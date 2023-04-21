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В Норильске завели дело после смерти в больнице малыша с магнитами в животе
В Норильске завели дело после смерти в больнице малыша с магнитами в животе - РИА Новости, 21.04.2023
В Норильске завели дело после смерти в больнице малыша с магнитами в животе
Двухлетняя девочка, у которой нашли четыре магнита в животе, скончалась в красноярской больнице, заведено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:34
2023-04-21T16:34
2023-04-21T16:34
происшествия
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красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 21 апр - РИА Новости. Двухлетняя девочка, у которой нашли четыре магнита в животе, скончалась в красноярской больнице, заведено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональный главк СК. "Следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия расследуется уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки в медицинском учреждении города Красноярска по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция – лишение свободы на три года. По версии следователей, в середине марта врачи в больнице Норильска обнаружили в животе четыре магнита. После оперативного вмешательства состояние девочки начало ухудшаться, 18 марта ее доставили в красноярский клинический центр охраны материнства и детства, где ребенок скончался 14 апреля. Идет судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.
https://ria.ru/20230420/mladenets-1866710285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, норильск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), дети
Происшествия, Норильск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Дети
В Норильске завели дело после смерти в больнице малыша с магнитами в животе
В Норильске завели дело после смерти в больнице двухлетней девочки с магнитами в животе