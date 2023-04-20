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Адмирал Лиина может стать командующим Тихоокеанским флотом - РИА Новости, 20.04.2023
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10:42 20.04.2023 (обновлено: 11:06 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/admiral-1866539321.html
Адмирал Лиина может стать командующим Тихоокеанским флотом
Адмирал Лиина может стать командующим Тихоокеанским флотом - РИА Новости, 20.04.2023
Адмирал Лиина может стать командующим Тихоокеанским флотом
Тихоокеанский флот может возглавить адмирал Виктор Лиина, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T10:42
2023-04-20T11:06
россия
безопасность
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Тихоокеанский флот может возглавить адмирал Виктор Лиина, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.Другой источник подтвердил эту информацию. Он также пояснил, что возглавлявший Тихоокеанский флот с 2012 года адмирал Сергей Авакянц достиг предельного возраста нахождения на военной службе — недавно ему исполнилось 65 лет.Авакянц возглавит центральную структуру, координирующую работу 12 пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, открывающихся в регионах России.Виктор Лиина родился 19 июня 1968 года в городе Печоры Псковской области. В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. В 1999 году стал командиром АПЛ "Сегежа" 11-й дивизии подводных лодок Северного флота. В 2010 году назначен командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота, а с 2012 года по 2014 год командовал войсками и силами на северо-востоке России. С 2016 по 2019 год являлся начальником штаба — первым заместителем командующего Черноморским флотом. С 2019 года по 2021 год работал заместителем начальника Генштаба. С 5 октября 2021 года командует Балтийским флотом.
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россия, безопасность
Россия, Безопасность
Адмирал Лиина может стать командующим Тихоокеанским флотом

Адмирал Лиина может быть назначен командующим Тихоокеанским флотом

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкАдмирал Виктор Лиина
Адмирал Виктор Лиина - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Адмирал Виктор Лиина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Тихоокеанский флот может возглавить адмирал Виктор Лиина, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.
«

"Наиболее вероятным кандидатом на должность нового командующего Тихоокеанским флотом рассматривается адмирал Лиина, который сейчас командует Балтийским флотом", — сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил эту информацию. Он также пояснил, что возглавлявший Тихоокеанский флот с 2012 года адмирал Сергей Авакянц достиг предельного возраста нахождения на военной службе — недавно ему исполнилось 65 лет.
Авакянц возглавит центральную структуру, координирующую работу 12 пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, открывающихся в регионах России.
Виктор Лиина родился 19 июня 1968 года в городе Печоры Псковской области. В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. В 1999 году стал командиром АПЛ "Сегежа" 11-й дивизии подводных лодок Северного флота. В 2010 году назначен командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота, а с 2012 года по 2014 год командовал войсками и силами на северо-востоке России. С 2016 по 2019 год являлся начальником штаба — первым заместителем командующего Черноморским флотом. С 2019 года по 2021 год работал заместителем начальника Генштаба. С 5 октября 2021 года командует Балтийским флотом.
Адмирал Сергей Авакянц
Экс-командующий ТОФ будет координировать пилотные военно-спортивные центры
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РоссияБезопасность
 
 
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