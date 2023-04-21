Рейтинг@Mail.ru
Россия не допустит вступления Украины в НАТО, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:01 21.04.2023 (обновлено: 11:48 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/nato-1866786839.html
Россия не допустит вступления Украины в НАТО, заявил депутат Госдумы
Россия не допустит вступления Украины в НАТО, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 21.04.2023
Россия не допустит вступления Украины в НАТО, заявил депутат Госдумы
Россия не допустит вступления Украины в НАТО, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T07:01
2023-04-21T11:48
в мире
украина
киев
йенс столтенберг
россия
леонид ивлев
госдума рф
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860049051_0:263:3173:2048_1920x0_80_0_0_16e14148243b108b0f0aeb1600e4f3e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости. Россия не допустит вступления Украины в НАТО, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев."Для России вступление Украины в НАТО — это появление источника постоянной военной опасности. Россия не может такого позволить и не допустит", — сказал он. Накануне генсека альянса Йенс Столтенберг побывал в Киеве, где в очередной раз заверил, что Украина в конце концов станет членом военного блока. По мнению Ивлева, тем самым он еще раз подтвердил участие альянса в военном конфликте на стороне киевского режима.Киевские власти требуют, чтобы Украину приняли в НАТО в ускоренном порядке. Но в самом альянсе, несмотря на заявления о "политике открытых дверей", постоянно подчеркивают, что на это потребуется много времени.В Кремле на это заявляли, что внимательно наблюдают за ситуацией и помнят, что именно ориентация Киева на вступление в альянс стала одной из причин начала военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230420/priglashenie-1866768128.html
https://ria.ru/20230420/medvedev-1866737261.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860049051_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_ca8e9303d339ffc7f5117388b58333ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, йенс столтенберг, россия, леонид ивлев, госдума рф, нато, джейк салливан
В мире, Украина, Киев, Йенс Столтенберг, Россия, Леонид Ивлев, Госдума РФ, НАТО, Джейк Салливан
Россия не допустит вступления Украины в НАТО, заявил депутат Госдумы

Депутат Госдумы Ивлев: Россия не позволит и не допустит вступления Украины в НАТО

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкГосударственная дума
Государственная дума - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Государственная дума. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости. Россия не допустит вступления Украины в НАТО, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
"Для России вступление Украины в НАТО — это появление источника постоянной военной опасности. Россия не может такого позволить и не допустит", — сказал он.
Накануне генсека альянса Йенс Столтенберг побывал в Киеве, где в очередной раз заверил, что Украина в конце концов станет членом военного блока. По мнению Ивлева, тем самым он еще раз подтвердил участие альянса в военном конфликте на стороне киевского режима.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Отсутствие приглашения в НАТО не поймут на Украине и в ЕС, заявил Зеленский
20 апреля, 23:29
«

"НАТО поставляет Украине вооружение и военную технику, обучает военнослужащих, и этим заявлением Столтенберг раскручивает эскалацию войны", — заключил депутат.

Киевские власти требуют, чтобы Украину приняли в НАТО в ускоренном порядке. Но в самом альянсе, несмотря на заявления о "политике открытых дверей", постоянно подчеркивают, что на это потребуется много времени.
В Кремле на это заявляли, что внимательно наблюдают за ситуацией и помнят, что именно ориентация Киева на вступление в альянс стала одной из причин начала военной спецоперации на Украине.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Медведев объяснил слова генсека НАТО о месте Украины в альянсе
20 апреля, 19:40
 
В миреУкраинаКиевЙенс СтолтенбергРоссияЛеонид ИвлевГосдума РФНАТОДжейк Салливан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала