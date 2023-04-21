https://ria.ru/20230421/muzyka-1866624889.html

Молодые музыканты из СНГ показали резкий взлет популярности в онлайн

Молодые музыканты из СНГ показали резкий взлет популярности в онлайн - РИА Новости, 21.04.2023

Молодые музыканты из СНГ показали резкий взлет популярности в онлайн

Сервис "Яндекс. Музыка" рассказал о росте популярности новых артистов из СНГ. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T04:00

2023-04-21T04:00

2023-04-21T04:00

культура

новости культуры

музыка

знаменитости

яндекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866633866_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d9a46f0c8d70c0540201deca636fcedb.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сервис "Яндекс. Музыка" рассказал о росте популярности новых артистов из СНГ. В компании объяснили, что самые яркие из них попадают в плейлист "Искра". За полгода в него попали 60 новых исполнителей. Количество слушателей каждого в среднем увеличилось на 40 процентов.Самый стремительный рост у рэпера Keendy из Беларуси – за месяц число слушателей увеличилось в 10 раз. Еще один примечательный результат у белорусского поп-исполнителя Keer. После того, как он оказался в "Искре", количество его слушателей увеличилось в четыре раза. Почти четверть всех героев "Искры" из Казахстана. Среди них Kenjebek Nurdolday, чья аудитория выросла в три раза. А также R&B-певица Liili, количество слушателей которой увеличилось на 44 процента. Ее трек Hot в своих соцсетях использовала Ким Кардашьян, говорят в "Яндекс. Музыка". В числе лидеров также оказались инди-группа passmurny из Чебоксар, рэпер Azzi из Красноярска, Ваня Кургалин из Великого Новгорода, московская рок-группа Диктофон, белорусская певица Лиса и казахстанский музыкант guntor, kochneva из российской столицы. Ранее сообщалось, что американская певица Сиара снялась в клипе в костюме российского бренда Red September.

https://ria.ru/20230420/mmkf-1866326475.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, знаменитости, яндекс