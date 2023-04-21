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Биография Виктора Лиины - РИА Новости, 21.04.2023
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08:02 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/liina-1866561668.html
Биография Виктора Лиины
Биография Виктора Лиины - РИА Новости, 21.04.2023
Биография Виктора Лиины
Адмирал, командующий Балтийским флотом России Виктор Николаевич Лиина родился 19 июня 1968 года в городе Печоры Псковской области. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T08:02
2023-04-21T08:02
справки
россия
печора
виктор лиина
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Адмирал, командующий Балтийским флотом России Виктор Николаевич Лиина родился 19 июня 1968 года в городе Печоры Псковской области.В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола в Санкт-Петербурге. В 2006 году завершил обучение в Военно-морской академии. Прошел обучение в академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. После окончания училища служил на подводных лодках Северного флота, где прошел должности от инженера электронавигационной группы штурманской боевой части крейсерской подводной лодки до командира атомного подводного крейсера.В 1999 году Лиина стал командиром АПЛ "Сегежа" 11-й дивизии подводных лодок Северного флота.В 2010 году был назначен командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота ВМФ РФ.С 2012 года по 2014 год командовал войсками и силами на Северо-Востоке России Тихоокеанского флота. В 2016 году Виктор Лиина был назначен первым заместителем командующего Черноморским флотом России.С 2019 года служил в должности заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. В этой должности, в частности, руководил группой контроля Генерального штаба ВС РФ, которая осуществляла проверку Черноморского флота ВМФ России. 5 октября 2021 года указом президента РФ был назначен командующим Балтийским флотом России. В декабре 2022 года указом президента РФ Виктору Лиине было присвоено звание адмирала. 20 апреля 2023 года стало известно, что Виктор Лиина рассматривается наиболее вероятным кандидатом на должность нового командующего Тихоокеанским флотом РФ.Награжден орденами "За военные заслуги", "За морские заслуги", "Нахимова", а также ведомственными медалями.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, печора, виктор лиина
Справки, Россия, Печора, Виктор Лиина

Биография Виктора Лиины

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкКомандующий Балтийским флотом Виктор Лиина
Командующий Балтийским флотом Виктор Лиина - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Командующий Балтийским флотом Виктор Лиина
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Адмирал, командующий Балтийским флотом России Виктор Николаевич Лиина родился 19 июня 1968 года в городе Печоры Псковской области.
В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола в Санкт-Петербурге. В 2006 году завершил обучение в Военно-морской академии. Прошел обучение в академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
После окончания училища служил на подводных лодках Северного флота, где прошел должности от инженера электронавигационной группы штурманской боевой части крейсерской подводной лодки до командира атомного подводного крейсера.
В 1999 году Лиина стал командиром АПЛ "Сегежа" 11-й дивизии подводных лодок Северного флота.
В 2010 году был назначен командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота ВМФ РФ.
С 2012 года по 2014 год командовал войсками и силами на Северо-Востоке России Тихоокеанского флота.
В 2016 году Виктор Лиина был назначен первым заместителем командующего Черноморским флотом России.
С 2019 года служил в должности заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. В этой должности, в частности, руководил группой контроля Генерального штаба ВС РФ, которая осуществляла проверку Черноморского флота ВМФ России.
5 октября 2021 года указом президента РФ был назначен командующим Балтийским флотом России.
В декабре 2022 года указом президента РФ Виктору Лиине было присвоено звание адмирала.
20 апреля 2023 года стало известно, что Виктор Лиина рассматривается наиболее вероятным кандидатом на должность нового командующего Тихоокеанским флотом РФ.
Награжден орденами "За военные заслуги", "За морские заслуги", "Нахимова", а также ведомственными медалями.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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