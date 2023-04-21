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В Норильске завели дело после смерти в больнице малыша с магнитами в животе

В Норильске завели дело после смерти в больнице малыша с магнитами в животе - РИА Новости, 21.04.2023

В Норильске завели дело после смерти в больнице малыша с магнитами в животе

Двухлетняя девочка, у которой нашли четыре магнита в животе, скончалась в красноярской больнице, заведено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:34

2023-04-21T16:34

2023-04-21T16:34

происшествия

норильск

россия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

дети

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КРАСНОЯРСК, 21 апр - РИА Новости. Двухлетняя девочка, у которой нашли четыре магнита в животе, скончалась в красноярской больнице, заведено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональный главк СК. "Следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия расследуется уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки в медицинском учреждении города Красноярска по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция – лишение свободы на три года. По версии следователей, в середине марта врачи в больнице Норильска обнаружили в животе четыре магнита. После оперативного вмешательства состояние девочки начало ухудшаться, 18 марта ее доставили в красноярский клинический центр охраны материнства и детства, где ребенок скончался 14 апреля. Идет судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.

https://ria.ru/20230420/mladenets-1866710285.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, норильск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), дети