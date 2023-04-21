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Метеорный поток, вызвавший переполох в Киеве, достигнет пика 23 апреля - РИА Новости, 21.04.2023
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Наука
 
00:27 21.04.2023 (обновлено: 00:28 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/meteor-1866771590.html
Метеорный поток, вызвавший переполох в Киеве, достигнет пика 23 апреля
Метеорный поток, вызвавший переполох в Киеве, достигнет пика 23 апреля - РИА Новости, 21.04.2023
Метеорный поток, вызвавший переполох в Киеве, достигнет пика 23 апреля
Метеорный поток Лириды достигнет своего пика в ночь на 23 апреля, однако уже двумя днями ранее можно будет наблюдать наибольшее количество "падающих звезд",... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T00:27
2023-04-21T00:28
наука
космос - риа наука
киев
земля
украина
алексей леонков
московский планетарий
наса
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Метеорный поток Лириды достигнет своего пика в ночь на 23 апреля, однако уже двумя днями ранее можно будет наблюдать наибольшее количество "падающих звезд", сообщили ранее в Московском планетарии. "С 14 по 25 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется на 22-23 апреля 2023 года. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час", - говорится в сообщении. Этот поток - средней силы, обычно наблюдается в течение трех ночей вблизи пика, то есть будет виден ночами на 21, 22 и 23 апреля. В 2023 году условия наблюдения метеоров будут благоприятными, так как Луна только прошла фазу новолуния (20 апреля) и никак не помешает наблюдению метеоров. Радиант, то есть точка на небе, из которой визуально вылетают Лириды, лежит на границе созвездий Лиры и Геркулеса, но ближе к Лире – отсюда и название – Лириды. К полуночи он располагается высоко над юго-восточным горизонтом и поднимается к утру все выше над южным горизонтом. При таких условиях при ясном небе можно наблюдать яркие метеоры Лирид всю ночь до рассвета, подчеркивают астрономы. В планетарии напомнили, что за Лиридами человек наблюдает уже очень давно. Причем этот поток, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер, раньше был гораздо более активным, чем сейчас. Самое старое упоминание о Лиридах сделано в Китае в VII веке до нашей эры, а запись из США от 20 апреля 1803 года говорит, что в тот день над восточным побережьем Штатов можно было видеть до 700 метеоров в час. В 2023 году Лириды вызвали на Земле небольшой переполох. Так, вечером 19 апреля в небе над Киевом пролетел и сгорел, вызвав яркую вспышку, неизвестный объект. Глава офиса президента Украины Ермак сообщал о работе ПВО в Киеве в это время, но затем удалил пост. Глава Киевской городской военной администрации предположил, что вспышка в небе над Киевом возникла в результате падения на Землю космического спутника НАСА. Позднее эта версия была опровергнута. Как сообщил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, это, скорее всего, был метеор Лирид. Версию эксперта не исключил и научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. Позднее в Космическом агентстве Украины также заявили, что вспышка над Киевом с наибольшей вероятностью была вызвана падением метеорита.
https://ria.ru/20230411/obekt-1864633783.html
https://ria.ru/20230215/meteorit-1852078079.html
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космос - риа наука, киев, земля, украина, алексей леонков, московский планетарий, наса, общество
Наука, Космос - РИА Наука, Киев, Земля, Украина, Алексей Леонков, Московский планетарий, НАСА, Общество
Метеорный поток, вызвавший переполох в Киеве, достигнет пика 23 апреля

Московский планетарий: метеорный поток достигнет своего пика в ночь на 23 апреля

© Sputnik Ближнее зарубежьеЯркая вспышка в небе над Киевом
Яркая вспышка в небе над Киевом
© Sputnik Ближнее зарубежье
Яркая вспышка в небе над Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Метеорный поток Лириды достигнет своего пика в ночь на 23 апреля, однако уже двумя днями ранее можно будет наблюдать наибольшее количество "падающих звезд", сообщили ранее в Московском планетарии.
"С 14 по 25 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется на 22-23 апреля 2023 года. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час", - говорится в сообщении.
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Этот поток - средней силы, обычно наблюдается в течение трех ночей вблизи пика, то есть будет виден ночами на 21, 22 и 23 апреля. В 2023 году условия наблюдения метеоров будут благоприятными, так как Луна только прошла фазу новолуния (20 апреля) и никак не помешает наблюдению метеоров.
Радиант, то есть точка на небе, из которой визуально вылетают Лириды, лежит на границе созвездий Лиры и Геркулеса, но ближе к Лире – отсюда и название – Лириды. К полуночи он располагается высоко над юго-восточным горизонтом и поднимается к утру все выше над южным горизонтом. При таких условиях при ясном небе можно наблюдать яркие метеоры Лирид всю ночь до рассвета, подчеркивают астрономы.
В планетарии напомнили, что за Лиридами человек наблюдает уже очень давно. Причем этот поток, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер, раньше был гораздо более активным, чем сейчас. Самое старое упоминание о Лиридах сделано в Китае в VII веке до нашей эры, а запись из США от 20 апреля 1803 года говорит, что в тот день над восточным побережьем Штатов можно было видеть до 700 метеоров в час.
В 2023 году Лириды вызвали на Земле небольшой переполох. Так, вечером 19 апреля в небе над Киевом пролетел и сгорел, вызвав яркую вспышку, неизвестный объект. Глава офиса президента Украины Ермак сообщал о работе ПВО в Киеве в это время, но затем удалил пост. Глава Киевской городской военной администрации предположил, что вспышка в небе над Киевом возникла в результате падения на Землю космического спутника НАСА. Позднее эта версия была опровергнута.
Как сообщил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, это, скорее всего, был метеор Лирид. Версию эксперта не исключил и научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. Позднее в Космическом агентстве Украины также заявили, что вспышка над Киевом с наибольшей вероятностью была вызвана падением метеорита.
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