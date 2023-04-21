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Суд прекратил дело о родительских правах против родителей Маши Москалевой - РИА Новости, 21.04.2023
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14:19 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/moskaleva-1866900609.html
Суд прекратил дело о родительских правах против родителей Маши Москалевой
Суд прекратил дело о родительских правах против родителей Маши Москалевой - РИА Новости, 21.04.2023
Суд прекратил дело о родительских правах против родителей Маши Москалевой
Ефремовский межрайонный суд прекратил производство по гражданскому делу об ограничении в родительских правах родителей Маши Москалёвой, сообщает объединенная... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:19
2023-04-21T14:19
тульская область
ефремов
россия
дети
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Ефремовский межрайонный суд прекратил производство по гражданскому делу об ограничении в родительских правах родителей Маши Москалёвой, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области. Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ефремов в Тульской области Светлана Давыдова 19 апреля заявила, что комиссия решила отказаться от иска об ограничении родителей Маши Москалевой в родительских правах, исходя из интересов ребенка и в связи с тем, что девочка вернулась к маме. "Ефремовский межрайонный суд 21.04.2023 прекратил производство по гражданскому делу об ограничении граждан в родительских правах... в связи с отказом истца от исковых требований", - говорится в сообщении. Как сообщала детский омбудсмен Мария Львова-Белова, с мая прошлого года Москалевы состояли на учете как семья в социально опасном положении, отца неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. С февраля прошлого года девочка, по словам уполномоченного, прогуливала школу, с апреля перестала ее посещать совсем, при этом отец не шел на контакт с педагогами, вел себя агрессивно. После задержания отца за дискредитацию российской армии девочка была помещена в социально-реабилитационный центр в Ефремове. Пятого апреля Львова-Белова сообщила, что Машу из соцучреждения забрала мама, с которой она долгое время не общалась. После этого судебное заседание, на котором должны были решать вопрос об ограничении родительских прав, отложили - в комиссии пояснили, что органам опеки предстоит изучить целесообразность этой меры в связи с тем, что девочка вернулась к маме.
https://ria.ru/20230413/moskalev-1864971358.html
https://ria.ru/20230329/moskalev-1861513577.html
тульская область
ефремов
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тульская область, ефремов, россия, дети, происшествия
Тульская область, Ефремов, Россия, Дети, Происшествия
Суд прекратил дело о родительских правах против родителей Маши Москалевой

Тульский суд прекратил дело об ограничении родительских прав родителей Маши Москалевой

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Ефремовский межрайонный суд прекратил производство по гражданскому делу об ограничении в родительских правах родителей Маши Москалёвой, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области.
Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ефремов в Тульской области Светлана Давыдова 19 апреля заявила, что комиссия решила отказаться от иска об ограничении родителей Маши Москалевой в родительских правах, исходя из интересов ребенка и в связи с тем, что девочка вернулась к маме.
Алексей Москалев - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Белоруссия передала Москалева России
13 апреля, 10:05
"Ефремовский межрайонный суд 21.04.2023 прекратил производство по гражданскому делу об ограничении граждан в родительских правах... в связи с отказом истца от исковых требований", - говорится в сообщении.
Как сообщала детский омбудсмен Мария Львова-Белова, с мая прошлого года Москалевы состояли на учете как семья в социально опасном положении, отца неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. С февраля прошлого года девочка, по словам уполномоченного, прогуливала школу, с апреля перестала ее посещать совсем, при этом отец не шел на контакт с педагогами, вел себя агрессивно. После задержания отца за дискредитацию российской армии девочка была помещена в социально-реабилитационный центр в Ефремове.
Пятого апреля Львова-Белова сообщила, что Машу из соцучреждения забрала мама, с которой она долгое время не общалась. После этого судебное заседание, на котором должны были решать вопрос об ограничении родительских прав, отложили - в комиссии пояснили, что органам опеки предстоит изучить целесообразность этой меры в связи с тем, что девочка вернулась к маме.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В Кремле прокомментировали дело против жителя Ефремова Алексея Москалева
29 марта, 12:52
 
Тульская областьЕфремовРоссияДетиПроисшествия
 
 
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