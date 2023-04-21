https://ria.ru/20230421/materialy-1866792648.html

Ученые из России и Сирии создали новые материалы для обнаружения взрывчатки

Ученые из России и Сирии создали новые материалы для обнаружения взрывчатки - РИА Новости, 21.04.2023

Ученые из России и Сирии создали новые материалы для обнаружения взрывчатки

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Института органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН и... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T08:34

2023-04-21T08:34

2023-04-21T10:15

наука

россия

сирия

уральский федеральный университет

российская академия наук

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845471234_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_902cb745ec8eb0b267dbaa7ff69ea966.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Института органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН и Университета Алеппо (Сирия) получили новые флуоресцентные материалы, которые могут использоваться как высокочувствительные сенсоры на азотосодержащие токсичные и модельные взрывчатые вещества в растворах и газах, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. Разработка новых сенсорных составов и материалов на их основе для выявления следов взрывчатых веществ и их компонентов является одной из важных технических задач для обеспечения безопасности. Для обнаружения и количественного определения азотосодержащей взрывчатки разработан спектр методов, предполагающих применение дорогостоящего и громоздкого оборудования, не годящегося для экспресс-анализа. На помощь может прийти так называемый флуоресцентный метод, который отличается простотой технического исполнения, дешевизной, высокой чувствительностью к определяемым веществам, которые можно зафиксировать дистанционно по испаряющимся с их поверхности молекулам. В качестве новых сенсорных материалов российские и сирийские ученые взяли один из материалов на основе производного химического соединения пирена, в результате модельное азотосодержащее вещество удалось обнаружить в крайне малых концентрациях. Статья об этой разработке опубликована в международном научном журнале Сhemosensors.

https://ria.ru/20230413/nauka-1864567161.html

https://ria.ru/20230417/nauka-1865728360.html

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сирия, уральский федеральный университет, российская академия наук, навигатор абитуриента