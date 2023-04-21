Суд прекратил дело о родительских правах против родителей Маши Москалевой
Тульский суд прекратил дело об ограничении родительских прав родителей Маши Москалевой
© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Ефремовский межрайонный суд прекратил производство по гражданскому делу об ограничении в родительских правах родителей Маши Москалёвой, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области.
Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ефремов в Тульской области Светлана Давыдова 19 апреля заявила, что комиссия решила отказаться от иска об ограничении родителей Маши Москалевой в родительских правах, исходя из интересов ребенка и в связи с тем, что девочка вернулась к маме.
"Ефремовский межрайонный суд 21.04.2023 прекратил производство по гражданскому делу об ограничении граждан в родительских правах... в связи с отказом истца от исковых требований", - говорится в сообщении.
Как сообщала детский омбудсмен Мария Львова-Белова, с мая прошлого года Москалевы состояли на учете как семья в социально опасном положении, отца неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. С февраля прошлого года девочка, по словам уполномоченного, прогуливала школу, с апреля перестала ее посещать совсем, при этом отец не шел на контакт с педагогами, вел себя агрессивно. После задержания отца за дискредитацию российской армии девочка была помещена в социально-реабилитационный центр в Ефремове.
Пятого апреля Львова-Белова сообщила, что Машу из соцучреждения забрала мама, с которой она долгое время не общалась. После этого судебное заседание, на котором должны были решать вопрос об ограничении родительских прав, отложили - в комиссии пояснили, что органам опеки предстоит изучить целесообразность этой меры в связи с тем, что девочка вернулась к маме.