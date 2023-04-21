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Столтенберг утверждает, что все страны НАТО согласны на членство Украины - РИА Новости, 21.04.2023
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10:24 21.04.2023 (обновлено: 15:04 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/nato-1866821806.html
Столтенберг утверждает, что все страны НАТО согласны на членство Украины
Столтенберг утверждает, что все страны НАТО согласны на членство Украины - РИА Новости, 21.04.2023
Столтенберг утверждает, что все страны НАТО согласны на членство Украины
Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса, заявил генсек блока Йенс Столтенберг перед началом встречи контактной группы на... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:24
2023-04-21T15:04
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса, заявил генсек блока Йенс Столтенберг перед началом встречи контактной группы на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Трансляция велась на сайте НАТО."Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины — в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса", — сказал он. Однако добавил, что сейчас главное внимание страны НАТО уделяют "обеспечению победы Украины над Россией".В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг
В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг
Столтенберг утверждает, что все страны НАТО согласны на членство Украины

Генсек НАТО Столтенберг заявил о поддержке всеми членами блока вступления Украины в альянс

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса, заявил генсек блока Йенс Столтенберг перед началом встречи контактной группы на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Трансляция велась на сайте НАТО.
"Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины — в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса", — сказал он. Однако добавил, что сейчас главное внимание страны НАТО уделяют "обеспечению победы Украины над Россией".
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Медведев объяснил слова генсека НАТО о месте Украины в альянсе
20 апреля, 19:40
 
В миреУкраинаНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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