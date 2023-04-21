ВТБ: чаще всего переходят на систему налогообложения АУСН ИП сферы услуг
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Индивидуальные предприниматели (ИП), работающие в сфере услуг и розничной торговле, чаще всего переходят на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), такой вывод сделали эксперты ВТБ по итогам исследования среди компаний среднего и малого бизнеса Москвы и Московской области.
Как сообщает пресс-служба банка, наиболее популярной новая система налогообложения сегодня стала в сфере услуг. На занятые в ней предприятия приходится треть пользователей АУСН Москвы и Московской области. На втором месте – розничная торговля, которая занимает порядка 16% от общего числа клиентов. Среди наиболее активных по использованию АУСН отраслей – строительство, девелопмент и информационные технологии, на них приходится по 7% пользователей, а также сфера образования (5%).
По данным ВТБ, АУСН на данный момент наиболее распространен среди предприятий с численностью работников от двух до пяти человек, в 30% работает только один сотрудник. 80% клиентов банка, применяющих АУСН, – это индивидуальные предприниматели, остальные – юридические лица.
"Экспериментальный налоговый режим АУСН снижает налоговую нагрузку на малый бизнес и упрощает отчетность. Предпринимателям не нужно готовить декларации, платить страховые взносы или заниматься книгой учета, что экономит как время, так и деньги. В качестве банка-партнера ФНС мы предоставляем удобный цифровой сервис, который упрощает взаимодействие с налоговой и работу с документами. По нашим прогнозам, число предприятий на АУСН будет расти, так как с этого года перейти на новый налоговый режим могут все компании, независимо от даты регистрации", − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин, слова которого приводит пресс-служба.
Автоматизированная упрощенная система налогообложения − новый налоговый режим со ставкой 8% для объекта налогообложения "Доходы" и 20% для "Доходы минус расходы". Позволяет не сдавать налоговую декларацию, не уплачивать страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС, а также НДС, налог на прибыль по ставке 20%, налог на имущество организаций. Численность работников предприятия должна быть не более пяти человек, а годовой доход − не превышать 60 миллионов рублей. Эксперимент по внедрению нового налогового режима проходит в Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан.