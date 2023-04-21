https://ria.ru/20230421/nato-1866786839.html

Россия не допустит вступления Украины в НАТО, заявил депутат Госдумы

Россия не допустит вступления Украины в НАТО, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 21.04.2023

Россия не допустит вступления Украины в НАТО, заявил депутат Госдумы

Россия не допустит вступления Украины в НАТО, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T07:01

2023-04-21T07:01

2023-04-21T11:48

в мире

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россия

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госдума рф

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости. Россия не допустит вступления Украины в НАТО, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев."Для России вступление Украины в НАТО — это появление источника постоянной военной опасности. Россия не может такого позволить и не допустит", — сказал он. Накануне генсека альянса Йенс Столтенберг побывал в Киеве, где в очередной раз заверил, что Украина в конце концов станет членом военного блока. По мнению Ивлева, тем самым он еще раз подтвердил участие альянса в военном конфликте на стороне киевского режима.Киевские власти требуют, чтобы Украину приняли в НАТО в ускоренном порядке. Но в самом альянсе, несмотря на заявления о "политике открытых дверей", постоянно подчеркивают, что на это потребуется много времени.В Кремле на это заявляли, что внимательно наблюдают за ситуацией и помнят, что именно ориентация Киева на вступление в альянс стала одной из причин начала военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230420/priglashenie-1866768128.html

https://ria.ru/20230420/medvedev-1866737261.html

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в мире, украина, киев, йенс столтенберг, россия, леонид ивлев, госдума рф, нато, джейк салливан