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Молодые музыканты из СНГ показали резкий взлет популярности в онлайн - РИА Новости, 21.04.2023
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Культура
 
04:00 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/muzyka-1866624889.html
Молодые музыканты из СНГ показали резкий взлет популярности в онлайн
Молодые музыканты из СНГ показали резкий взлет популярности в онлайн - РИА Новости, 21.04.2023
Молодые музыканты из СНГ показали резкий взлет популярности в онлайн
Сервис "Яндекс. Музыка" рассказал о росте популярности новых артистов из СНГ. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T04:00
2023-04-21T04:00
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сервис "Яндекс. Музыка" рассказал о росте популярности новых артистов из СНГ. В компании объяснили, что самые яркие из них попадают в плейлист "Искра". За полгода в него попали 60 новых исполнителей. Количество слушателей каждого в среднем увеличилось на 40 процентов.Самый стремительный рост у рэпера Keendy из Беларуси – за месяц число слушателей увеличилось в 10 раз. Еще один примечательный результат у белорусского поп-исполнителя Keer. После того, как он оказался в "Искре", количество его слушателей увеличилось в четыре раза. Почти четверть всех героев "Искры" из Казахстана. Среди них Kenjebek Nurdolday, чья аудитория выросла в три раза. А также R&amp;B-певица Liili, количество слушателей которой увеличилось на 44 процента. Ее трек Hot в своих соцсетях использовала Ким Кардашьян, говорят в "Яндекс. Музыка". В числе лидеров также оказались инди-группа passmurny из Чебоксар, рэпер Azzi из Красноярска, Ваня Кургалин из Великого Новгорода, московская рок-группа Диктофон, белорусская певица Лиса и казахстанский музыкант guntor, kochneva из российской столицы. Ранее сообщалось, что американская певица Сиара снялась в клипе в костюме российского бренда Red September.
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Елена Громова
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353
60
353
60
новости культуры, музыка, знаменитости, яндекс
Культура, Новости культуры, Музыка, Знаменитости, Яндекс
Молодые музыканты из СНГ показали резкий взлет популярности в онлайн

Сервис "Яндекс.Музыка" заявил о взлете прослушиваний музыкантов из СНГ

© Фото предоставлено ЯндексМузыкойKeendy
Keendy
© Фото предоставлено ЯндексМузыкой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сервис "Яндекс. Музыка" рассказал о росте популярности новых артистов из СНГ.
В компании объяснили, что самые яркие из них попадают в плейлист "Искра". За полгода в него попали 60 новых исполнителей. Количество слушателей каждого в среднем увеличилось на 40 процентов.
© Фото предоставлено ЯндексМузыкойKeer
Keer
Keer
© Фото предоставлено ЯндексМузыкой
1 из 2
© Фото предоставлено ЯндексМузыкойKenjebek Nurdolday
Kenjebek Nurdolday
Kenjebek Nurdolday
© Фото предоставлено ЯндексМузыкой
2 из 2
Keer
© Фото предоставлено ЯндексМузыкой
1 из 2
Kenjebek Nurdolday
© Фото предоставлено ЯндексМузыкой
2 из 2
Самый стремительный рост у рэпера Keendy из Беларуси – за месяц число слушателей увеличилось в 10 раз.
Еще один примечательный результат у белорусского поп-исполнителя Keer. После того, как он оказался в "Искре", количество его слушателей увеличилось в четыре раза.
© Фото предоставлено ЯндексМузыкойLiili
Liili
Liili
© Фото предоставлено ЯндексМузыкой
1 из 4
© Фото предоставлено ЯндексМузыкойPassmurny
Passmurny
Passmurny
© Фото предоставлено ЯндексМузыкой
2 из 4
© Фото предоставлено ЯндексМузыкойAzzi
Azzi
Azzi
© Фото предоставлено ЯндексМузыкой
3 из 4
© Фото предоставлено ЯндексМузыкойВаня Кургалин
Ваня Кургалин
Ваня Кургалин
© Фото предоставлено ЯндексМузыкой
4 из 4
Liili
© Фото предоставлено ЯндексМузыкой
1 из 4
Passmurny
© Фото предоставлено ЯндексМузыкой
2 из 4
Azzi
© Фото предоставлено ЯндексМузыкой
3 из 4
Ваня Кургалин
© Фото предоставлено ЯндексМузыкой
4 из 4
Почти четверть всех героев "Искры" из Казахстана. Среди них Kenjebek Nurdolday, чья аудитория выросла в три раза. А также R&B-певица Liili, количество слушателей которой увеличилось на 44 процента. Ее трек Hot в своих соцсетях использовала Ким Кардашьян, говорят в "Яндекс. Музыка".
В числе лидеров также оказались инди-группа passmurny из Чебоксар, рэпер Azzi из Красноярска, Ваня Кургалин из Великого Новгорода, московская рок-группа Диктофон, белорусская певица Лиса и казахстанский музыкант guntor, kochneva из российской столицы.
© Фото предоставлено ЯндексМузыкойGuntor
Guntor
Guntor
© Фото предоставлено ЯндексМузыкой
1 из 4
© Фото предоставлено ЯндексМузыкойKochneva
Kochneva
Kochneva
© Фото предоставлено ЯндексМузыкой
2 из 4
© Фото предоставлено ЯндексМузыкойЛиса
Лиса
Лиса
© Фото предоставлено ЯндексМузыкой
3 из 4
© Фото предоставлено ЯндексМузыкойДиктофон
Диктофон
Диктофон
© Фото предоставлено ЯндексМузыкой
4 из 4
Guntor
© Фото предоставлено ЯндексМузыкой
1 из 4
Kochneva
© Фото предоставлено ЯндексМузыкой
2 из 4
Лиса
© Фото предоставлено ЯндексМузыкой
3 из 4
Диктофон
© Фото предоставлено ЯндексМузыкой
4 из 4
Ранее сообщалось, что американская певица Сиара снялась в клипе в костюме российского бренда Red September.
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