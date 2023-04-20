https://ria.ru/20230420/admiral-1866539321.html

Адмирал Лиина может стать командующим Тихоокеанским флотом

Адмирал Лиина может стать командующим Тихоокеанским флотом - РИА Новости, 20.04.2023

Адмирал Лиина может стать командующим Тихоокеанским флотом

Тихоокеанский флот может возглавить адмирал Виктор Лиина, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T10:42

2023-04-20T10:42

2023-04-20T11:06

россия

безопасность

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Тихоокеанский флот может возглавить адмирал Виктор Лиина, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.Другой источник подтвердил эту информацию. Он также пояснил, что возглавлявший Тихоокеанский флот с 2012 года адмирал Сергей Авакянц достиг предельного возраста нахождения на военной службе — недавно ему исполнилось 65 лет.Авакянц возглавит центральную структуру, координирующую работу 12 пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, открывающихся в регионах России.Виктор Лиина родился 19 июня 1968 года в городе Печоры Псковской области. В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. В 1999 году стал командиром АПЛ "Сегежа" 11-й дивизии подводных лодок Северного флота. В 2010 году назначен командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота, а с 2012 года по 2014 год командовал войсками и силами на северо-востоке России. С 2016 по 2019 год являлся начальником штаба — первым заместителем командующего Черноморским флотом. С 2019 года по 2021 год работал заместителем начальника Генштаба. С 5 октября 2021 года командует Балтийским флотом.

https://ria.ru/20230420/avakyants-1866506872.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность