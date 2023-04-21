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Ученые из России и Сирии создали новые материалы для обнаружения взрывчатки - РИА Новости, 21.04.2023
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Наука
 
08:34 21.04.2023 (обновлено: 10:15 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/materialy-1866792648.html
Ученые из России и Сирии создали новые материалы для обнаружения взрывчатки
Ученые из России и Сирии создали новые материалы для обнаружения взрывчатки - РИА Новости, 21.04.2023
Ученые из России и Сирии создали новые материалы для обнаружения взрывчатки
Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Института органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН и... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T08:34
2023-04-21T10:15
наука
россия
сирия
уральский федеральный университет
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Института органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН и Университета Алеппо (Сирия) получили новые флуоресцентные материалы, которые могут использоваться как высокочувствительные сенсоры на азотосодержащие токсичные и модельные взрывчатые вещества в растворах и газах, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. Разработка новых сенсорных составов и материалов на их основе для выявления следов взрывчатых веществ и их компонентов является одной из важных технических задач для обеспечения безопасности. Для обнаружения и количественного определения азотосодержащей взрывчатки разработан спектр методов, предполагающих применение дорогостоящего и громоздкого оборудования, не годящегося для экспресс-анализа. На помощь может прийти так называемый флуоресцентный метод, который отличается простотой технического исполнения, дешевизной, высокой чувствительностью к определяемым веществам, которые можно зафиксировать дистанционно по испаряющимся с их поверхности молекулам. В качестве новых сенсорных материалов российские и сирийские ученые взяли один из материалов на основе производного химического соединения пирена, в результате модельное азотосодержащее вещество удалось обнаружить в крайне малых концентрациях. Статья об этой разработке опубликована в международном научном журнале Сhemosensors.
https://ria.ru/20230413/nauka-1864567161.html
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россия, сирия, уральский федеральный университет, российская академия наук, навигатор абитуриента
Наука, Россия, Сирия, Уральский федеральный университет, Российская академия наук, Навигатор абитуриента
Ученые из России и Сирии создали новые материалы для обнаружения взрывчатки

Российские и сирийские ученые создали новые сенсорные материалы для обнаружения взрывчатки

© iStock.com / shironosovУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© iStock.com / shironosov
Ученые в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Института органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН и Университета Алеппо (Сирия) получили новые флуоресцентные материалы, которые могут использоваться как высокочувствительные сенсоры на азотосодержащие токсичные и модельные взрывчатые вещества в растворах и газах, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
Разработка новых сенсорных составов и материалов на их основе для выявления следов взрывчатых веществ и их компонентов является одной из важных технических задач для обеспечения безопасности. Для обнаружения и количественного определения азотосодержащей взрывчатки разработан спектр методов, предполагающих применение дорогостоящего и громоздкого оборудования, не годящегося для экспресс-анализа.
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На помощь может прийти так называемый флуоресцентный метод, который отличается простотой технического исполнения, дешевизной, высокой чувствительностью к определяемым веществам, которые можно зафиксировать дистанционно по испаряющимся с их поверхности молекулам.
В качестве новых сенсорных материалов российские и сирийские ученые взяли один из материалов на основе производного химического соединения пирена, в результате модельное азотосодержащее вещество удалось обнаружить в крайне малых концентрациях. Статья об этой разработке опубликована в международном научном журнале Сhemosensors.
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НаукаРоссияСирияУральский федеральный университетРоссийская академия наукНавигатор абитуриента
 
 
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