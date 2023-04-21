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Политик предположил, к чему приведет выход Молдавии из СНГ - РИА Новости, 21.04.2023
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18:48 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/moldavia-1866984709.html
Политик предположил, к чему приведет выход Молдавии из СНГ
Политик предположил, к чему приведет выход Молдавии из СНГ - РИА Новости, 21.04.2023
Политик предположил, к чему приведет выход Молдавии из СНГ
Выход Молдавии из ряда соглашений с СНГ повлечет за собой визовые трудности для молдаван, а также проблемы в экономике республики, заявил в пятницу лидер... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:48
2023-04-21T18:48
молдавия
россия
грузия
михаил формузал
майя санду
снг
таможенный союз
сергей чернов
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КИШИНЕВ, 21 апр - РИА Новости. Выход Молдавии из ряда соглашений с СНГ повлечет за собой визовые трудности для молдаван, а также проблемы в экономике республики, заявил в пятницу лидер движения "Народный союз Гагаузии", депутат местного парламента Виктор Петров в своем Telegram-канале. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносит стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года. В четверг министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии заявило, что республика начала процесс денонсации ряда соглашений в рамках СНГ. "Власти Молдавии приступили к денонсации ряда договоров о сотрудничестве в рамках СНГ. Представители руководства страны заявляют, что некий "анализ ситуации" позволил им считать "нецелесообразным" участие нашей страны в этих соглашениях. Такая позиция не выдерживает никакой критики. Неизвестно, какие соглашения в рамках СНГ центральные власти намерены денонсировать, но ясно одно: если Молдавия выйдет в одностороннем порядке из Содружества, то страну ждут те же проблемы, что получила в свое время Грузия в 2008-2009 годах. В первую очередь речь идёт об отмене безвизового режима. Возникнет проблема с перемещением граждан Молдавии на просторах СНГ", - сообщил политик в своем Telegram-канале. Петров подчеркнул, что из-за необдуманных шагов официального Кишинева пострадает бизнес и более полумиллиона выходцев из Молдавии, включая жителей Гагаузской автономии. "Более полумиллиона наших соотечественников трудится сегодня на территории России, обеспечивая приток денежных переводов в страну. Это один из основных источников доходов для нашего государства. Кроме того, значительно усложнится деятельность предприятий, малых и средних фирм, постоянно взаимодействующих со странами СНГ и поставляющих туда сельскохозяйственную и другую продукцию", - отметил представитель Гагаузии. Политик подчеркнул, что инициатива представителей правящей партии "Действие и солидарность" о выходе из ряда соглашений с СНГ "не соответствуют интересам жителей Молдавии, является антинародной и антигосударственной". Гагаузия является автономным территориальным образованием на юге Молдавии. 30 апреля здесь состоятся выборы главы автономии. После чего избранный руководитель автоматически становится членом правительства республики. На пост башкана (главы) автономии претендуют 8 человек, это депутаты Народного собрания Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, Виктор Петров, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
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молдавия, россия, грузия, михаил формузал, майя санду, снг, таможенный союз, сергей чернов, в мире
Молдавия, Россия, Грузия, Михаил Формузал, Майя Санду, СНГ, Таможенный союз, Сергей Чернов, В мире
Политик предположил, к чему приведет выход Молдавии из СНГ

Политик Петров: выход Молдавии из СНГ приведет к проблемам в экономике республики

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 апр - РИА Новости. Выход Молдавии из ряда соглашений с СНГ повлечет за собой визовые трудности для молдаван, а также проблемы в экономике республики, заявил в пятницу лидер движения "Народный союз Гагаузии", депутат местного парламента Виктор Петров в своем Telegram-канале.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносит стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года. В четверг министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии заявило, что республика начала процесс денонсации ряда соглашений в рамках СНГ.
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"Власти Молдавии приступили к денонсации ряда договоров о сотрудничестве в рамках СНГ. Представители руководства страны заявляют, что некий "анализ ситуации" позволил им считать "нецелесообразным" участие нашей страны в этих соглашениях. Такая позиция не выдерживает никакой критики. Неизвестно, какие соглашения в рамках СНГ центральные власти намерены денонсировать, но ясно одно: если Молдавия выйдет в одностороннем порядке из Содружества, то страну ждут те же проблемы, что получила в свое время Грузия в 2008-2009 годах. В первую очередь речь идёт об отмене безвизового режима. Возникнет проблема с перемещением граждан Молдавии на просторах СНГ", - сообщил политик в своем Telegram-канале.
Петров подчеркнул, что из-за необдуманных шагов официального Кишинева пострадает бизнес и более полумиллиона выходцев из Молдавии, включая жителей Гагаузской автономии.
"Более полумиллиона наших соотечественников трудится сегодня на территории России, обеспечивая приток денежных переводов в страну. Это один из основных источников доходов для нашего государства. Кроме того, значительно усложнится деятельность предприятий, малых и средних фирм, постоянно взаимодействующих со странами СНГ и поставляющих туда сельскохозяйственную и другую продукцию", - отметил представитель Гагаузии.
Политик подчеркнул, что инициатива представителей правящей партии "Действие и солидарность" о выходе из ряда соглашений с СНГ "не соответствуют интересам жителей Молдавии, является антинародной и антигосударственной".
Гагаузия является автономным территориальным образованием на юге Молдавии. 30 апреля здесь состоятся выборы главы автономии. После чего избранный руководитель автоматически становится членом правительства республики. На пост башкана (главы) автономии претендуют 8 человек, это депутаты Народного собрания Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, Виктор Петров, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул.
В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
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МолдавияРоссияГрузияМихаил ФормузалМайя СандуСНГТаможенный союзСергей ЧерновВ мире
 
 
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