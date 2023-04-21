https://ria.ru/20230421/moskaleva-1866900609.html

Суд прекратил дело о родительских правах против родителей Маши Москалевой

Суд прекратил дело о родительских правах против родителей Маши Москалевой - РИА Новости, 21.04.2023

Суд прекратил дело о родительских правах против родителей Маши Москалевой

Ефремовский межрайонный суд прекратил производство по гражданскому делу об ограничении в родительских правах родителей Маши Москалёвой, сообщает объединенная... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:19

2023-04-21T14:19

2023-04-21T14:19

тульская область

ефремов

россия

дети

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Ефремовский межрайонный суд прекратил производство по гражданскому делу об ограничении в родительских правах родителей Маши Москалёвой, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области. Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ефремов в Тульской области Светлана Давыдова 19 апреля заявила, что комиссия решила отказаться от иска об ограничении родителей Маши Москалевой в родительских правах, исходя из интересов ребенка и в связи с тем, что девочка вернулась к маме. "Ефремовский межрайонный суд 21.04.2023 прекратил производство по гражданскому делу об ограничении граждан в родительских правах... в связи с отказом истца от исковых требований", - говорится в сообщении. Как сообщала детский омбудсмен Мария Львова-Белова, с мая прошлого года Москалевы состояли на учете как семья в социально опасном положении, отца неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. С февраля прошлого года девочка, по словам уполномоченного, прогуливала школу, с апреля перестала ее посещать совсем, при этом отец не шел на контакт с педагогами, вел себя агрессивно. После задержания отца за дискредитацию российской армии девочка была помещена в социально-реабилитационный центр в Ефремове. Пятого апреля Львова-Белова сообщила, что Машу из соцучреждения забрала мама, с которой она долгое время не общалась. После этого судебное заседание, на котором должны были решать вопрос об ограничении родительских прав, отложили - в комиссии пояснили, что органам опеки предстоит изучить целесообразность этой меры в связи с тем, что девочка вернулась к маме.

https://ria.ru/20230413/moskalev-1864971358.html

https://ria.ru/20230329/moskalev-1861513577.html

тульская область

ефремов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

тульская область, ефремов, россия, дети, происшествия