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины — в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса", — сказал он. Однако добавил, что сейчас главное внимание страны НАТО уделяют "обеспечению победы Украины над Россией".В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230420/medvedev-1866737261.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, нато, йенс столтенберг